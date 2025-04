„Někdo to prostě zkasíruje.“ Pecina a vysoké ceny elektřiny

Někdejší politik a dnešní podnikatel Martin Pecina poukazuje v pořadu Chuť moci Thomase Kulidakise na vysoké ceny elektřiny a plynu v Česku. „Někdo to prostě zkasíruje,“ domnívá se Pecina. Zdůraznil, že domácí vysoké ceny energií jsou pro byznys zničující.

Problematické jsou podle něj také evropské regulace. „Za to nemůže naše vláda. No, nemůže… Přijímá bezhlavě to, co se v Evropě vymyslí a ještě si k tomu něco přimyslí. Když se k tomu přidá GDPR a další regulace, tak pořád potřebujete víc lidí. Vymýšlí se nové a nové regulace, nesmysly. Podnikatele to zatěžuje,“ řekl Pecina, který za problém považuje také to, jak se naši ministři prezentují v zahraničí. „To je pro vývozce, zejména do Afriky, naprostá katastrofa,“ zdůraznil bývalý vrcholový politik.

Vystrčil zničil české firmy obchodující v Číně

Zmínil cesty na Tchaj-wan. „V Číně si toho všímají, když se tu veřejně mává tibetskou vlajkou,“ řekl Pecina a vyjádřil svůj názor, že cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan zničila obchod řadě českých firem v Číně. Vládní zahraniční politika je podle něj také katastrofou pro byznys dalších podnikatelů v Rusku nebo v Africe.

„Podpůrné dopisy od české ambasády obsahují ukrajinskou vlajku, v Africe takový dokument hned hodí do koše, protože na řadě míst mají raději Rusy,“ upozornil Pecina. Dodal, že Ukrajina po válce přestane všechny zajímat, byznys s Ruskem se obnoví a budou ho dělat Američané, kterým budeme platit.

V roce 2003 dostal Pecina anticenu Ropák za to, že prosazoval prolomení limitů a dostavbu jaderných elektráren. Také proto už se nehodlá vracet do politiky. Brzdou pro domácí podnikání jsou podle něj i špatná výběrová řízení, což nedávno vyšlo najevo třeba v kauze motolské nemocnice.