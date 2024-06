„Od desíti do čtyř je v pohodě,“ prozradili na Bidena asistenti

Čtvrteční debata rozbila snahu Bílého domu ukázat Bidena v jeho nejlepší formě: prezidenta schopného sloužit až do roku 2029, kdy mu bude 86 let. V debatě proti Donaldu Trumpovi vypadal Biden často ztraceně nebo bezradně a opakovaně při svých odpovědích, které pronášel chraplavým hlasem, ztrácel tok myšlenek a zadrhával se.

Chraplavý a občas zaražený prezident Joe Biden se v první debatě před listopadovými volbami opakovaně snažil konfrontovat Donalda Trumpa s nepravdami o ekonomice, nelegálním přistěhovalectví a jeho roli v povstání v Kapitolu 6. ledna 2021.

Bidenův nevyrovnaný výkon krystalizoval obavy mnoha Američanů, že ve svých 81 letech je na funkci prezidenta příliš starý. To vyvolalo nové výzvy, aby odstoupil. Trumpovi spojenci okamžitě vyhlásili vítězství, zatímco významní demokraté veřejně zpochybňovali, zda Biden může postoupit.

Bidenovi asistenti se snaží rozptýlit obavy, že by současný šéf Bílého domu nedokázal svému protivníkovi Trumpovi dál účinně oponovat a snaží se ukázat, že více než osmdesátiletý Biden má na pokračování v prezidentské funkci dost sil. Přišli se zajímavým vysvětlím, že stávající americký prezident je v kondici pouze v určitých denních hodinách. „Od 10:00 do 16:00 je Biden spolehlivě zaměstnán - a mnoho jeho veřejných akcí před kamerami se koná právě v těchto hodinách. Mimo toto časové rozmezí nebo na zahraničních cestách je u Bidena pravděpodobnější, že bude slovně chybovat a bude unavený,“ uvedli prezidentovi asistenti pro agenturu Axios.

Naprostá většina Bidenových asistentů se shodla na tom, že debata prezidenta poškodila, nechtěli ale odhadovat do jaké míry. Někteří z Bidenových spolupracovníků, kteří ho na debatu připravovali, důvěrníkům řekli, že byli předem optimističtí a že si při trénincích vedl dobře. Předčasná debata měla spíše dohnat deficit v průzkumech vůči Trumpovi, než se ještě více propadnout.

Po skončení debaty se Biden i Trump vydali na cestu do států, o nichž doufají, že se na podzim přikloní na jejich stranu. Trump zamířil například do Virginie, někdejšího bojiště, které se v posledních letech přiklonilo na stranu demokratů. Biden odletěl do Severní Karolíny, kde by měl uspořádat dosud největší mítink své kampaně ve státě, který Trump v roce 2020 těsně ovládl.

Americký prezident Joe Biden po špatném výkonu ve čtvrtečním televizním duelu se svým předchůdcem Donaldem Trumpem odmítl výzvy, aby Demokratická strana vybrala pro listopadové volby nového kandidáta. Informovala o tom v pátek agentura AFP.