„Politik nemusí být jen magor“. Kupka sepsul Babiše a ohlásil kandidaturu po Fialovi

24.10.2025 10:03 | Monitoring

Končící ministr dopravy Martin Kupka oznámil, že chce po Petru Fialovi převzít roli šéfa ODS. Sázkaři u Tipsportu odhadují, že také má největší šanci na zvolení. Druhým nejpravděpodobnějším vítězem v souboji o pozici předsedy je jihočeský hejtman Martin Kuba. Jenže tím výčet možných předsedů ODS zdaleka nekončí. Padá i jméno bývalého piráta Jana Lipavského. A co by si přáli voliči? Zdá se, že „konec stavu rozplizlosti“.

„Politik nemusí být jen magor“. Kupka sepsul Babiše a ohlásil kandidaturu po Fialovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

CNN Prima News upozornila, že sázkaři u kanceláře Tipsport odhadují, že nejpravděpodobnějším předsedou ODS po Petru Fialovi bude Martin Kupka. Petr Fiala byl nejdéle sloužícím předsedou ODS v celé historii strany a ať už bude předsedou Martin Kupka, nebo někdo jiný, otázkou je, jak ODS promění.

Potenciálních kandidátů na post předsedy ODS je mnohem víc, než jen Martin Kupka, i když ten se o post předsedy přihlásil skutečně svérázným způsobem. „Lídrem přece nemusí být jen magor,“ oznámil Kupka.

„Přece fakt nemůžeme připustit, že politik musí být jedině magor, aby byl úspěšný, a že jinak se to prostě nedá dělat. Tak já teda naopak říkám, že máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla. Přece není normální se postavit každý den před telefon, jako to dělá Andrej Babiš, aby natočil video, kde se pětkrát během minuty bije v prsa, že je nejlepší na světě. Přece žádný normální člověk takhle nevystupuje,“ poznamenal Kupka v rozhovoru pro server Seznam Zprávy.

Některé voliče však představa Martina Kupky v čele ODS příliš neláká.

„Martin Kupka není lídr. Jak jsem již někde četl, je klonem Petra Fialy. ODS potřebuje ‚vůdce‘,“ padlo na sociální síti X. „Dva roky klidu a drobné údržby. Za dva roky bude větší sranda... pokud bude ještě nějaká ODS,“ zaznělo také. „ODS je teď hrozně nevýrazná. Chci zase dobrou pravicovou ODS, s jasným směřováním. Tenhle stav rozplizlosti přes půlku politického spektra je k pláči,“ napsal další z diskutérů do třetice.

situace v ODS

situace v ODS

situace v ODS

 

Jisté šance prý může mít podle sázkařů i bývalý pirát a končící ministr zahraničí Jan Lipavský, i když v kurzu 20:1, což znamená, že jeho šance na vítězství nejsou nijak veliké.

Podle sázkařů by se předsedou, resp. předsedkyní mohla stát některá ze dvojice žen – Jana Černochová a Eva Decroix, přičemž šance Evy Decroix na zvolení jsou podle sázkařů vyšší, než u Jany Černochové.

Podle informací ParlamentníchListů.cz zevnitř strany jsou lidé kolem Evy Decroix, zejména z krajské organizace Vysočina, směrem k volbám ambiciozní a sebevědomí. 

Stranou nezůstává stát ani Radim Ivan, mladá tvář ODS, jeden z politiků, kteří stáli za platformou Česko plus, která chce nabídnout, jak pravicově laděnými recepty měnit naši vlast k lepšímu.

Teoreticky by se předsedou ODS mohl stát i Miroslav Kalousek, politický matador, v minulosti předseda lidovců i TOP 09 a kdyby se náhodou stalo, že by usedl do křesla šéfa ODS, byl by v průběhu let předsedou všech tří stran dnešní koalice SPOLU. Jeho šance na zvolení jsou však minimální – v kurzu 150 ku 1.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/kdo-bude-novym-sefem-ods-bookmakeri-favorizuji-kupku-dve-zeny-i-prekvapive-jmeno-489562

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-kupka-oznamil-ze-chce-byt-sefem-ods-lidrem-prece-nemusi-byt-jen-magor-289890

autor: Miloš Polák

