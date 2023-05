„Nedělejte show.“ „Už mě to nebaví.“ Hlavy pomazané o balíčku v ČT. Kalousek se neudržel

Před kamerami ČT bylo zase jednou dusno. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) útočil na ministra dopravy Martina Kupku (ODS) a Kupka mu to okamžitě vracel. Slovní souboj svedli nad konsolidačním balíčkem státního rozpočtu. „Myslím, že je potřeba bavit se racionálně,“ žádal Kupka. „Já se bavím racionálně, to vy tady říkáte prázdné věty,“ skočil mu do řeči Juchelka. A když tohle všechno viděl Miroslav Kalousek, tak se neudržel…

V pondělních Událostech, komentářích České televize proti sobě zasedli poslanec ANO Aleš Juchelka a odborářský boss Josef Středula z Českomoravské konfederace odborových svazů na jedné straně a šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na straně druhé. Přeli se o vládní balíček úspor, kvůli němuž nechal Středula vyhlásit stávkovou pohotovost. Kupka ho za to okamžitě zkritizoval.

„Když se podíváte na to, co podnikla ta vláda. Přinesla konsolidační balíček, který znamená opravdu zásadní příležitost pro Českou republiku zachránit ekonomiku před nárazem do zdi. Prostor pro omluvu či prostor pro stávku bych viděl mnohem spíš v situaci, kdyby ta vláda nic nedělala a kdyby nechala směřovat vlak České republiky na slepou kolej. Ale to je přesně to, co neděláme, a v tomto směru opravdu vnímám tu hrozbu stávkovou pohotovostí jako nezodpovědnou. Jako kdyby odbory neviděly reálnou situaci, ve které se Česká republika nachází,“ pravil Kupka, kterému se zdá, jak závažná ekonomická situace Česka je.

Středula okamžitě kontroval, že odbory celý půlrok volaly po jednání o konsolidačním balíčku, ale kloudná jednání o tom, co by se dalo změnit, podle Středuly neprobíhala. A právě proto odbory vyhlášením stávkové pohotovosti dávají najevo, že se jim nelíbí, co vláda dělá. Podle jeho názoru zatěžuje především zaměstnance a seniory. „A to je nesmírně vážná věc,“ hřímal ve studiu Středula.

Kupka okamžitě odpovídal, že vláda v rámci tripartity vede dialog se zaměstnanci i s odbory, ale vláda dělá kroky, které podle Kupky musí dělat. „Kdybychom se do nic nepustili, tak zase nebude nic a to my si nemůžeme dovolit dělat to tak, jako předchozí vlády,“ nechal se slyšet Kupka.

Když dostal prostor Dlouhý, vlády se zastal a ocenil, že udělala alespoň něco. Ale měla to podle něj udělat dřív. „Pan předseda Středula promine silnější výraz, ale vyhlášení stávkové pohotovosti je, s odpuštěním, pitomost,“ vypálil Dlouhý.

Provést konsolidaci státních financí je podle Dlouhého tak zásadní, že by měli všichni najednou táhnout za jeden provaz.

Ve chvíli, když dostal prostor Juchelka, vyložil svůj pohled na situaci a zdůraznil, že pokud tady někdo netáhne za jeden provaz, tak je to vláda, která svým konsolidačním balíčkem zaskočila odbory i podnikatele. K tomu předvedla, že nic nedělá s vysokou českou inflací a k tomu ještě neříká, čím ekonomiku podpoří a kde naopak bude škrtat.

Kupka to v tu chvíli nevydržel.

„Myslím, že je potřeba bavit se racionálně,“ zaznělo od ministra.

„Já se bavím racionálně, to vy tady říkáte prázdné věty,“ skočil mu do řeči Juchelka.

Ale Kupka ihned pokračoval. Zdůraznil, že mezi ekonomy panuje shoda na tom, že Česko potřebuje konsolidační balíček. „Takže z toho nedělejte show a nedělejte z toho přehlídku svých zbytečných útoků,“ požádal Kupka Juchelku. Jedním dechem dodal, že opozice na místo zodpovědného hospodaření nabízí více utrácení a současně tvrdí, že bude šetřit, což v praxi nelze.

Kupka konstatoval, že by se i vláda ANO chovala zodpovědně, jen by šetřila jinde a v pomalejším tempu, aby nepodsekla investice.

Středula posléze zkritizoval svorně ODS a ANO, když připomínal, že ještě v minulém volebním období rukou společnou zrušily superhrubou mzdu a připravili tím český rozpočet o nějakých sto miliard.

Dlouhý na to konto začal kroutit hlavou a vytkl Středulovi, že na jednání tripartity vystupoval konstruktivněji než před televizními kamerami. „Já jsem zaznamenal konkrétně konstruktivní jednání,“ konstatoval.

Nešetřil ani Kupku s Juchelkou. „Víte, jak už jsem dlouho mimo politiku, tak mě už ta politika ani nebaví, když si to tady ti dva pánové vyříkávají tak, že jsem málem i já dostal přes nos,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR.

Juchelka trval na tom, že některé prvky v tomto konsolidačním balíčku nedávají smysl. Nevidí např. důvod, proč mít časopisy v nižší sazbě DPH a knihy nechat dokonce úplně osvobozené od DPH.

Když tohle všechno viděl Miroslav Kalousek, tak se neudržel. „Odpůrci ‚balíčku‘ nemají ani argumenty, ani alternativu,“ vypálil.

Ale v jedné věci dal obratem Juchelkovi za pravdu. „Sazby DPH: Knihy – 0, časopisy – 12, noviny – 21, je nehajitelná blbost. Upřímně lituji každého, kdo to hájit zkouší,“ nechal se slyšet.

A nakonec dodal, že čeká na další kroky, kterými vláda ozdraví české veřejné finance.

Středula dal najevo, že mu v balíčku vadí mnoho věcí, včetně toho, jak se koalice pěti stran postavila ke zdanění tichého vína. Ale nešlo mu zdaleka jen o to.

„Ta ekonomika opravdu bude chřadnout, protože lidé nebudou utrácet, protože nebudou mít z čeho,“ rozčiloval se odborářský boss.

Kupka kontroval, že představený konsolidační balíček povede ke snížení inflace. Podíváte-li se do jiných států, tak tam jsou knihy spojeny s nulovou DPH, protože jsou vnímány jako důležitý nástroj ke vzdělání.

Celou debatu naklonil k závěru Dlouhý ostrým prohlášením.

„Vy se tady bavíte s prominutím o pitomostech. Aby když se prohrál hokej, tak aby se lidi aspoň tady aspoň trochu pobavili,“ nešetřil ostrými slovy Dlouhý.

