„Nejméně špatný,“ ozvalo se. Vláda chce Síkelu v Bruselu

„Vláda se dnes jednomyslně shodla na jménu kandidáta na komisaře – bude jím ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela,“ napsal premiér Petr Fiala (ODS) na síti X.

Jednání musela provázet tuhý boj, protože ještě na konci března Síkelův předseda a ministr vnitra Vít Rakušan kategoricky odmítal, že by se Síkela mohl stát eurokomisařem. Prosazoval jednoznačně Danuši Nerudovou, která dokonce těsně před volbami do Evropského parlamentu vstoupila do hnutí STAN, protože bez stranické příslušnosti by bylo vyloučeno o post eurokomisaře žádat. „Ale já jsem předseda. Eurokomisař je určitě hodně důležitá funkce, ale já chci doma silné spoluhráče, kteří umějí řídit silné portfolio, silně vystoupit ve Sněmovně a zvládnou být lídry i v nějakém těžkém kraji v parlamentních volbách,“ řekl pro Novinky Rakušan, kterému tak podle jeho slov silní hráči odchodem Jozefa Síkely začnou ubývat.

„Takže můj apel na Jozefa Síkelu je, že bych byl radši, kdyby mi pomohl v parlamentních volbách v roce 2025,“ měl jasno vicepremiér, jak napsaly Novinky. Po dnešním jednání ovšem bude muset Vít Rakušan hledat v hnutí STAN odborníka na průmysl a obchod, aby obsadil uvolněné místo ministra.

Premiér Fiala si za výběrem Jozefa Síkely jednoznačně stál. „Prokazuje kompetenci, má rozsáhlé zkušenosti z mezinárodního prostředí a během předsednictví prokázal i na evropské úrovni, že umí řešit problémy. Je to relevantní kandidát s úspěšnou praxí ze soukromé sféry i politiky. Věřím, že bude silným členem Evropské komise,“ napsal k jednomyslnému rozhodnutí vlády o postu eurokomisaře premiér Fiala.

A přišla mu hned odpověď od minoritního akcionáře ČEZ Michala Šnobra. Ten se s údivem premiéra zeptal, jestli je to ten samý Síkela, který při českém předsednictví Radě Evropské unie prosazoval Green Deal a nyní se mu brání. „To předsednictví Radě EU, kde Česko v čele s vámi a pod vedením ministra průmyslu a obchodu schválilo prováděcí projekt Green Dealu do 2030 v podobě Fit for 55 a teď se k tomu neznáte?“ dotázal se Šnobr na síti X.

A ozvala se i poznámka, že volba Síkely není žádné překvapení. „Vláda dneska jednomyslně rozhodla to, co už všichni měsíce víme, jen jsme si to museli trochu zkomplikovat…,“ napsal Ondřej Mocek z Mendelovy univerzity.

Zazněla i pochvala premiéra Fialy a jeho vlády za výběr. „Logická volba. Česko těžko mohlo vygenerovat někoho lepšího… Insideři české evropské politiky pro Hospodářky celkem jednoznačně řekli, že by to měl být on ,o parník‘,“ napsal na X novinář Hospodářských novin Ondřej Houska.

Pochvala přišla i z KDU-ČSL. „Myslím, že je Jozef Síkela správnou volbou a z možných a průchozích kandidátů jednoznačně první liga. Teď si fanděme na dobré portfolio,“ napsal na X náměstek Ministerstva zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Nakonec pochválil odchod Jozefa Síkely na post eurokomisaře i ministr vnitra a Síkelův předseda v hnutí STAN Vít Rakušan. „Českým kandidátem na eurokomisaře bude většinovým rozhodnutím Jozef Síkela. Jsem rád, že jeden z našich nominantů získal podporu koalice, byl bych raději, kdyby ji získali oba. Věřím, že naše vyjednávací pozice by tak byla silnější. Jozef bude nepochybně velmi dobrým eurokomisařem bez ohledu na portfolio, které bude zastávat, svoje schopnosti už prokázal mimo jiné během českého předsednictví. Pokud se eurokomisařem stane, Starostové a nezávislí jsou připraveni navrhnout jeho nástupce na MPO tak, aby se práce na tomto resortu ani na den nezastavila,“ slíbil na síti X ministr vnitra.

K volbě Jozefa Síkely se vyjádřila také komentátorka Lenka Zlámalová. Zkonstatovala, že Síkela je tou méně špatnou volbou, když nominanta muselo navrhnout hnutí STAN. Zároveň projevila obavy, zda STAN najde v dnešní turbulentní době kvalitní náhradu na post ministra průmyslu a obchodu. „Pokud to muselo být za STAN, tak asi nejméně špatná ze špatných voleb. Teď hlavně to silné, ekonomické portfolio. Klíčová je spíš otázka, kdo po Síkelovi. Dnes je to jeden z nedůležitějších postů vlády. Jádro, problémy s plynem z Německa,“ napsala na X.

Pokud to muselo být za STAN, tak asi nejméně špatná ze špatných voleb. Teď

