ERÚ: Transformace energetiky díky rekordnímu počtu úprav vyhlášek

Do praxe se jimi postupně dostávají novinky spojené jak s transformaci energetiky, tak s efektivnější ochranou a informovaností spotřebitelů. Aktuální novely předpisů například stanoví podmínky a pravidla pro ukládání elektřiny. Podle zcela nové monitorovací vyhlášky pak musí dodavatelé úřadu poskytovat i data o cenách, které účtují svým zákazníků.
Zatímco změny energetického zákona definují základní principy transformace energetiky nebo pomáhají zlepšit postavení spotřebitelů na trhu, následná prováděcí legislativa ERÚ zavádí tyto změny do každodenní praxe. Z počtu novelizovaných vyhlášek i rozsahu úprav je přitom jasně patrné, jak dynamickým vývojem celý obor prochází.
„Od roku 2022 jsme vydali už třicet novel našich vyhlášek, což přináší enormní počet změn, kterým se musí účastníci trhu přizpůsobit. Často se navíc jedná o zásadní a velmi komplexní změny. V loňském roce to bylo například sdílení elektřiny, letos je to její ukládání. Pro akumulaci jsme museli definovat zcela novou licenci, přidat ji mezi připojovaná zařízení a začlenit do modelu trhu,“ shrnuje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Od 1. října tak jsou platné novelizované vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (ZDE) či o Pravidlech trhu s elektřinou (ZDE), již o dva měsíce dříve byla ve sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o podrobnostech udělování licencí (ZDE).
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Velmi důležité bylo nastavit systém tak, aby byl v souladu s obecnými principy trhu, a zároveň byl pro provozovatele akumulace dostatečně motivační. Na objem elektřiny, která je ze soustavy nejprve odebraná, a následně do ní ze zařízení pro ukládání energie zpět dodaná, se tak vztahuje nejen osvobození od příspěvku na podporované zdroje energie, ale i od platby za systémové služby. Vyhláška navíc definuje i tzv. akumulaci první kategorie, která je za určitých podmínek osvobozena od distribučních plateb,“ zdůrazňuje Alexandr Černý, ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce na ERÚ.
Pro provoz zařízení na ukládání elektřiny ERÚ zároveň vydává licence. Ta nemusí být potřeba, pokud je elektřina ukládaná nikoli za podnikatelským účelem, zařízení má instalovaný výkon do 100 kW a ve stejném odběrném místě není připojeno jiné úložiště. Bez ohledu na celkovou hodnotu výkonu je bezlicenční provoz možný, pokud je instalovaný výkon tohoto zařízení maximálně o 20 % vyšší než instalovaný výkon licencované výrobny, k níž je zařízení připojeno.
Kromě zavedení nových činností, k nimž patří kromě ukládání elektřiny ještě agregace flexibility, rozšiřuje Lex OZE III možnosti ERÚ v oblasti monitoringu maloobchodního trhu. Na to úřad reagoval vytvořením zcela nové monitorovací vyhlášky (ZDE), která stanoví podrobnosti reportingu obchodníků s elektřinou a plynem.
„Podle nově vytvořené vyhlášky nám dodavatelé například poskytují veškeré své veřejné nabídky, které se budou postupně objevovat v našem srovnávači. Kromě toho nám musí dvakrát ročně oznamovat tzv. index zajištění, tedy to, kolik energie mají dopředu nakoupeno pro klienty se zafixovanými cenami. Pokud své povinnosti nedostojí, neuvedou údaj na svém webu či budou zajištěni na méně než 70 %, mohou s nimi zákazníci tyto smlouvy ukončit,“ říká Jan Šefránek. (Podrobnosti k indexu zajištění najdete ZDE).
A doplňuje: „Do budoucna budeme naše nástroje dále rozvíjet, abychom mohli spotřebitelům poskytnout maximum informací, které jim pomohou k orientaci a aktivitě na trhu, což jim umožní získat výhodnější nabídky.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva