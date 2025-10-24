„Politik nemusí být jen magor“. Kupka sepsul Babiše a ohlásil kandidaturu po Fialovi

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Potenciálních kandidátů na post předsedy ODS je mnohem víc, než jen Martin Kupka, i když ten se o post předsedy přihlásil skutečně svérázným způsobem. „Lídrem přece nemusí být jen magor,“ oznámil Kupka.
„Přece fakt nemůžeme připustit, že politik musí být jedině magor, aby byl úspěšný, a že jinak se to prostě nedá dělat. Tak já teda naopak říkám, že máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla. Přece není normální se postavit každý den před telefon, jako to dělá Andrej Babiš, aby natočil video, kde se pětkrát během minuty bije v prsa, že je nejlepší na světě. Přece žádný normální člověk takhle nevystupuje,“ poznamenal Kupka v rozhovoru pro server Seznam Zprávy.
Některé voliče však představa Martina Kupky v čele ODS příliš neláká.
„Martin Kupka není lídr. Jak jsem již někde četl, je klonem Petra Fialy. ODS potřebuje ‚vůdce‘,“ padlo na sociální síti X. „Dva roky klidu a drobné údržby. Za dva roky bude větší sranda... pokud bude ještě nějaká ODS,“ zaznělo také. „ODS je teď hrozně nevýrazná. Chci zase dobrou pravicovou ODS, s jasným směřováním. Tenhle stav rozplizlosti přes půlku politického spektra je k pláči,“ napsal další z diskutérů do třetice.
Jisté šance prý může mít podle sázkařů i bývalý pirát a končící ministr zahraničí Jan Lipavský, i když v kurzu 20:1, což znamená, že jeho šance na vítězství nejsou nijak veliké.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Podle informací ParlamentníchListů.cz zevnitř strany jsou lidé kolem Evy Decroix, zejména z krajské organizace Vysočina, směrem k volbám ambiciozní a sebevědomí.
Stranou nezůstává stát ani Radim Ivan, mladá tvář ODS, jeden z politiků, kteří stáli za platformou Česko plus, která chce nabídnout, jak pravicově laděnými recepty měnit naši vlast k lepšímu.
Teoreticky by se předsedou ODS mohl stát i Miroslav Kalousek, politický matador, v minulosti předseda lidovců i TOP 09 a kdyby se náhodou stalo, že by usedl do křesla šéfa ODS, byl by v průběhu let předsedou všech tří stran dnešní koalice SPOLU. Jeho šance na zvolení jsou však minimální – v kurzu 150 ku 1.
autor: Miloš Polák