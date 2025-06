„Očekáváme smlouvy pro naše firmy.“ Polský ministr k Ukrajině

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz otevřeně přiznal, že polsko-ukrajinské vztahy jsou složité a konstatoval, že v době před startem ruské agrese vůči Ukrajině byly nejsložitější od okamžiku jejich navázání. Přesto Poláci pomáhali Ukrajincům od prvního okamžiku, kdy byli napadeni. Podle polské státní televize TVP Poláci mimo jiné vycvičili desítky tisíc ukrajinských vojáků.

Polský ministr obrany poznamenal, že tato pomoc nevyplývá z „romantického vytržení“, ale je velmi pragmatická, protože bojující Ukrajina dává Evropě čas, aby se lépe připravila na hrozby. „Tento čas je potřebný a nemáme ani minutu nazbyt. Za každou minutu budeme nést odpovědnost,“ zdůraznil.

Země vynaložila přes 14 miliard eur na nové vybavení, včetně raketových systémů Patriot, tanků Abrams a K2 a lehkých bojových letounů FA-50. Polské zbrojní firmy navíc rozšířily výrobu houfnic i dělostřelecké munice. Očekává se, že výdaje na obranu dosáhnou v roce 2025 4,7 % HDP a v roce 2026 se plánuje jejich zvýšení na 5 %. Takový je plán polského ministerstva obrany.

Mimo rámec EU vycvičila britská operace Interflex od roku 2022 více než 51 000 ukrajinských vojáků.

Neodpustil si výtku k dalším partnerům Ukrajiny, především k Německu, které na počátku války poslalo bránící se zemi jen zdravotnický materiál a přilby v době, kdy Poláci posílali tanky.

„Když jiní posílali přilby, my jsme posílali tanky,“ vzpomínal. „Očekáváme partnerství. Ne vyjádřenou vděčnost, ale smlouvy pro polské firmy a investice, které nám umožní rozvíjet naši ekonomiku,“ řekl a jedním dechem dodal, že Polsko by se mělo stát ekonomickým centrem pro spřátelené země.

Naznačil také, že Ukrajina by se měla stát členem NATO, protože disponuje armádou „nejlépe prověřenou v boji“. „Má nejlepší systém pro organizaci odvodů, ověřování, výcviku. Pokud by tato armáda byla na straně Severoatlantické aliance, bylo by to pro alianci, pro Polsko mnohem lepší,“ zdůraznil.

Pronesl také varování.

„Buď se úřady v Kyjevě podívají směrem k Varšavě a Washingtonu, a pak budeme mít na své straně dobrého přítele, nebo se podívají směrem k Moskvě – a to je největší hrozba pro polský stát,“ řekl Kosiniak-Kamysz.

Proto byla podle ministra jednou z priorit polského předsednictví EU snaha posílit obranu EU, a to se podle něj alespoň částečně daří díky spolupráci střední a severní Evropy.

Ukrajinci mezitím čelili dalšímu rozsáhlému ruskému raketovému a dronovému útoku, který server Kyiv Independent popsal jako brutální, protože jen v Kyjevě při něm bylo zabito 21 lidí a dalších 134 bylo zraněno. Jedním z cílů ruských úderů se stala devítipatrová budova v hlavním městě.

V exilu žijící někdejší běloruský exministr Pavel Latushka sdílel video z ruského útoku na Kyjev.

„Rusko provedlo jeden z nejhrůznějších úderů na Kyjev – demonstrativně, během jednání skupiny G7. Toto je skutečný teror proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny. Toto není snaha o mír. Toto je úmyslná volba teroru a války,“ napsal na sociální síti X.

Russia launched one of the most horrific strikes on #Kyiv—demonstratively, during the #G7 summit. This is real terror against ???? civilian population. This isn't a pursuit of peace. This is a deliberate choice of terror & war.

At least 15 civilians were killed in a strike on a… pic.twitter.com/P5qZT0aJvs — Pavel Latushka (@PavelLatushka) June 17, 2025

Ukrajinské letectvo potvrdilo, že Rusko přes noc odpálilo 472 raket a dronů včetně dvou balistických raket Kinžal. Úder byl primárně zaměřen na Kyjev. Ukrajinci tvrdí, že zničili 428 vzdušných cílů včetně 239 dronů Šahíd a 15 řízených střel Ch-101. Protivzdušná obrana prý také zachytila jednu raketu Kinžal. Druhá údajně zmizela z radaru.

„Takové útoky jsou čistý terorismus,“ uvedl v prohlášení na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „A celý svět, USA a Evropa, musí konečně reagovat, stejně jako civilizované společnosti reagují na teroristy.“

Addressing the G7 Summit, I emphasized that Russia is ignoring every diplomatic offer made by the international community. Diplomacy is in crisis. There is one clear reason – Putin has openly rejected every peace initiative. pic.twitter.com/akK630MWRD — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 17, 2025

