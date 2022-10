„Nenechte nás soutěžit, když…“ Dominátor promluvil, ale do světa

reklama

„Jediným cílem je bezpečnost naší země, našich spojenců a v neposlední řadě taky ruských vojáků, protože dřívější konec války může zachránit mnoho jejich životů. Nejde o to, že se hokejisti někde narodili, ale že jsou dospělými občany svého státu. A jako takoví nesou zodpovědnost za činy své země. To nemůžeme nikomu upírat, tak to je,“ řekl Hašek podle serveru isport.blesk.cz s tím, že by ruští hráči neměli v Evropě na sportovních soutěžích vůbec startovat.



Že jde jen o sport, odmítá. „Mnozí lidé si zatím ještě neuvědomují, že vystoupení ruských hokejistů na ledě je především mnohamilionová reklama v dolarech na Rusko, jeho válku na Ukrajině a jeho agresivní politiku všeobecně. Jen tím, že hráč vyjede na led, působí na morálku obyvatel své země, na národní sebevědomí i ruskou armádu. Je to vzpruha pro ně a taky jejich spojence po celém světě včetně některých českých občanů, kteří jsou na jejich straně. Že to vede k dobyvačné válce a ztrátám desetitisíců, možná již stovek tisíc životů, to víme. A právě proto chci zabránit této reklamě, která Rusko a proruské síly podporuje a povede k dalším ztrátám na životech. Nikoho ani v nejmenším netrestám. Jen chci větší bezpečnost pro nás a naše spojence,“ vysvětlil nositel zlaté medaile z Nagana.

Později také dodal, že by mělo být zavedeno opatření i pro české občany, které by Čechům zakázalo v Rusku pracovat. Není prý totiž možné, aby Češi pracovali „v zemi nepřítele, který vojensky napadl našeho spojence, zabíjí tam desetitisíce lidí, a vyhrožuje nám dokonce jadernou bombou“.

Nyní žádá, aby se s českými sportovci zacházelo stejně, pokud by Česká republika také „zahájila útočnou válku a zabíjela na území jiného státu, aby získala jeho území“.

If our state CZ would start an offensive war and kill on the territory of another country in order to gain its territory, please @iocmedia , @NHL, @ATP @WTA and all the federations of democratic countries, help Czech athletes and do not allow them to compete - continue… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 22, 2022

„Prosím Mezinárodní olympijský výbor, NHL, ATP a Asociaci tenisových profesionálů a Ženskou tenisovou asociaci a všechny federace demokratických zemí, pomozte českým sportovcům a nedovolte jim v takovém případě soutěžit,“ vyzval anglicky hokejový brankář s přezdívkou „Dominátor“, aby tyto organizace – v případě, že naše republika někoho napadne – „pomohly českým sportovcům a neumožnily jim soutěžit s ostatními sportovci z jiných zemí“.

„Velmi nerad bych viděl, aby moji kolegové sportovci dělali tak obrovskou reklamu válce a zabíjení, jak to bohužel nyní dělá mnoho ruských sportovců. Kdybyste jim umožnili, byli byste spoluodpovědní za prodloužení války a tisíce ztracených životů,“ vysvětluje.

If you allowed them to do so, you would be jointly responsible for prolonging the war and thousands of lost lives. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 22, 2022

