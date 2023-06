„Nemůže všechny peníze poslat jen na Ukrajinu.“ Orbán tlačí do EU Balkán

MONITORING Maďarský premiér Viktor Orbán ve čtvrtek vyzval k rychlému vstupu Bosny a Hercegoviny a dalších balkánských zemí do Evropské unie a prohlásil, že by mohly dodat „problémovému“ 27člennému bloku novou energii a dynamiku. V přístupových procesech se nyní nejdále nachází právě Bosna, která loni získala status kandidátské země. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že by se vstupem do EU stabilizovala situace na Balkáně, a dodal, že EU nemůže dávat všechny peníze jen na Ukrajinu.

reklama

Orbán na návštěvě v Bosně prohlásil, že je pro rychlý vstup Balkánu do Evropské unie, konkrétně právě Bosna a Hercegovina získala status kandidátské země loni v prosinci především proto, že se EU obávala, že by se nestabilita způsobená válkou na Ukrajině mohla přenést i na dlouho nestabilní Balkán.

„Ať si v Bruselu říkají, co chtějí, my jsme pro rychlý vstup Balkánu, tedy Bosny a Hercegoviny, do EU,“ řekl Orbán na tiskové konferenci podle informací serveru uk.news.yahoo.com. „Pro nás, Maďary, není Balkán problémem, ale spíše poslední rezervou evropských zdrojů,“ dodal Orbán.

Evropská unie by podle Orbána neměla trvat na všech podmínkách členství, ale spíše by měla dát k dispozici své předvstupní fondy na podporu rozvoje a bezpečnosti balkánských zemí. V přístupovém procesu se v různých fázích nacházejí také Albánie, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Všem těmto zemím však bude vstup do EU pravděpodobně trvat několik let, protože budou muset dosáhnout významného pokroku při plnění standardů demokracie, právního státu a hospodářských reforem, aby se kvalifikovaly.

Orbán také uvedl, že EU by měla přesměrovat prostředky určené pro Ukrajinu na Balkán. S tím souhlasí i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Evropská unie nemůže dát všechny své peníze Ukrajině, protože mír a stabilita na Balkáně jsou i v našem zájmu, a proto je třeba podporovat i Balkán. Maďarsko má vzhledem ke své zeměpisné poloze větší zájem na míru na Balkáně než kdokoli jiný a Evropa není schopna řešit dvě bezpečnostní výzvy najednou,“ uvedl Szijjártó na Facebooku.

Psali jsme: EU je bohatá nevěsta, na její svatbě chce být každý, říká Zdechovský. A nyní je nám tam prý skutečně nasloucháno... V Kosovu přituhuje. Barikády, zásahy policie, zatýkání. Víno teklo ulicí Ministerstvo vnitra: Dopad ruské agrese na Ukrajině na západní Balkán tématem konference v Bukurešti Fiala oslavuje historický okamžik pro Evropu. Do Unie míří Ukrajina, Moldavsko a Bosna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama