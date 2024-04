„Ochránit před voliči i před Trumpem.“ Podpora Ukrajiny má být nezrušitelná

reklama

Stoltenbergův návrh také předpokládá, že NATO převezme větší kontrolu nad koordinací dodávek zbraní do Kyjeva od uskupení nazvaného Kontaktní skupina pro obranu Ukrajiny, které bylo dosud pod vedením USA. To by mohlo omezit vliv Donalda Trumpa na pomoc Ukrajině, stane-li se prezidentem.

Podle tří evropských představitelů a amerického úředníka obeznámeného s interními jednáními se očekává, že během středečního a čtvrtečního zasedání ministrů zahraničí NATO v Bruselu budou úředníci diskutovat o řadě možností včetně postupného přesunu Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny pod kontrolu Aliance. „Cílem by bylo dokončit tento krok na červencovém summitu vedoucích představitelů NATO ve Washingtonu,“ uvedl jeden z těchto úředníků podle bruselského listu Politico.

Druhý americký představitel uvedl, že jiný návrh by NATO poskytl formálnější místo u stolu v rámci ukrajinské skupiny na rozdíl od jejího přesunu pod kontrolu NATO. „Záměrem ze strany USA by bylo posílit vazby mezi NATO a Ukrajinou za účelem dlouhodobé podpory,“ uvedl úředník.

Ukrajinská skupina byla založena v prvních týdnech války ministrem obrany Lloydem Austinem s cílem koordinovat západní podporu obrany Kyjeva. Je jí připisována zásluha na urychlení desítek miliard dolarů ve vybavení, zbraních a další pomoci Ukrajině, které byly rozhodující při odrážení ruských sil.

„Diskuse o zapojení NATO do této skupiny probíhají na velmi vysokých úrovních s cílem formalizovat evropskou a alianční podporu Kyjevu,“ uvedl americký představitel a dodal, že jednou z úvah před americkými a evropskými volbami je zajistit trvalé pokračování této skupiny.

Mluvčí ministerstva obrany major Charlie Dietz odmítl jednání potvrdit s tím, že ministerstvo obrany nemá k dispozici žádné nové oznámení týkající se formátu nebo struktury skupiny. „Neustále diskutujeme o tom, jak můžeme zajistit, aby naše podpora Ukrajině byla trvalá, a jak můžeme tuto podporu co nejlépe zorganizovat,“ řekl Dietz neurčitě.

Převedení skupiny do NATO by bylo významným krokem k upevnění západní podpory ukrajinské války v dohledné budoucnosti, a to v situaci, kdy se Evropa obává návratu Trumpa do Bílého domu. Trump v předvolebních prohlášeních mnohokrát zopakoval, že po své zvolení ihned zastaví pomoc Ukrajině a během 24 hodin dojedná rusko-ukrajinský mír.

„Existuje pocit, ne v celé skupině, ale v části skupiny NATO, že je lepší institucionalizovat proces pro případ Trumpova znovuzvolení,“ řekl Jim Townsend, bývalý představitel Pentagonu a NATO. Taková obava je totiž podle něj zcela legitimní. „Stažení této skupiny pod NATO ji tak trochu izoluje od Trumpova prezidentství,“ dodal.

V případě úspěchu by tento krok byl posledním z řady opatření přijatých k posílení institucí v očekávání dalšího Trumpova prezidentství. Koncem loňského roku zákonodárci schválili zákon, který vyžaduje souhlas Kongresu, pokud by se budoucí prezident pokusil vystoupit z NATO, a zvažují další ochranná opatření.

Kritici tohoto kroku namítají, že je to očividná snaha válčit za každou cenu. „Zbraně pro Ukrajinu jsou ‚zabezpečeny před Trumpem‘, což znamená, že zásilky budou pokračovat, i kdyby je příští prezident chtěl zastavit. Cílem je nová věčná válka,“ tvrdí David Sacks, podnikatel a investor.

Weapons for Ukraine are being “Trump-proofed,” meaning that they will continue even if the next President wants them to stop. The goal is a new Forever War. pic.twitter.com/T7HPZMMfKx — David Sacks (@DavidSacks) April 2, 2024

Podle ostatních je to dokonce podvod na voliče a nedemokratický postup. „Pokud je to pravda, je to poněkud nedemokratické,“ napsal americký senátor Mike Lee za Utah.

„Demokracie je, když režim zajistí, že války nikdy neskončí, bez ohledu na to, jak rozhodnou voliči,“ přidal se ironicky komentátor Adam Johnston.

Democracy is when the regime ensures that wars never end regardless of what voters decide. https://t.co/hmcRE1ST2v — Adam Johnston (@ConquestTheory) April 2, 2024

Podle mnohých to dokonce ukazuje na fakt, že vládu USA ve skutečnosti ovládá armáda. „Nenechte se mýlit: toto není ‚zabezpečení před Trumpem‘. Jde o zabezpečení před voliči. NATO říká, že ať se stane cokoli, voliči nebudou moci hlasovat o tom, jak se z války NATO na Ukrajině vymanit. Jak jsem řekl v Tuckerově pořadu, jde o to, že armáda nahrazuje volební kontrolu vlády. Je to vojenská vláda,“ má jasno Mike Benz, zakladatel Nadace pro online svobodu.

Make no mistake: this isn’t Trump-proofing. This is VOTER-proofing. NATO is saying no matter what, voters will not be able to vote their way out of NATO’s Ukraine war.



This is, as I said on Tucker, the military superseding electoral control of gov’t. It’s military rule. https://t.co/scMpqzoAOR — Mike Benz (@MikeBenzCyber) April 2, 2024

„Učebnicový příklad Eisenhowerova ‚vojensko-průmyslového komplexu‘ a jeho antipatie k demokracii. Ve skutečnosti, bez ohledu na vaši podporu či nenávist k němu, Trumpova léta ukázala, že tento komplex se rozrostl a nyní zahrnuje celou vládu. Obalovali ho bublinkovou fólií po celé funkční období,“ přidal se další.

A textbook example of Eisenhower's "military-industrial complex" and its antipathy to democracy.



In fact, regardless of your support or hatred of him, the Trump years showed that the complex has grown to encompass the entire government now.



It surrounded him in bubble wrap… https://t.co/xdRJXvoqiY — John Robb (@johnrobb) April 3, 2024

