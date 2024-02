„Nejsem detektiv.“ Papír Saši Vondry na Jandejska tvrdě rozsouzen. Toto má zaznít

reklama

„Tady je dopis pana Jandejska, podepsaný, ruské ambasádě, týden po ruské invazi,“ překvapil v nedělní Partii na Primě Alexandr Vondra, lídr kandidátky SPOLU do europarlamentu. Přitom mával v ruce jakýmsi papírem.

Moderátorka Terezie Tománková se zajímala, co je to za dokument. „Daragoj drug je to ještě. Já neumím rusky, abych to tu četl. Ale je to v azbuce, ruskému velvyslanci a v podstatě nabízí kolaboraci,“ odpověděl Vondra. Kamera přitom zabírala ofocenou stránku A4.

Dopis měl být na hlavičkovém papíře a s Jandejskovým podpisem odeslán krátce po začátku ukrajinské války.

Z tohoto dopisu pak europoslanec vyvodil soud, že zemědělci protestující proti vládě jsou pod vlivem Kremlu. „Tento pán je skutečně proruský kolaborant. Oklamal některé zemědělce, kteří s ním v pondělí přijedou do Prahy a budou dělat bordel,“ vyjádřil se Alexandr Vondra.



Alexandr Vondra vytahuje v pořadu Partie svůj dopis. (Screen: CNN Prima News)

Jandejsek následně popřel, že by takový dopis posílal. „Žádný dopis jsem nikam neposílal, je to nějaká smyšlenina, nějaký podvrh,“ divil se v bezprostřední reakci pro televizi. Považuje se za zapřísáhlého antikomunistu a vkládat mu do úst taková slova je podle něj skutečná hanba.

Ve studiu na něj reagoval poslanec SPD Jan Hrnčíř, podle kterého to připomíná praktiky StB za minulého režimu.

U televize jeho výstup sledoval mediální analytik Petr Žantovský, pro kterého to byl jeden z nejděsivějších propadů politické rétoriky za hodně dlouhou dobu.

„Zjevně se v tom neorientoval, mával tam nějakým papírem, a přesto vypustil tak zásadní obvinění vůči konkrétnímu člověku,“ nechápe.

„Přijde mi to jako ten slavný Jakešův projev o Hance Zagorové. Zdehonestujeme Jandejska, protože se nám nehodí politicky do krámu, uděláme z něj zločince skrze jakýsi papír. To je stejná úroveň.“

Na druhou stranu by nás to prý nemělo až tolik překvapovat v době, kdy premiér této země zcela vážně tvrdí, že tisíce demonstrantů z Václavského náměstí jsou „proruské síly“.

Situace, kdy europoslanec vykládá, že neumí rusky, takže dopis nemůže přečíst, a současně o něm mluví jako o důkazu kolaborace, je podle Žantovského za hranou běžného šílenství české politiky. Podotýká k tomu, že pan Vondra v době komunismu, kdy byla výuka ruštiny povinná od základní školy, dosáhl vysokoškolského titulu RNDr., takže jeho výmluva je velmi podivná.

Alexandr Vondra, jak potvrdil i ParlamentnímListům.cz, dokument předal CNN Prima NEWS. Ta z něj následně citovala, co měl Jandejsek ruskému velvyslanci napsat: „Jsem rád, že dostávám zprávy o vaší vojenské operaci na Ukrajině. Nabízím Vám pomoc v podobě zásobování ruské armády a jsem připraven významně finančně přispět na financování techniky pro vaši armádu.“

Pro ParlamentníListy.cz europoslanec vysvětlil, jak se k dokumentu dostal: „Kopii dopisu jsem dostal ze zemědělských kruhů, které považuji za důvěryhodné a léta s nimi komunikuji.“ Zopakoval, že dopis je na hlavičkovém papíře a s podpisem pana Jandejska, adresátem bylo ruské velvyslanectví.

„Když jsem informaci o něm sdělil televizi a předal jim kopii, tak jsem zároveň řekl, že nejsem detektiv a nedisponuji nástroji, abych uměl ověřit jeho pravost. Zároveň jsem jeho obsah považoval za závažný, proto jsem ho zveřejnil. Dopis je téměř dva roky starý a následné aktivity pana Jandejska, včetně velmi aktivní účasti na akcích pana Rajchla, poukazují na napojení na proruskou scénu,“ uzavřel Alexandr Vondra.

Petr Žantovský ale považuje zvolený způsob za naprosto neakceptovatelný. „Kdyby ten obsah byl sebezávažnější, tak se ten dopis má především dostat na stůl BIS, kterou si právě od toho platíme. Co kdyby to skutečně byla nějaká vlastizrada a on by ji v televizi vyzradil,“ spekuluje mediální expert.

Ze strany Alexandra Vondry, považovaného ze velkého politického a diplomatického profesionála, je to pro Petra Žantovského velké zklamání.

„To příště někdo přijde s tím, že Andrej Babiš krade psy jako Josef Švejk? Ono to není příliš veselé, protože ta důkazní situace by byla velmi podobná jako v případě dokumentu pana Vondry,“ uzavírá mediální expert.

