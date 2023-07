„Němci nechodí.“ Dovolená ve Španělsku a Itálii láká víc. Čechovi ale přijdou ceny povědomé...

Prázdniny se v sousedním Německu nevyvíjejí zrovna moc dobře. Místo plných penzionů je tak maximálně poloprázdno a v malebných městečkách v Bavorsku je o víkendu jako po vymření. A nedělá to jen vysoká denní teplota. Lidé raději odjedou do zahraničí, kde to mají levnější, například do Itálie nebo do Španělska. I přesto, že v porovnání s námi třeba vstupy do památek či muzeí jsou vesměs cenově srovnatelné.

reklama

Bída padla na naše západní sousedy. Špatnou náladu nezlepší ani zlevnění potravin, silné zastropování energií, vyšší hodinová i minimální mzda.

Lepší jinde než doma

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16794 lidí

Tím však chřadne tuzemský cestovní ruch. V SRN tedy určitě, byť jde o velkou zemi. Bavorské penziony jsou otevřené jako před covidem, ale lidi se zatím moc nehrnou. Ta tam je doba, kdy Berlíňané vyráželi do Svobodného státu Bayern. I generačně je vidět, že pobyt na venkově, takzvaná ještě donedávna propagovaná agroturistika, přestává táhnout. Naopak, stává se přítěží, protože teenageři nechtějí někam „k hnoji u pole“, protože jsou ve školách krmeni informacemi, že tohle je právě to, co by Greta nikdy nechtěla – podpořit venkovany, zemědělskou produkci, podívat se na prdící krávy, a tak dále. Rodiny s malými dětmi to nezachrání a jiné národnosti mají jiné priority než vandrovat po Německu.

Na startu, ale s handicapem

Sice je ještě začátek dovolenkového a prázdninového šílenství, ale zatím to není to pravé ořechové. A to prázdniny mají Brémy, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko a právě začíná Hamburk.

A ceny jsou výtečné. Tak třeba za osobu v muzeu autoveteránů a motorek ve Fichtelbergu v bavorské Horní Falci je vstupné pro jednoho 12 euro. A fertig. To pro zajímavost zahrnuje návštěvu všech objektů, včetně toho, který je na druhé straně obce. Žádné jak známe od nás – základní prohlídka, přidaná prohlídka, prohlídka na přání, a tak dále, a tak podobně. A máte vstupenku za minimálně pětistovku a chcete-li více hradních či zámeckých tras, klidně vás to bude u nás stát tisícovku. Ne tak v Německu. A přesto je tu lidí zatím poskrovnu…

Jídelníček. Foto: Václav Fiala

Kolaři a motorkáři si v místní restauraci v areálu muzea dají tak kvasnicové pivo a jdou dál. Dle jídelníčku jsme měli platit každý 3 eura za malé. Ale protože je málo lidí, zlevnilo se o padesát centů. A to už je docela pěkné, dát si výbornou třetinku Meisel Weise za našich cca 55 korun. Ceny jak u nás… Samozřejmě místní speciality, pro našince mnohdy poněkud gastronomicky šílené, jsou kolem 15 eur, jenže je toho skutečný kopec – u nás mnohdy hledáte s humorem řečeno řízeček pod okurkou…

Stovky motorek v muzeu. Foto: Václav Fiala

Místní obchod EDEKA vám v sobotu zavře v 18 hodin odpoledne a hotovo. Neděle zavřeno. Můžete jet do krajského města. Ostatně, víkendové šopování tady moc netáhne. Zatímco u nás jsou o víkendech plná parkoviště a mnohdy hledáte volné místo pěkně dlouho, v Bavorsku se nakupuje jindy. Možná proto, že je to takový větší klid. No stress…

Ceny sýrů v německé prodejně. Foto: Václav Fiala

A ještě k té EDECE – už před pátou je tam jak po vymření a vymeteno. Něco zeleniny, pečivo už žádné. V samoobslužných pultech si samozřejmě nakoupíte, ale v půl šesté prodavačky znejisťují, očekávají „padla“. Je docela humorné vidět neznalé návštěvníky obce z jiných spolkových zemí a především měst, kteří se minutu po šesté dobývají do obchodu nebo dlouhé minuty zkoušející, zdali ta fotobuňka nad vstupními dveřmi není nefunkční…

Osiřelí sousedé

Smutný je pohled na prázdné židličky kaváren a předzahrádek. Němci nechodí. V obcích je jak při zákazu vycházení. „Všichni odjeli, jako by se stěhovali na měsíce,“ říká majitel jednoho malého pekařství. U domků třeba parkují auta, ale v domě ani živáčka. „Kdo by v tom horku někam šel,“ říká zas dobře vypadající důchodkyně. Autobusy, zajišťující dopravu kolem obce, jezdí nikoliv poloprázdné, ale úplně prázdné. A to je za pakatel a za štědré podpory místních radnic a hlavně zemské vlády.

„Co by tady lidi dělali, když je to tu dražší a dražší,“ mudruje starší pán. „Mají domluvené apartmány v Itálii nebo Španělsku a vrátí se na konec dovolené. Tam je to za hubičku a tady ušetříte docela dost.“ A když dost, tak to nejsou jednotky eur, ale desítky a možná i nějaká ta stovečka…

(ne)kalá konkurence

Mnozí důchodci už dávno „vzali kramle“ a nahradili ve Středomoří vlaštovky a jiřičky, které přiletěly do střední Evropy. Klidně v privátech a penzionech zůstanou až do časného podzimu.

A pak další fenomén hraje v neprospěch hoteliérů a penzionů. Obytná auta. Karavany nahradily minimálně velké přestavěné dodávky a mikrobusy, samozřejmě včetně těch originálních, které jsou natolik autonomní, že nepotřebujete i několik dní vlastně nic. Jen se občas „píchnout“ na odpad či doplnit vodu. Mají solární panely a mohou cestovat po Evropě jako dřívější cirkusáci.

Tyto rodiny spíše nakoupí v marketu a jídlo si udělají přímo ve voze. Návštěvu restaurace či hospody pak vezmou jako něco navíc, přidaný efekt.

Psali jsme: Rozpálil Piráty a TOPku do běla. „Tohle řekl? A dělal pro ČT?!“ Dusno kolem kněze Francie hořela. Myslíte, že Česko nebude? Armáda odzbrojená, ta z USA nepomůže, říká Štefec Trikolora: Ukrajina je sudem prachu, jen škrtnout Tripartita probere návrh rozpočtu, zabývat se bude i změnami ve školství

…a přece jen nějaký byznys…

Zas prý ale na druhou stranu zažívá boom hlídání pejsků a domácích mazlíčků (včetně želv, papoušků a další havěti). Také květinářství a zahradnictví si užívají nebývalého zájmu, protože jim tam Němci nosí nejrůznější rostlinstvo včetně palem, aby se tam o jejich flóru v době nepřítomnosti řádně postarali. A banky zas do svých sejfů ukládají drahé a vzácné předměty, sběratelské záležitosti a domácí cennosti, protože doba je nejistá a málokdo si i přes zabezpečovací systémy a alarmy nechá dům plný cenností měsíc či dva prázdný. A asi velmi těžko někoho najdete na hlídání. Půjčit někomu klíče, to už se nenosí ani v příbuzenstvu…

Takže ne všichni jsou na tom zle. Ovšem německá společnost podle samotných Němců chudne a vzpomíná na zlatá léta těsně po připojení nových spolkových zemí, nebo ještě raději na dobu, kdy byl svět rozdělen na ty dobré a zlé a ne jako dnes je někdo i zlý dobrák nebo dobrý zloun. Prostě, i podle stále více Bavoráků to bylo pro všechny lepší, když existovala železná opona. A to raději už nejdeme dál do nedávné historie. K tomu bych snad na závěr jen dodal, že obliba filmu „Už je tady zas“, je neutuchající. I u nás….

Psali jsme: „Ty, ty, ty, kdo to bude platiti?“ V USA se ptají, dopad na Česko možný, vzkazuje Zdeněk Zbořil Poslanci by měli zahájit příští týden úvodní debatu o konsolidačním balíčku Znáte někoho, kdo jede do válečné zóny na dovolenou, ptá se spisovatel Tománek ohledně cest Ukrajinců Téměř dvě třetiny Čechů míní, že vláda nedostatečně bojuje s dezinformacemi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.