„Nemá potuchy... Fakt trapas!“ Veřejnost zhrozena. Fiala v Izraeli. Šíří se VIDEO

Fiala se ve středu setkal v Tel Avivu s izraelským předsedou vlády, který ho uvítal. „Jsem velmi potěšen, že vás zde mohu přivítat. Česká republika velmi, velmi silně podporovala Izrael v dobách dobrých i zlých. Nyní je naše nejtemnější hodina a já si vážím toho, že zde stojíte. Vaše podpora je neocenitelná a já vás vítám v Izraeli. Vždycky říkám, že stát za Izraelem je jedna věc, lepší je ale stát v Izraeli. A to právě děláte. Děkuji vám,“ řekl Netanjahu českému premiérovi.

Fiala se při jeho slovech usmíval, což podle některých komentujících ukazuje, že izraelskému premiérovi vůbec nerozuměl. „Ten pocit, když ani v této vážné chvíli nejsi schopný přestat se usmívat jako totální idiot. Jsem zděšena!“ uvedla jedna z komentujících.

„Nemá potuchy, co mu říká,“ reaguje další.

Český premiér poté chtěl vyjádřit podporu Izraeli, ale zatímco Netanjahu mluvil anglicky spatra, Fiala si vzal na pomoc připravený text. „Přijel jsem sem v této těžké době, abych vyjádřil naši jasnou podporu a solidaritu s Izraelem,“ spustil lámanou angličtinou.

„Měli jsme v plánu setkat se v Praze 8. října, ale den předtím Hamás a palestinské teroristické organizace zahájily barbarský teror. Sedmý říjen byl pro Izrael a židovský národ nejtragičtějším dnem za poslední desetiletí. Obětí tohoto teroristického činu se stal i jeden český občan,“ připomněl Fiala.

„Izrael má absolutní právo se bránit. Teroristé mají stále více než 200 rukojmích. Hluboce cítím se všemi rodinami. Mezinárodní společenství se musí zasadit o jejich bezpodmínečné propuštění. Zítra jedu do Bruselu na zasedání Evropské rady a mým cílem je zajistit, aby rada potvrdila silnou podporu Izraeli a jeho právu na obranu. Hamás je naším společným nepřítelem. Musíme zajistit, aby byl izolován. Takže, vážený pane premiére, Izrael se může na Českou republiku spolehnout. Jsme s vámi jako vždycky,“ dodal Fiala, že v Bruselu si to vezme všechno na starost.

