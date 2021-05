„On tu reportáž otiskne a řekne, že to má ověřený. Jenže lže!“ Jiří Kajínek odhaluje Kroupovy metody

Kvůli kauze Jana Hamáčka a Janka Kroupy se o investigativci vyjádřil i bývalý doživotní vězeň Jiří Kajínek. A o Kroupovi valné mínění nemá. Reportáže o jeho osobě prý manipuloval hned několikrát, například když šlo o svědka v jeho případu. „Janek Kroupa takovou reportáž otiskne a řekne, že to má ověřený, že to má z důvěrných zdrojů. A je to jednoznačná lež,“ prohlásil. A teď se ptá, proč by měl věřit tomu, co Kroupa říká o Janu Hamáčkovi.

Kajínek začal prohlášením, že zprávy Seznamu jsou „trošku podivné“, a pokud je za nimi Janek Kroupa, tak dvakrát tolik. „Moje zkušenosti s Jankem Kroupou jsou tristní, opravdu bída,“ uvedl bývalý vězeň s tím, že se Seznamem je to podobné. „Seznam, Sabina Slonková a Jiří Kubík, lidé, kteří naprosto manipulovali s reportáží, manipulovali s Vojtou Pokošem,“ řekl. Pokoš je svědek, který proti Kajínkovi u soudu vypovídal. Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 78% Nechci 15% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2151 lidí

Uvedl základy toho, z čeho článek Jana Hamáčka obviňuje. „Vzhledem k tomu, že za tím stojí Janek Kroupa a Seznam, tak mám velké pochybnosti o pravdivosti, o tom, že to tak je,“ hodnotí Jiří Kajínek. Odtušil, že ničit umí každý, a v této souvislosti zmínil bývalého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu, který hodlá kandidovat v podzimních volbách se svým hnutím Přísaha.

„Podívejte se na Šlachtu. Ten si dneska postaví stranu nebo hnutí, chce jít do voleb, tváří se, že je nejčestnější policista ze všech. Ale co dokázal? Dokázal to, že vtrhl na Úřad vlády, s velikou slávou tam probíhalo zatýkání, úplně nesmyslné, všichni, kdo tomu trošku rozumíme, tak víme, že to bylo divadlo, nic jiného. A tento policista de facto svrhl vládu s tím, co tam odhalil za obrovské problémy, a nakonec z toho vyleze pár kabelek. Je to něco nechutnýho,“ vyjádřil se bývalý trestanec.

Pro Kajínka je nejsmutnější, že podstatná část lidí Šlachtův čin vidí jako hrdinský. „Že si dovolil vtrhnout na Úřad vlády. A že si dovolil Nečase osočit a napadnout a tvrdit, že Nečas je ten největší zločinec,“ vysvětlil. „Nakonec z toho vyjde Nečasova milenka, dnes manželka, která dostala pár dárků. Nebudeme tady mluvit o tom, kolik dostávaly dárků dámy před ní i po ní. Všichni vnímáme, že je to účelové, na Úřad vlády se vtrhlo bez jakýchkoliv skutečných důkazů,“ mínil Jiří Kajínek a dodal, že předpoklad byl, že se důkazy najdou.

Podle něj je toto v Česku běžná praxe. Někdo někoho obviní bez těchto důkazů a čeká, že se nějaké objeví při vyšetřování. A když se žádné nenajdou, tak pro Kajínka nepochopitelně to i tak těmto lidem projde. „Jako by se nechumelilo,“ posteskl si. „Za normální situace by všichni tihle lidé museli skončit a nést odpovědnost,“ dořekl.

Uvedl, že mu nezbývá nic jiného než seznámit své posluchače se svou zkušeností s investigativcem Seznamu, který se prý prezentuje jako nejčestnější člověk, který prostě musí divákům předkládat pravdu, kterou zjistil. „V mém případě opakovaně zmanipuloval reportáž nebo říkal nepravdu,“ říká bývalý vězeň.

Odkazuje se například na reportáž z pořadu Na vlastní oči o svědku Hofmanovi, který svědčil v jeho případu. „Hofman stojí zády ke kameře a Janek se ho ptá, jak to bylo. Hofman tam začne vykládat, že on se bál, protože já jsem šel po schodech a hrozil jsem mu prstem, a říká tam něco o tom, že jsem byl holohlavej. A Kroupa takovou reportáž odvysílá s tím, že Hofman mu potvrdí, že mě ale poznal, že jsem to byl já, kdo střílel, ale že on to u soudu neřekl, že tam se bál,“ vysvětloval.

„Nejstrašnější na tom je, když tito lidé, ti autoři těch reportáží, pak řeknou, že oni vědí, že si Hofman vymýšlel. No, Hofman si vymýšlel, protože ho Kroupa k tomu de facto dovedl. A existuje reportáž, která ukazuje, že já jsem nikdy holohlavý nebyl. Když vás vede eskorta svázaného k soudní síni, tak komu asi budete hrozit? Nehledě na to, že je kolem vás hromada lidí, které jste v životě neviděli, Hofmana jsem v životě neviděl, nikdy jsem nebyl u žádného poznávání svědků. Nic takového neexistovalo, takže já ho v životě neviděl. U soudu jsem ho viděl až v ohrádce pro svědky a tam koukal na mě a říkal soudci: Pane soudce, tohle není ten člověk, kterého jsem viděl střílet. A potom po pár letech Kroupovi zase vykládá, že mě poznal, ale že se bál to říct, protože jsem mu hrozil prstem, a jak jsem byl holohlavej,“ vyvracel Kajínek tvrzení Kroupova svědka. Doplnil, že i reportér Josef Klíma v nějakém rozhovoru uvedl, že „to vědí všichni“, že Hofman lhal.

„Kroupa odvysílá reportáž, o které ví, že není pravdivá, ale předvádí ji lidem jako pravdu,“ shrnul reportáž z pořadu, ve kterém Kroupa začínal.

Na investigativce měl i jinou stížnost. Kroupovi prý mimo kameru svědek Vojtěch Pokoš řekl, že to nebyl Kajínek, kdo střílel. Kroupa údajně advokátům tvrdil, že je schopen u soudu toto dosvědčit. Ale když došlo na věc, tak Kroupa řekl, že už to byly tři roky, a co Pokoš řekl, si nepamatuje. „Tak tenhle úžasný investigativní novinář si nepamatuje, co bylo před třemi lety v takové zásadní věci?“ nevěří Kajínek.

A to nebylo vše. Kajínek se do investigativce pustil i za rozhovor s jeho bratrancem Jaroslavem Paulusem, který měl Kajínkovi při útěku z Mírova zajistit bydlení, ale nezajistil, takže Kajínek musel improvizovat, což ho podle jeho tvrzení dovedlo zpátky do vězení. „A aby můj bratranec Jaroslav Paulus nevypadal jako ubožák, kterej se na mě vykašlal, tak se domluví s Jankem Kroupou, natočí reportáž a on tam vykládá o tom, že on mi ten byt zařídil, ale já jsem tam schválně nešel. Janek Kroupa to odvysílá a tváří se, že je pohoda.“ A Kroupa s Paulusem prý upekli i článek, že Paulus věděl o plánech na útěk z věznice v Karviné, přitom o tom Kajínek s bratrancem podle svých slov nikdy nemluvil a zvěsti o útěku byly pomluva. „Ale Janek Kroupa takovou reportáž otiskne a řekne, že to má ověřený, že to má z důvěrných zdrojů. A je to jednoznačná lež.“

„Jestliže já mám takové zkušenosti s Jankem Kroupou, tak proč bych měl Jankovi věřit to, co tady teď vykládá o Vrběticích a panu Hamáčkovi, co se tu děje za spiknutí a co se tu odehrává?“ ptal se Jiří Kajínek.

