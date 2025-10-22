VLS zvou na výlov Dolanského rybníku na Českokrumlovsku

Prodej čerstvých ryb, soutěže o vánočního kapra nebo povolenky k rybolovu či lesní pedagogika pro malé i velké. To vše nabídnou veřejnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) v rámci výlovu šumavského Dolanského rybníku, který se uskuteční 25. října od 8:00 do 16:00.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Výlovu se Dolanský rybník tradičně dočká po dvou letech. Rybáři státního podniku střídají dvojici rybníků (Olšina, Dolanský) ob rok. Důvodem je to, že v horských podmínkách dorůstají ryby pomaleji. Po návštěvníky je přichystán bohatý program, kde si každý najde něco.
„Z bohatého programu bych určitě rád zmínil čudlaření na blízkém Maninském rybníku, což je lov ryb na jednoduchou udici. V rámci dne bude možnost vyhrát vánočního kapra nebo povolenky k rybolovu na Malé Olšině,“ pozval lidi ředitel divize VLS Horní Planá Martin Honetschläger. Za zmínku stojí i bohaté občerstvení, které na příchozí čeká. Parkování vozidel bude možné nedaleko rybníka na okraji vojenského prostoru.
Dolanský rybník má rozlohu 16 hektarů a nachází se v těsném sousedství sídelního útvaru Boletice u obce Kájov v hraniční části vojenského újezdu Boletice. Rybník bude vyloven po dvouleté odmlce a hospodáři z šumavské divize Horní Planá VLS očekávají výlovek okolo 13 tun ryb. Z větší části jej bude tvořit kapr, ale také amur, štika a candát.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva