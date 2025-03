„Nejstřeženější tajemství“ války na Ukrajině? V USA se nyní dostalo vše ven

Server amerického deníku New York Times ukázal, že Američané byli na počátku ruské invaze na Ukrajinu do obrany napadené země zapojeni mnohem víc, než se mohlo zdát. Bližší informace jsou obsaženy v článku, který list NYT opatřil titulkem „Tajná historie zapojení Ameriky do ukrajinské války“. Důležitou roli tady prý hráli dva ukrajinští generálové.

Jedním z odvezených Ukrajinců byl prý generálporučík Mychajlo Zabrodskyj. Ten prý byl uveden do kanceláře generálporučíka Christophera T. Donahue, velitele 18. výsadkového sboru. A od toho si vyslechl nabídku na uzavření partnerství. Partnerství zpravodajských služeb, strategie, plánování a poskytnutí nových technologií Ukrajině jsou podle NYT onou tajnou zbraní, která na počátku války pomohla ukrajinským silám v obraně před mnohem silnější armádou.

„Nikdy vám nebudu lhát. Pokud mi zalžete, skončili jsme,“ vzpomínal generál Zabrodskyj, co mu generál Donahue řekl na jejich prvním setkání. „Cítím to úplně stejně,“ odpověděl prý tehdy Ukrajinec.

Generál Donahue byl hvězdou v tajném světě speciálních jednotek. Jako vůdce elitních jednotek Delta Force pomáhal budovat partnerství s kurdskými bojovníky v boji proti Islámskému státu v Sýrii. Generál Cavoli ho jednou přirovnal ke „komiksovému akčnímu hrdinovi“, napsal NYT.

Když bylo Američanům jasné, že je ruská invaze na celé území Ukrajiny hotovou věcí, stáhli se z Ukrajiny. Uzavřeli svou ambasádu, ale slíbili Ukrajincům, že se vrátí. Jenže Ukrajinci prý vůči Američanům cítili opravdu velkou nedůvěru. Když američtí generálové po začátku invaze nabídli pomoc, narazili na zeď nedůvěry. „Bojujeme s Rusy. Vy ne. Proč bychom vás měli poslouchat?“ Velitel ukrajinských pozemních sil plukovník Oleksandr Syrskij se prý právě takto postavil k Američanům, když se poprvé setkali. Ale Američané si ho získali tím, že mu předali informace, které neměl šanci získat od svých vlastních lidí.

Některé informace si ale Američané nechali pro sebe. Věděli, kde se v určitých chvílích nacházejí nejvyšší ruští velitelé, ale věděli také, že kdyby vojáci jiné země usmrtili členy jejich nejvyššího armádního velení, činitelé USA by to brali jako tak zásadní útok, že by uvedli do chodu válečný stroj. A chápali, že i pro Rusy by takový útok byl daleko za jakoukoli přijatelnou čáru.

NYT upozornil, že Donald Trump po nástupu do Bílého domu začal toto partnerství demontovat. Ale pochopení hloubky tohoto partnerství je podle NYT zcela zásadní.

V kritických okamžicích bylo podle NYT partnerství páteří ukrajinských vojenských operací, které podle evidence USA zabily nebo zranily více než 700 tisíc ruských vojáků. Ukrajina vyčíslila počet obětí na 435 tisíc.

Prvním důkazem spolupráce byly údajně akce proti jedné z nejobávanějších bojových skupin Ruska, 58. kombinované armádě. V polovině roku 2022 Ukrajinci s využitím amerických zpravodajských služeb a informací spustili raketovou palbu na velitelství 58. armády v Chersonské oblasti, při níž zabili generály a štábní důstojníky uvnitř velitelství. Velitelství této armády se znovu a znovu přesouvalo a Ukrajinci je znovu a znovu ničili.

Ukrajinci se postupně dostali do situace, kdy řadu věcí plánovali raději bez Američanů.

Prý je neustále rozčilovalo, že jim Američané nemohou nebo nechtějí dát všechny zbraně a další vybavení, které Ukrajinci chtěli. A Američané byli zase rozzlobeni tím, co považovali za nepřiměřené požadavky Ukrajinců, a jejich neochotou podniknout politicky riskantní, ale z pohledu Washingtonu potřebné kroky.

„Američtí vojenští poradci byli vysláni do Kyjeva a později jim bylo dovoleno cestovat blíže k frontě. Vojáci a důstojníci CIA ve Wiesbadenu pomáhali plánovat a podporovat kampaň ukrajinských úderů na Ruskem anektovaný Krym. Nakonec armáda a poté i CIA dostaly zelenou, aby povolily přesné údery hluboko uvnitř samotného Ruska,“ napsal NYT.

Postupně došlo k nasazení systému HIMARS. Podle NYT byli Rusové v tu chvíli značně bezradní a nevěděli, jak reagovat. Ale postupem času přijímali protiopatření. Američané také Ukrajincům pomohli vyvinout námořní drony, které byly využity proti ruské Černomořské flotile. Američané tyto drony vyvíjeli již dřív, jako případný obranný prostředek určený na obranu Tchaj-wanu před možnou čínskou invazí.

NYT však také upozornil, že Ukrajinci chtěli Rusy na Krymu „zadusit“, obrazně řečeno, ale američtí velitelé před takovým postupem varovali, neboť dobře věděli, že Krym je pro Putina příliš zásadním místem.

K velké roztržce mezi Američany a Ukrajinci prý došlo v okamžiku, kdy se plánovala velká ukrajinská útočná akce. Američané chtěli, aby Ukrajinci útočili ve dvou směrech, ale dnešní nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskyj chtěl útočit ve třech směrech. Američané se postavili proti. Ale ukrajinský prezident Zelenskyj rozhodl, že útok proběhne ve třech směrech. A tady bylo podle NYT založeno na neúspěch ukrajinské útočné operace v létě 2023. Ukrajinci příliš rozmělnili své síly.

Přes tuto a další roztržky bylo partnerství podle NYT výhodné jak pro Ukrajince, tak pro Američany, protože Ukrajinci díky této spolupráci odolávali tlaku mnohem silnější armády a Američané získávali z první ruky informace a zkušenosti z válečného konfliktu, které budou moci využít kdykoli v budoucnu.

Dnes je situace taková, že stávající prezident Donald Trump hledá cesty, jak Ukrajince dotlačit k uzavření míru, a Ukrajinci veřejně Američanům odsouhlasili téměř všechno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však upozorňuje, že Rusové se do plnění amerického plánu na uzavření částečného příměří moc nehrnou.

„Americký návrh na bezpodmínečné příměří leží už příliš dlouho na stole bez adekvátní reakce Ruska,“ řekl Zelenskyj ve svém včerejším večerním projevu ke spoluobčanům. Zelenskyj je přesvědčen, že pokud by Rusové čelili většímu tlaku, alespoň částečné příměří již mohlo být nastoleno.

„Jen minulou noc Rusko vypustilo 172 úderných bezpilotních letounů. Více než sto z nich byly drony Šahíd. Tyto masivní útoky dronů se nyní staly téměř každodenní realitou. Kromě toho pokračují raketové hrozby včetně balistických. Naši partneři by měli jasně pochopit: tyto údery jsou nejen útoky na ukrajinské civilisty, ale také na veškeré mezinárodní úsilí – na samotnou diplomacii, kterou se snažíme tuto válku ukončit. Rusko útočí na pozice každého, kdo chce tuto válku ukončit,“ upozornil Zelenskyj.

