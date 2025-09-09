„Nevzdáme to.“ Dominik Hašek i Emma Smetana. Milion chvilek jde do boje s opozicí

Spolek Milion chvilek varuje, že v nadcházejících volbách hrozí nástup extremistických a populistických stran, které stavějí na strachu, na nenávisti a na rozdělování společnosti. „To nesmíme dopustit,“ stojí v prohlášení spolku.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Součástí kampaně je i výzva „DESE(T) K VOLBÁM“, která nabádá občany, aby každý oslovil deset lidí ve svém okolí a pobavil se s nimi o volbách.
Spolek do kampaně zapojil herce a další celebrity, prezentuje je ve společném spotu. Jsou mezi nimi Marie Danči, Vladimír Polívka, Marek Adamczyk, Milan Šteindler, Emma Smetana, Šimon Bilina, Dominik Hašek, Lenka Krobotová, Veronika Čermák Macková, Pavel Liška, Marek Lambora a Adéla Elbel.
V krátkém videu se střídají po větách a varují před hrozbou návratu nesvobody a apelují na účast u voleb:
„Jsme národ, který si prošel okupací, diktaturou i nesvobodou. Přesto jsme vždycky dokázali vstát a jít dál. A právě proto si svou svobodu nesmíme nechat znovu vzít. Dnes však stojíme na další křižovatce. Svět se otřásá – na východě Putin, v Americe chaos. U nás sílí populisté a extremisté tak moc, že mohou získat ústavní většinu. Jejich vláda by naši zemi zavlekla z EU a NATO a odevzdala vlivu Ruska.
Skrývají se za vlastenectví a líbivá slova, ale hazardují s naší budoucností. Není nám to jedno. Žádná strana není dokonalá. Ale teď nejde o dokonalost. Teď jde o bezpečí naší země, o svobodu a demokracii. Nenechme si naši zemi ukrást. Když spojíme síly, dokážeme extremisty zastavit.
Proto společně s Milionem chvilek pro demokracii vyzýváme každého z vás: mluvte spolu o všem, co je pro vás důležité – s rodiči, přáteli i kolegy. O volbách, o demokracii, o budoucnosti. Přidejte se i vy a oslovte deset dalších lidí, aby 3. a 4. října přišli volit. Pojďme zabránit vládě extremistů. Jde se k volbám,“ zaznělo v jejich společném videu.
??????? Česko stojí před velkou zkouškou. Teď je načase ukázat, že to nevzdáme.— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) September 9, 2025
?? V nadcházejících volbách hrozí, že se k moci dostanou extremistické a populistické strany, které staví na strachu, nenávisti a rozdělování společnosti. To nesmíme dopustit. ??
Zapojte se do výzvy… pic.twitter.com/w2uZFyBNYd
Předseda spolku Milion chvilek na sociální síti Facebook nedávno zveřejnil krátké video, kde varoval: „Naše demokracie čelí vážnému ohrožení a proto jsme na období před volbami povolali posilu,“ sdělil Lukáš Hilpert s tím, že spolek do kampaně přivolal posilu v podobě Mikuláše Mináře, aby pomohl s mobilizací před volbami. „Opět jsme se rozhodli spojit síly a příští týden začne horká fáze naší předvolební kampaně,“ dodal Minář ve společném videu.
„Nesmíme dovolit, aby v podzimních volbách vyhrály extremistické strany, které otevírají dveře putinovskému Rusku,“ pokračoval Hilpert, jenž alarmuje kvůli možnému „návratu autoritářů“. „Jenom společně jim můžeme zabránit v tom, aby rozkládali naši demokracii zevnitř. A proto potřebujeme vás všechny,“ doplnil jej Minář. „Teď není čas na to sedět doma,“ řekl předseda spolku Milion chvilek. Minář to uzavřel slovy: „Teď je na čase jednat.“
Milion chvilek kritikou nejčastěji míří na předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, na předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou nebo europoslance a lídra středočeské kandidátky Motoristů Filipa Turka. „Už se ale neobtěžují vysvětlit, jaká budou mít jejich politická rozhodnutí reálné následky pro náš život a demokracii a o co nás chtějí připravit,“ napsal Milion chvilek na svém facebookovém účtu.
Podle spolku nás tyto strany chtějí připravit o životní úroveň. A dále, že SPD i Stačilo! požadují vystoupení z EU, ale že nezmiňují, jaké katastrofální důsledky by takový krok měl pro českou ekonomiku a pro peněženky občanů. „Odchod ze společného evropského trhu by měl za následek oslabení důvěry investorů a pokles konkurenceschopnosti, což by těžce dopadlo na české firmy, na jejich zaměstnance i na spotřebitele,“ sdělil spolek Milion chvilek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská