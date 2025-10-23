Trikolora: Oč toho méně dokázali, o to více jsou agresivní

24.10.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k otevřenému dopisu o obsazení ministerstva kultury

Trikolora: Oč toho méně dokázali, o to více jsou agresivní
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Kulturní člověk respektuje výsledky demokratických voleb. Lidé, kteří výsledek demokratických voleb naopak nerespektují a domáhají se, aby se vítěz voleb neřídil svým názorem, nýbrž tím jejich, jsou nekulturní odpad.

Nejstrašnější na otevřeném dopise samozvaných arbitrů politické elegance je, že oni sami se naopak považují za reprezentanty kultury. Schválně se na jejich seznam podívejte, zdali tam naleznete alespoň jedno jméno, které vám něco říká. Takové nicky to jsou. Oč toho méně dokázali, o to více jsou ve své samolibosti, povýšenosti a ničím nepodložené nabubřelosti agresivní.

Mnohem zajímavější, než jejich namistrované plky, by byla přehledná tabulka, kolik z nich a jak moc jsou přisáti na nejrůznější granty, dotace a jiné cecíky veřejných rozpočtů.

autor: PV

