,,No, Pirátům se špatně slaví." STAN přijel ke SPOLU

„Jdeme poblahopřát vítězům, to se sluší a patří, a deklarovat, že chceme spolu spolupracovat,“ sdělil krátce, s čím jde na jednání, lídr STAN Vít Rakušan. „Teď je otázka, jak se zachová prezident Zeman, takže se jdeme poradit na nějaké společné strategii,“ dodal lídr Pirátů Ivan Bartoš.

„108 mandátů pro demokratické koalice je nádherný. V takový výsledek jsem nedoufal. To, že jsou komunisti mimo Sněmovnu, je taková třešinka na dortu. A to, že máme takový, řeknu, hořkosladký výsledek, realita, kterou budeme muset analyzovat a podívat se na ni. Za Starosty jsem rád, že náš klub nebude mít šest poslanců, ale bude jich mít více než 30, ta práce bude daleko efektivnější, a zároveň když jsem viděl seznam zvolených poslanců, tak vím, že jsou to kvalitní lidé. Ale když s někým uzavřeme před rokem spolupráci a jdeme společně do toho boje o hlasy voličů, energie do toho vkládáme obě strany obrovské množství, a výsledek je takto nerovnoměrný, tak je to vlastně jako nepříjemné,“ sdělil k výsledkům voleb pro ČT24 Jan Farský. Pro Starosty jsou to podle jeho slov úžasné volby.

„Ale my jsme do nich šli s Piráty, a pro ně je to zase hrozně těžké. Takže dnes večer se špatně slaví,“ dodal Farský.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) je vítězem letošních sněmovních voleb. Hnutí ANO je druhé právě před koalicí Pirátů se Starosty.

