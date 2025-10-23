„Maďarsko nepoklekne.“ Orbán bouřil před 200 tisíci lidmi na náměstí

Shromáždění, které uspořádali provládní organizátoři a média blízká vládní straně Fidesz, mělo podle oficiálních odhadů účast až dvě stě tisíc lidí. Účastníci pochodovali centrem města s vlajkami, transparenty a slogany podporujícími premiéra Orbána a jeho politiku neutrality vůči válce na Ukrajině. V čele průvodu nesli transparent s nápisem „Nechceme umírat za Ukrajinu“.
Dav se vydal po mostě Margaret přes Dunaj směrem k maďarskému parlamentu, kde Orbán později vystoupil s rozsáhlým projevem. Premiér zahájil svůj proslov slovy: „Dobrý den, dnes jsme vidět i z vesmíru,“ čímž odkázal na početnou účast shromáždění. Následně poděkoval účastníkům, kteří se podle něj znovu sešli „na pouti svobody“.
Orbán svůj projev postavil na paralelách mezi povstáním z roku 1956 a současnou politickou situací. Připomněl odvahu tehdejších „chlapců a dívek z Budapešti“, kteří podle něj bránili vlast proti cizí nadvládě. Dnešní Maďarsko podle premiéra zůstává symbolem odporu proti „liberálnímu duchu doby a bruselským utlačovatelům“.
Ve své řeči premiér opakovaně útočil na instituce Evropské unie, které obvinil z omezování maďarské suverenity a z podpory „válečné politiky“. „Brusel se rozhodl jít do války. Válečné země vytvořily koalici ochotných, ochotných posílat jiné na smrt,“ prohlásil Orbán. Zároveň zdůraznil, že Maďarsko se z konfliktu na Ukrajině „vynechá“.
Podle Orbána Evropská unie „nemá peníze, ale chce válčit“ a přenáší ekonomické důsledky konfliktu na členské státy. Premiér tvrdil, že kvůli finanční pomoci Ukrajině trpí evropské hospodářství, a vyzdvihl maďarské vládní programy na podporu rodin a bydlení jako důkaz stability země navzdory „bruselským tlakům“.
V projevu se opakovaně objevilo téma národní hrdosti a samostatnosti. Orbán prohlásil, že Maďarsko „nepoklekne“ před žádnou mocností – ať už šlo o Sovětský svaz, Mezinárodní měnový fond nebo současnou Evropskou komisi. „Nikdo z nich nás nedokázal spolknout, zasekli jsme se jim v krku,“ řekl premiér za potlesku.
Kriticky se vyjádřil i k ukrajinské vládě, kterou obvinil ze špatného zacházení s maďarskou menšinou na Zakarpatsku. Přesto uvedl, že Maďarsko je připraveno být prostředníkem při mírových jednáních a že „žádný Maďar není sám“. Zdůraznil, že země odmítá vstup Ukrajiny do NATO i do EU, ale podpořila by její status přidruženého státu.
Orbán se v projevu opakovaně vracel k motivu míru, který označil za hlavní politický cíl své vlády. „Maďarsko stojí na straně míru, rusko-ukrajinská válka není naší válkou,“ uvedl premiér. Dodal, že válka brzdí hospodářský růst a přináší utrpení „tisícům vdov a sirotků“.
Součástí projevu bylo i varování před nadcházejícími parlamentními volbami v roce 2026, které Orbán označil za klíčový okamžik pro budoucnost země. „Za pět měsíců budeme rozhodovat o svém osudu,“ řekl s odkazem na začátek volební kampaně Fideszu. Vyzval své stoupence, aby „mluvili s oklamanými Maďary“ a přesvědčili je, že opozice podporuje „bruselské byrokraty a válku“.
Premiér oslovil i mladé Maďary, které vyzval ke „vzbouření se proti bruselskému impériu“. Podle něj Brusel usiluje o to, aby „Evropané byli bez vlasti“ a ztratili spojení s realitou. „Vystupte z letadla, vyhoďte bruselskou infuzi a braňte svou vlast,“ prohlásil.
Orbán také připomněl oběti dvou světových válek a varoval před opakováním minulosti. Ztráty z těchto konfliktů označil za důvod, proč Maďarsko musí zůstat mimo současnou válku. „Z této války vyjdeme bez úhony,“ ujistil své příznivce.
V závěru projevu premiér mluvil o sílící podpoře pro „mírový tábor“ v Evropě. Zmínil volby v Itálii, na Slovensku, v České republice a v Polsku, kde se podle něj „vítr obrací“ ve prospěch konzervativních sil. „V roce 2025 bude Budapešť hlavním městem evropského míru,“ prohlásil Orbán.
Premiér zároveň ocenil myšlenku spolupráce evropských národů, ale odlišil ji od současné podoby EU. „Evropská unie ano, Brusel ne,“ shrnul své poselství. Prohlásil, že Maďarsko se nenechá „vydírat“ ani „vtáhnout do války“.
Na závěr svého projevu Orbán zopakoval hlavní heslo večera: mír a svoboda. „Dokud bude na Zemi jediný Maďar, bude někdo, kdo řekne: tady bude mír, protože my chceme mír. Bude svoboda, protože jsme se narodili pro svobodu,“ zakončil premiér svůj projev na náměstí Kossuth Lajos.
Čtvrteční shromáždění v Budapešti tak potvrdilo, že otázka války a míru, vztah k Bruselu a obrana národní suverenity zůstanou klíčovými tématy maďarské politiky v nadcházejícím volebním období.
Později během dne se očekává, že se příznivci Orbánova hlavního politického soupeře Pétera Magyara shromáždí v centru Budapešti, aby uspořádali vlastní demonstraci – jak protivládní protest, tak i projev síly na podporu Magyara a jeho středopravicové strany Tisza, jak píše server ABC News.
Tyto protichůdné pochody jsou vnímány jako barometr toho, který politik má v předvolební kampani větší energii. Orbán, který je u moci od roku 2010, zaostává v průzkumech veřejného mínění za Magyarovou stranou Tisza a šest měsíců před volbami se maďarský lídr snaží oživit svou základnu.
Podle zářijového průzkumu agentury Median, jehož výsledky zveřejnil web telex.hu, by z celé maďarské populace volilo Tiszu 37 procent a Fidesz 30 procent dotázaných. V červnu byl tento poměr 38 ku 28 ve prospěch Magyarovy strany, Orbán tak pomalu stahuje náskok svého konkurenta.
autor: Jakub Makarovič