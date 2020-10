„Nesmíš už ani říkat sv*ně.“ Trest? Mladý tvůrce o cenzuře na síti. A překvapivě k Trumpovi

V rozhovoru Standashow se objevil politický komentátor a satirik Radovan Samotný, který provozuje youtubový kanál Cynická svině. Tématem bylo ubývání svobody na video platformě. „Je to jak ta žába, kterou vaříš ve vodě,“ myslí si Standa. Prý se nesmí říkat například ten na písmeno T. Kromě politické korektnosti se zabývali i Spojenými státy. Host pořadu zpochybnil, že by americký prezident byl rasista. „Ty jeho činy v politice nevypovídají o tom, že by byl rasista. U něj je možná problém v tom, že si pouští hubu na špacír,“ pověděl Radovan a vyjmenoval důvody, proč tomu tak je.

reklama

Hostem Youtubera Standy byl tvůrce videí Radovan Samotný. Ten si říká Cynická svině a na svém youtubovém kanále komentuje veřejné dění ve formátu podobnému late-night-show. Se svým formátem, kde si dělá srandu ze všeho možného a občas je, jak sám říká, politicky nekorektní, ovšem v poslední době narazil. Kromě obsahu se platformě YouTube nelíbil název jeho kanálu, tedy název Cynická svině. Problémy s politickou korektností shrnul ve svém videu, kde se svěřil i s tím, že připojil svůj podpis k petici Stop cenzuře. Petice míří proti omezování svobody slova na sociálních sítích a jejími zakladateli jsou například slavný český herní vývojář Daniel Vávra či matematik a komentátor Marian Kechlibar.

Psali jsme: Petice proti cenzuře. Sepsali Kechlibar a Vávra, podepsali lidé, nad kterými ani kavárna nemůže mávnout rukou

Video Radovana Samotného o problémech se svým youtubovým kanálem.

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4276 lidí

Začátek rozhovoru mezi youtubery se točil právě kolem problémů youtubera Cynické svině. „Ty máš s tím názvem teď problém na YouTube. Ty jsi mi snad psal, že ti hrozilo sundání kanálu v jeden čas,“ informoval Standa. Radovan však opravil svého kolegu v tom, že smazání kanálu mu přímo nehrozilo. „YouTube nemá žádný způsob, jak kontrolovat názvy kanálu, pokud to někdo nenahlásí. Najdi si na YouTube, kolik je tam kanálů, které se jmenují Adolf Hitler,“ pověděl. Standa se poté obával, zda může vůbec v současné době povědět ve videu Adolf Hitler. „Vím, že se nesmí říkat ten od T,“ pověděl Standovi. Referoval o kauze Tommyho Robinsona.

„Žijeme v divné době, když prostě se tvůj kanál satiricky nemůže jmenovat Cynická tchýně,“ zkomolil schválně jméno kanálu, jelikož i za vyslovení správného názvu by mohl nastat problém. „Hlavně je problém ten, že ani ten algoritmus ani ty kontroloři neuznávají kontext, neuznávají celkovou myšlenku, takže oni neví, že tím slovem myslím sám sebe,“ doplnil. Svůj kanál tedy musí přejmenovat. Dostal dokonce návrhy od svých diváků jako Cynický pašík či Synická cvině.

„Jak se to dá z tvého pohledu řešit? Má nějaké řešení to zpřísňování podmínek, který YouTube má?“ chtěl vědět Standa. Radovan mu odpověděl, že řešením by mohl být vstup konkurenční platformy, která by ohrozila YouTube.

Fotogalerie: - Poslední roky s Karlem

Psali jsme: Skoro mě vyhodili. Petice proti cenzuře: Podepsal. A popsal popotahování

Radovan natáčí videa na YouTube deset let. „Sám asi cítíš, že za těch deset let, tak se ty okovy nebo ty pravidla toho YouTube zpřísňují rok od roku a když jsme u těch přirovnání, tak je to jak ta žába, kterou vaříš ve vodě. Mně přijde, že ty pravidla, které teď jsou, tak pokud by s nimi přišel někdo před pěti lety a na férovku je dal, tak si řeknu, co to je za kravinu, ale dneska, jak to postupně zavádějí, tak si na to všichni postupně zvykáme a už ani nekoukáme na to, co se vše na YouTube nesmí. Těch věcí, které se fakt nesmí, je hodně,“ pověděl Standa Radovanovi. „Taky je problém, že ty normy jsou v rámci těch demonetizací nastavený dle Spojených států, a ne dle Česka, protože my tu máme dost jiné kulturní prostředí v tom, co se smí a nesmí říkat,“ doplnil host Standu.

Kromě politických komentářů je na YouTube závadný i válečný obsah. „Že s tím mám problém já, je jedna věc, ale že s tím má problém kanál jako The Great war, to mě vyloženě sere. To je vlastně kanál, který předtím rozebíral první světovou válku den po dni podrobně. Strašně mě potěšilo, že udělali celkem obsáhlý a dobře zpracované video o českých legionářích na Sibiři, ale řekneš válka a už v tom lítáš,“ naštvaně pověděl.

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 91% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 5% hlasovalo: 7788 lidí

Netýká se to pouze první světové války, ale i konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem a dalších válečných konfliktů. „Jediné, čeho tím docílili, že profesionální tvůrci si potom rozmyslí, o čem budeš dělat téma, když víš, že tohle téma je prostě rizikové. Je to určitá forma omezování těch témat,“ přidal Standa. Prý by z toho mohl vzniknout i nový newspeak, když musí těm věcem říkat nějak jinak, aby to prošlo. Radovan ještě poukázal na to, že podobné mluvení v jinotajích tu již dříve bylo.

Poté se téma přesunulo ke Spojeným státům. „Nekoukal jsi náhodou včera ve tři ráno na debatu Biden versus Trump?“ zeptal se moderátor hosta. Narážel tím na týden starou debatu mezi kandidáty na prezidenta USA. Na debatu se nedíval, ale americkou politiku sleduje. Oba se shodli na tom, že to bylo šílený. Radovan si však myslí, že ta agresivita, která byla v debatě, je taktikou a má to promyšlené. „Já, jak se v tom hrabu, tak on je docela, a teď to myslím dobře, vychcaný. Když se člověk dívá na ty jeho kroky, tak on spoustu věcí udělal chytře. Kupříkladu, že si udělal jako viceprezidenta člověka, který je prostě superkonzervativní křesťan a je proti homosexuálům, tak to byla taková jeho pojistka, aby se ho nepokusili impeachnout,“ pověděl o Trumpovi.

Fotogalerie: - Volby drive-in

Psali jsme: Pitomce ze mě dělali, obořil se Hamáček na Fridrichovou z ČT. Postrašil Okamurou

„Já jsem teďka aktivně schopný zbořit tvrzení, že Donald Trump je rasista, ačkoliv to o něm furt říkají. Ty jeho činy v politice nevypovídají o tom, že by byl rasista. U něj je možná problém v tom, že má takovou tu vadu osobnosti, že si pouští hubu na špacír, nekontroluje se. Pokud řekne něco, co zní rasisticky, tak je to kvůli tomu, že si pouští hubu na špacír. Ty jeho rozhodnutí v politice jako byla třeba podpora černošských univerzit nebo možnost, aby si lidi mohli vybírat školy, aby nemuseli chodit na nějakou spádovou školu, což strašně zvýhodňuje lidi, kteří žijí v těch černošských čtvrtích, že mohou děti posílat někam jinam, to je strašně oceňovaný a navíc koneckonců, když už se bavíme o těch Afroameričanech, tak překvapivě velké číslo podporuje Trumpa,“ rozvedl Radovan.

Psali jsme: Covid: Prymulův zákaz zrušíme! Ministr chce přitvrdit, ale má potíž „Peču si sama.” „To je krása!” Němcová a boj za ČT: Xaver zbystří Prymulův pobočník: Všechno zavřít, to je ideál. Vakcína na covid vás má ochránit rok Chce migranty, já ne! Boj o Senát pořádně přitvrdil. Bude křik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.