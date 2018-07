„Nic jsem neudělal a omlouvat se nebudu.“ „Chudák“ migrant přesto dostal osm let

Proces s náruživým migrantem z Afghánistánu Abdulem S. se konečně podařilo dovést do úspěšného konce. Soudem v Linci byl odsouzen k mnohaletému trestu odnětí svobody, byť zatím rozsudek nenabyl právní moci.

Obyvatelky Lince si mohou částečně oddychnout. Afghánský žadatel o azyl, který se loni na podzim stal postrachem pro všechny zdejší ženy, byl odsouzen na osm let. Ačkoli zatím rozsudek není pravomocný, lze vzhledem k získaným důkazům předpokládat, že – ať už se odvolá on, či státní zástupce – z vězení se jen tak brzy nedostane. Muž čelil obvinění z jednoho znásilnění a dalších tří pokusů o sexuální zneužití.

Vyšetřovatelé měli k dispozici stopy DNA, které jasně dokazují provinění Abdula S., ale na samotného obžalovaného tento fakt žádný velký dojem neudělal. „Kdybych se něčeho takového dopustil, tak bych se omluvil,“ konstatoval lakonicky Afghánec u soudu. Vzhledem ke svědectví jeho obětí a získaným vzorkům DNA však měl soud od samého začátku poměrně jasno a vynesený rozsudek ve výši osmi let nebyl žádným velkým překvapením.

Loni na podzim došlo v Linci k několika útokům na ženy. Veřejnost pobouřil zejména ten, kterého se usvědčený násilník z Afghánistánu dopustil zkraje října. Tehdy potkal afghánský migrant třicetiletou ženu, která hledala svůj ztracený mobilní telefon. Muž ji lstivě vylákal do opuštěného altánu ve skate parku s tím, že telefon našel společně s přáteli a tam jí ho předají. Žena jeho slovům uvěřila a patrně do konce života bude své naivní důvěřivosti litovat.

Když se dvojice dostala stranou od rušné ulice, afghánský násilník se na zaskočenou ženu vrhl s jasným cílem ji znásilnit. Počínal si přitom obzvlášť brutálně, když ji držel za ústa i nos a několikrát jí ve snaze zlomit její odpor udeřil hlavou do země. Když dokonal svůj hrůzný akt, pouze ženě bez emocí sdělil, aby nekontaktovala policii a bez pomoci ji zanechal na místě. Samotný pachatel místo činu chvatně opustil.

Podobným způsobem napadl v průběhu měsíce října minimálně další tři ženy. Všechny další incidenty se udály ve večerních či nočních hodinách. V těchto třech případech však naštěstí došlo „jen“ k sexuálnímu obtěžování a ženy se dokázaly útokům chlípného Afghánce ubránit. Oběti shodně pachatele poznaly podle fotografií. Pachatel mohl dostat až deset let, nakonec by měl strávit ve vězení osm let. Tedy v případě, že se žádná strana proti rozsudku již nebude odvolávat a jeho výše se nezmění.

