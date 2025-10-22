VLS zvou na výlov Dolanského rybníku na Českokrumlovsku

23.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Výlov šumavského Dolanského rybníku se uskuteční 25. října od 8:00 do 16:00.

VLS zvou na výlov Dolanského rybníku na Českokrumlovsku
Foto: vls.cz
Popisek: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - logo

Prodej čerstvých ryb, soutěže o vánočního kapra nebo povolenky k rybolovu či lesní pedagogika pro malé i velké. To vše nabídnou veřejnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) v rámci výlovu šumavského Dolanského rybníku, který se uskuteční 25. října od 8:00 do 16:00.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 7578 lidí

Výlovu se Dolanský rybník tradičně dočká po dvou letech. Rybáři státního podniku střídají dvojici rybníků (Olšina, Dolanský) ob rok. Důvodem je to, že v horských podmínkách dorůstají ryby pomaleji. Po návštěvníky je přichystán bohatý program, kde si každý najde něco.

„Z bohatého programu bych určitě rád zmínil čudlaření na blízkém Maninském rybníku, což je lov ryb na jednoduchou udici. V rámci dne bude možnost vyhrát vánočního kapra nebo povolenky k rybolovu na Malé Olšině,“ pozval lidi ředitel divize VLS Horní Planá Martin Honetschläger. Za zmínku stojí i bohaté občerstvení, které na příchozí čeká. Parkování vozidel bude možné nedaleko rybníka na okraji vojenského prostoru.

Dolanský rybník má rozlohu 16 hektarů a nachází se v těsném sousedství sídelního útvaru Boletice u obce Kájov v hraniční části vojenského újezdu Boletice. Rybník bude vyloven po dvouleté odmlce a hospodáři z šumavské divize Horní Planá VLS očekávají výlovek okolo 13 tun ryb. Z větší části jej bude tvořit kapr, ale také amur, štika a candát.

Psali jsme:

VLS dokončují nové oplocení na letišti v Líních
VLS získaly Cenu veřejnosti za obnovu kulturní památky
VLS: Děti tvořily, jelen pózoval
Vojenské lesy a statky pomohly vodě v Brdech

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

rybářství , TZ , VLS

autor: Tisková zpráva

Bude vámi slibované referendum?

Dobrý den, zdá se, že se s ANO dohodnete na vládě. Platí nebo neplatí, že je vaší podmínkou, abyste se dohodli a vládu podpořili i referendum o setrvání v EU a NATO? Protože Babiš ho odmítá, tak nevím, dohodli jste se nějak nebo jste o to ani neusilovali a není to už pro vás priorita?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Nedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmánímNedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmáním

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

VLS zvou na výlov Dolanského rybníku na Českokrumlovsku

22:03 VLS zvou na výlov Dolanského rybníku na Českokrumlovsku

Výlov šumavského Dolanského rybníku se uskuteční 25. října od 8:00 do 16:00.