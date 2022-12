„Osobnost roku“ Zelenskyj děkoval. Mimo jiné právníkům, kteří již pracují na potrestání Rusů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval časopisu Time za ocenění, že je osobností roku. Toto ocenění podle něj patří všem Ukrajincům. Obdobně se vyjádřil i pro časopis Politico, který ho taktéž ocenil. Zelenskyj vysvětlil, proč tato ocenění patří všem Ukrajincům, a popsal, proč by se ukrajinským národem mohl nechat inspirovat celý svobodný svět. A Rusům znovu vzkázal, že je trest nemine. Za to, že svou hrůzou zamořili více než 170 tisíc kilometrů čtverečních.

Časopis Time vyhlásil osobností roku 2022 prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Ten ve svém projevu za ocenění poděkoval. Poděkoval jménem všech Ukrajinců.

„Je mi ctí – reprezentovat boj Ukrajinců a ducha Ukrajiny. Duch svobody, který se ozývá v duších tolika lidí na celém světě... Příběhy hrdinů, kteří bojují za nezávislost, jsou také vaše příběhy. Obyčejní muži a ženy, kteří se stali statečnými srdci, když vstoupili do obranných sil, aby bránili svobodu, tohoto ducha poznaly různé generace různých národů. Lékaři, kteří zachraňují raněné pod bombami, při výpadcích proudu nebo za okupace, ať to stojí, co to stojí. Jde o lidskost, které si všichni tak nesmírně vážíme. Zemědělci, kteří obdělávají půdu pod řinčícími zbraněmi. Jde o přirozenou touhu žít a starat se o své rodiny a komunity. Novináři, kteří šíří pravdu – je to v dějinách, jak se postavit tyranům. V historii, která začala ještě předtím, než se objevilo slovo ‚žurnalistika‘,“ řekl Zelenskyj.

Tito všichni lidé představují ducha Ukrajiny. V minulosti za svobodu s velkou odvahou a s obřím nasazením bojovali jiné národy, ale teď jsou tyto hodnoty oděné v barvách Ukrajiny, které po boku stojí svobodný svět. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinci by podle něj mohli inspirovat svou odvahou celý svět. Pokud se i obyčejní lidé postaví beze zbraní vojákům, kteří mají obrněná vozidla a zkušenosti s represemi. „Když svoboda vítězí a tyranie se hroutí, lidé se usmívají stejně po celém světě,“ řekl Zelenskyj.

„To je duch svobodného světa. A udělejme vše pro to, aby náš duch zvítězil!“ žádal ukrajinský prezident.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

Obdobný projev pronesl ještě jednou, když se dostal mezi osobnosti vyhlášené časopisem Politico. Podruhé prohlásil, že toto ocenění patří všem Ukrajincům.

„Děkuji vám za toto ocenění ukrajinského lidu. A myslím to vážně – je určeno všem Ukrajincům. Protože vůdci mohou být skutečně vlivní pouze tehdy, když nereprezentují jen sami sebe, ale společnou vůli, společný sen, společný cíl svého národa. Takto žijeme na Ukrajině. Jsme maximálně jednotní, a proto jsme tak silní. Soustředíme se na ochranu naší nezávislosti, a proto dosahujeme svých cílů. Čelili jsme hrozbě, že přijdeme o všechno, a proto jsme našli sílu stát se jedničkou. Ukrajinská armáda, která nás všechny chrání na bojištích, je jedničkou. Maryinka, Avdijivka, Bachmut, Soledar, Kreminna – zapamatujte si prosím tato jména... Tam se nyní bojuje za svobodu. Za nás všechny v Evropě. V těžkých bojích a za cenu mnoha životů,“ pravil Zelenskyj.

Poklonu složil také podnikatelům, kteří navzdory válce drží své podniky v chodu, platí daně a zaměstnávají své spoluobčany. Stejné poděkování si podle něj zaslouží lékaři i řidiči kamionů, kteří po celé Ukrajině rozvážejí zboží a vše, co je třeba.

„A pro mě je čest všechny tyto lidi zastupovat. Všechny Ukrajince. A vést naši společnou vůli za náš společný sen. V zájmu společného cíle... V zájmu vítězství Ukrajiny v této válce. V zájmu obnovy Ukrajiny. Kvůli plnému vstupu Ukrajiny do společenství evropských národů – do naší Evropské unie,“ pravil Zelenskyj.

Vyjádřil naději, že Ukrajinci budou hrát důležitou roli v EU i v době míru. A přidal rozloučení „sláva Ukrajině“.

Ve třetím projevu proneseném ke svým spoluobčanům sdělil, že si velkou úctu zaslouží i ukrajinští policisté, kteří napomáhají vracet život do oblastí osvobozených od okupantů. A také pomáhají odminovávat ruskou armádou zaminovaná území. V Chersonu policisté při této práci zemřeli a Zelenskyj oznámil, že podepsal nařízení, podle kterého posmrtně dostanou státní vyznamenání.

„Titul Hrdina Ukrajiny byl udělen policejnímu plukovníkovi Mychajlu Kuratčenkovi. Řády ‚Za odvahu‘ policejním kapitánům Ihoru Melnykovi a Serhiji Nenadovi a policejnímu desátníkovi Vadymu Perižkovi. Ještě jednou upřímnou soustrast...,“ pravil Zelenskyj.

„Udělali vše pro bezpečnost Ukrajinců. Již při návratu po splnění jednoho z úkolů, kdy odstraňovali zbraně a munici ze skrýší okupantů, z nichž mnohé zůstaly v Chersonské oblasti, narazili policisté na minovou past,“ pokračoval.

Zdůraznil, že za to, že na mnoha místech Ukrajiny ruští agresoři nastražili takto nebezpečné minové pasti, musejí tito agresoři zaplatit. Už proto, že bude trvat léta, než se podaří ukrajinskou půdu od těchto pastí vyčistit.

„Teroristé se záměrně snaží zanechávat po sobě co nejvíce smrtících pastí. Zakopané miny, nástražné miny, zaminované budovy, auta a infrastrukturu... Jedná se o více než 170 tisíc kilometrů čtverečních nebezpečného území,“ upozornil Zelenskyj. A poděkoval všem partnerům, kteří poskytují vybavení na odstraňování min.

Prozradil, že se setkal s představiteli Slovenské republiky a dohodli se na další spolupráci jak na půdě EU, tak v rámci bilaterálních vztahů.

Volal také po zavedení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Poděkoval všem, kteří Ukrajincům pomáhají v jejich boji, poklonil se všem, kteří položili za svobodu Ukrajiny život, a poté se rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Svůj poslední projev pronesl k účastníkům TRT World Forum 2022 v Istanbulu. Tady zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin rozpoutáním války proti Ukrajině mimo jiné ukázal, jak zásadní je zachovat bezpečnost a stabilitu v černomořském regionu.

„To je jedna z historických chyb ruského vůdce – svou šílenou agresí jen dokázal, že bezpečnost Ukrajiny a černomořského regionu je pro globální bezpečnost kriticky důležitá a jakákoli agrese v naší části světa je globálním zločinem. Potravinová krize, kterou svět letos zažil a kterou překonáváme společně s Tureckem a OSN, plně ilustruje to, o čem mluvím,“ zdůraznil Zelenskyj.

„Potravinová krize by nebyla nijak závažná, kdyby ruská flotila neblokovala naše přístavy v Černém moři. Bez vývozu našich potravin je světový trh okamžitě destabilizován. To pocítily různé země v Africe a Asii a projevilo se to výkyvy cen potravin v jiných částech planety. Ale díky našim statečným bojovníkům, kteří mění poměr sil v konfrontaci s Ruskem, a díky síle diplomacie se podařilo obnovit námořní vývoz ze tří ukrajinských černomořských přístavů. Od července letošního roku jsme již vyvezli více než třináct milionů tun zemědělských produktů do čtyřiceti zemí světa. Světový trh to pocítil. Nakonec se to projevilo i na sociální stabilitě v příslušných zemích, které naše potraviny konzumují. V tom spočívá naše síla. Ukrajina, Turecko, OSN – společně zabraňují hrozbě hladomoru, o které se tolik mluvilo. Když se společně staráme o bezpečnost našeho regionu, o normální život v našem regionu, zajišťuje to ve výsledku prvky globální bezpečnosti. Zajišťuje to prvky míru, který potřebují všechny svědomité státy,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Podotkl, že potravinová bezpečnost je jedním ze zásadních bodů ukrajinského desetibodového plánu, který Zelenskyj představil před pár týdny v Indonésii na summitu G20.

Na vývoz ukrajinské zemědělské produkce do světa čeká osmdesát lodí. To znamená, že miliony lidí teď mají na stole méně jídla, než by bez ruské agrese proti Ukrajině mohli mít. Tak to vidí ukrajinský prezident. „Znamená to, že statisíce lidí přeplácejí za potraviny. Proč? Jen proto, že jeden stát všechny vydírá potravinami,“ upozornil.

Navzdory ruské agresi se přece jen daří vyvážet tuny potravin a může se podařit realizovat i další body z ukrajinského mírového plánu, podle kterého z pohledu Zelenského mělo být možné zajistit mír Ukrajině a bezpečnost pro Ukrajinu. Ať už radiační, tak i další a mělo by být možné dostat všechny ukrajinské vojáky z ruského zajetí. A zajistit, aby opět byla naplňována Charta OSN.

Zelenskyj poté znovu poděkoval Turecku za podporu a rozloučil se zvoláním „sláva Ukrajině“.

