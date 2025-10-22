Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně

24.10.2025 7:23 | Tisková zpráva

U příležitosti státního svátku se návštěvníci mohou v úterý 28. října podívat do prostor sídla Sněmovny na pražské Malé Straně.

Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně
Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

V Thunovském paláci si návštěvníci budou moci prohlédnout hlavní jednací sál, slavnostní schodiště, sál Dagmar Burešové nebo novinářské atrium. V kuloárech před jednacím sálem je instalována výstava „1945: Národní shromáždění zahajuje“, kterou připravila odborná pracoviště Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Expozice přibližuje osudy československého parlamentu, jeho členů i zaměstnanců před vypuknutím druhé světové války, v jejím průběhu i těsně po ní. Právě 28. října uplyne 80 let od první schůze Prozatímního Národního shromáždění.

Zájemci mohou přijít od 9:00 do 16:00 hodin. Prohlídky začínají u vchodu ve Sněmovní 4.

Během Dne otevřených dveří se veřejnost může podívat také do Parlamentária. Jde o edukační prostor, ve kterém se návštěvníci s pomocí multimediálních prezentací seznámí s historií, posláním a činností parlamentu. Pro zájemce bude otevřeno také Informační středisko. Obě místa jsou dostupná z Malostranského náměstí.

Vstup je zdarma. Při příchodu do budovy Poslanecké sněmovny je nutné počítat s bezpečnostní kontrolou.

