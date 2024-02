„Nic nevylezlo. Až na blbé kecy Rakušana.“ Topolánek na ČT. Kopnul si. A ne jenom jednou

Vláda ve středu rozhodla o výrazné změně v tendru na dostavbu nového jaderného bloku Dukovan, chce až čtyři nové velké jaderné reaktory a žádá uchazeče o závazné nabídky. Opozice mluví v souvislosti s financováním dostavby o nutnosti řešit vlastnickou strukturu energetické společnosti ČEZ. O tom, zda by mělo dojít k zestátnění ČEZu, potažmo vyčlenění výroby, hovořil v Událostech, komentářích předseda výkonné rady Teplárenského sdružení a někdejší předseda vlády Mirek Topolánek. Nové čtyři bloky jsou podle něj nutností a v tomto směru nešetřil chválou, že vláda vše dobře tajila do poslední chvíle.

Vláda vyzve francouzskou společnost EDF a korejskou KHNP, které se ucházejí o stavbu jaderného bloku v Dukovanech, k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů. V soutěži naopak nebude pokračovat severoamerický Westinghouse, jehož nabídka nesplnila podmínky.

Podle Topolánka není žádnou novinkou, že Westinghouse je ze hry venku: „Všichni, co se tím zabývají, tušili, že Westinghouse bude mít problémy podat závaznou nabídku, že s ní bude problém. A všichni, co v tom dělají, tak věděli, že ten zájem je na čtyřech blocích a je to jenom otázka, jakým způsobem to poptáme a vytendrujeme,“ uvedl, že o výstavbě čtyř jadernách bloků odborníci nepochybují už dlouho.

Zvládne Česko čtyři velké bloky? „Všichni strašně jen manipulují čísly, že čtyři bloky je strašně moc za dva biliony korun. Tak zaprvé se nebudou stavět najednou, maximálně se bude výstavba v některých fázích překrývat,“ zdůraznil Topolánek. Z hlediska výstavby a kapacit musíme počítat s postupnou výstavbou. Nepochybně, jestli v roce 2036 spustíme ten první blok, tak možná za dva tři roky spustíme ten další, a tak to půjde dál. To s sebou nese jiný typ cash flow, než tu všichni říkají,“ zdůraznil expremiér.

„Tady je obrovský pokrytecký mýtus Evropské unie, že říká, že uhlí je fujky, fujky a ten plyn říkáme, kvůli Německu a kvůli konci levného ruského plynu, že je čistší přechodné palivo. Sice říkáme jádro a obnovitelné zdroje, ale bez nějakých pružných konvenčních zdrojů, které nám vykryjí dobu, kdy nesvítí, nefouká, než najedou nějaké stabilní zdroje, tak proto potřebujeme uhlí nebo plyn,“ pokračoval Topolánek.

Hovořil o tom, do kdy Česku vydrží zhruba soběstačnost. „My máme domácí zdroje uhlí, které samozřejmě nedotěžíme, ty skončí možná dřív než někdo nařídí, skončí přirozeně ekonomicky a budeme teď dělat plyn. Takže ty zdroje potřebujeme postavit v době, než u nás dojde k obrovskému propadu ve vlastní výrobě uzavřením toho uhlí, ať už vynuceným, nebo přirozeným po roce 2027,“ podotkl.

Česko je podle jeho slov nyní ve velkém presu. „Jestli jsme řekli, že v roce 2030 odejdeme jako elektrárny od uhlí, tak to s odřenýma ušima možná stihneme, a to ještě nevíme, zda budeme mít to uhlí. Jádro potřebujeme proto, že zároveň tím řešíme dekarbonizační proces, přestože jádro nebylo uznáno jako čistý zdroj, je to čistý zdroj! Řeší v podstatě emise CO 2 a řeší plnění těch blbých úkolů evropské komise ze strany České republiky. Díky kombinací obnovitelných zdroji a jádra budeme plnit ty nesmyslné limity, to je vynucený krok,“ upozornil.

Opozice mluví v souvislosti s financováním dostavby o nutnosti řešit vlastnickou strukturu energetické společnosti ČEZ. Pokud by se jednalo o více bloků, musí do toho vstoupit stát, a to tím, že získá stoprocentní kontrolu nad společností ČEZ nebo se vyčlení samostatná společnost, například ČEZ Dukovany II.

Měl by se podle Topolánka zestátnit ČEZ nebo zestátnit jeho části? K tomu Topolánek dodává: „Všechny ty hrátky se společností ČEZ, o kterých se uvažuje řadu let, jestli ČEZ zprivatizovat nebo naopak znárodnit či to řešit nějak jinak, jsou zaprvé na dlouhé lokte, a nesou s sebou řadu případných soudních sporů.

To znamená, že ideální varianta je – přičemž z toho ČEZ, který to tendruje, provozuje a ví o tom vše, nemohu úplně vyřadit – udělat to mimo ten ČEZ. Nechci být ten chytrý, ale klukům z té vlády, když tam nastoupili, jsem radil: Nedělejte žádný tendr, udělejte jednání vláda-vláda, dejte dva bloky v Dukovanech jedné firmě, dva bloky v Temelínu druhé firmě a začněte stavět. Tahle varianta je v zásadě pořád,“ uvedl.

Vládu pochválil za to, že do poslední chvíle neunikly o plánech na dostavbu Dukovan žádné informace. „Já tu mohu vládu znectít za 99 různých jiných věcí, ale chválím ji za jednu věc, že vůbec neunikly žádné informace, až na blbé kecy Víta Rakušana někde na nějakém mítinku, nikdo neřekl vůbec nic. Že Westinghouse nebude nabízet, to řada lidí tušila. A pro někoho byl strašný šok, že se budou dělat čtyři bloky. Ale je tam spousta parametrů, o kterých se teď vyplatí nemluvit.

Nechal bych tu vládu – tak jak prokázala docela velkou odvahu a obezřetnost v tom smyslu, že udělala ten krok a přitom ho do poslední chvíle tajila – aby do konce roku měla možnost vyjednat takovou smlouvu, která bude natolik výhodná, že splní ty parametry. Chceme bezpečnou, dostatečnou energii za přijatelnou cenu v dané chvíli,“ uzavřel bývalý premiér Mirek Topolánek.

