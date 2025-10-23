„Fakta jsou jí ukradená.“ Mladá Pirátka si výstupem v ČT zavařila

Nově zvolená poslankyně za Piráty Katerina Demetrashvili hovořila tento týden v pořadu Interview ČT24. K jednání o Ukrajině například uvedla: „Já nevím, co si myslí odpůrci podpory Ukrajiny, že se stane, pokud se Ukrajina vzdá. To nebude mír, to bude jen přestávka, než Putin zaútočí znovu. To bude jen posunutí fronty,“ řekla mladá politička.
„Samozřejmě si cením Trumpovy iniciativy a kohokoliv, kdo se snaží dojednat mír. Ale je faktem, že při takovém způsobu vyjednávání, kdy Trump vůbec netlačí na Putina a jen dává ultimáta Zelenskému, tak to nikam nepokročí,“ doplnila Pirátka. Demetrashvili v minulosti hovořila o tom, že její otec bojuje na straně Ukrajiny jako sniper v řadách gruzínské legie.
V souvislosti s novým balíčkem sankcí EU proti Rusku – a s postojem Maďarska, které balíček blokuje – uvedla, že právě tato situace je pro ni dostatečným argumentem pro zrušení práva veta v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Zároveň upozornila, že Ukrajina se nemůže spoléhat na Spojené státy, ale především na státy Evropy.
Do Poslanecké sněmovny se letos dostal velký počet mladých politiků, což vyvolává otázky, zda mají dostatečné zkušenosti pro výkon své funkce. V souvislosti s vystoupením Demetrashvili v pořadu Interview ČT24 se například ekonom Pavel Šik pozastavoval nad tím, že Česká televize si ke komentování významné politické události pozvala pouze 22letou pirátskou poslankyni.
„Tohle opravdu nechápu… Česká televize si pozve do dnešního Interview na ČT24 22letou studentku Demetrashvili, která se jen naprostou mimózností pirátských voličů jako totální ‚noname‘ dostala do Sněmovny,“ kritizoval Šik, že mladá politička měla komentovat zásadní geopolitické téma – rozhovor Trumpa se Zelenským a konflikt na Ukrajině –, přestože není odbornicí na mezinárodní vztahy. Podle něj to neodpovídá jejímu skutečnému přehledu a odbornosti.
Katerina Demetrashvili
Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili hovořila v Interview ČT24 také o tématu generační obměny Poslanecké sněmovny. „Ono je důležité pouštět do Sněmovny nové lidi a nenechávat tam jenom 200 Marků Bendů, protože ono je namístě se ptát, jestli už vlastně vůbec takoví političtí ještěři jako Marek Benda dokážou reprezentovat zájmy někoho jiného, než jsou oni.“
Když ji moderátorka Tereza Řezníčková upozornila, že Marek Benda měl také mnoho voličů a získal jejich důvěru, pirátská politička reagovala: „Já to nezpochybňuji, že má ten mandát a má tu důvěru voličů, ale je namístě se ptát, jestli on v té pozici reprezentuje vůbec někoho jiného nebo dokáže hájit zájmy někoho jiného, než je on z pozice poslance, protože nikdy nezažil ten běžný život člověka, nikdy nemusel řešit nájem, nikdy nemusel řešit, jestli koupí večeři.“
Na otázku, odkud tyto informace čerpá, se zasmála a dodala: „Tak doufám, že teda má aspoň nějaké slušné finanční schopnosti.“ A když byla znovu tázána, odkud ví, čím si Marek Benda prošel, než se ve 21 letech dostal do Sněmovny, doplnila: „Jenom upozorňuji na to, že je namístě přemýšlet nad tím, jestli když je člověk v podstatě celý svůj dospělý život poslanec, tak může vnímat ten život ze strany obyčejných lidí.“
Výroky mladé poslankyně vzbudily značné pozastavení – i proto, že do Sněmovny se dostala ve stejném věku, v jakém tam poprvé usedl právě Marek Benda.
Na to upozornil bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, který na síti X napsal: „Já chápu, že někomu nemusejí vyhovovat názory Marka Bendy, ale kritizovat ve 22 letech, že byl v parlamentu od 21, je zvláštní. A jestli někdy musel řešit večeři, nevím, ale půlku dětství řešili, jestli bude mít tátu doma, nebo ve vězení a kdy zase bude domovní prohlídka,“ připomněl, že Marek Benda ještě zažil minulý režim na rozdíl od této mladé političky.
Já chápu, že někomu nemusí vyhovovat názory Marka Bendy, ale kritizovat ve 22 letech, že byl v Parlamentu od 21 je ...ehm... zvláštní. A jestli někdy musel řešit večeři nevím, ale půlku dětství řešil, jestli bude mít tátu doma nebo ve vězení a kdy zase bude domovní prohlídka. pic.twitter.com/QpysgrEjE4— Ivan Pilip (@ivan_pilip) October 21, 2025
Pod příspěvkem Ivana Pilipa na síti X se rozproudila obsáhlá diskuse. Mnoho lidí se shodlo, že mladá pirátská poslankyně měla právo na svůj názor, ale způsob, jakým jej formulovala, byl přinejmenším nešťastný.
Jedna z komentujících k tomu uvedla: „To bylo zbytečný. Málokdo byl do 21 let tak politicky aktivní a zažil tak tvrdý život jako Marek Benda. S jeho politickými názory většinou nesouhlasím, ale po přečtení o jeho rodičích se nemůžu ubránit jisté míře empatie vůči němu,“ napsala uživatelka s tím, že i přes generační rozdíl by měla mladá politička projevit alespoň základní respekt k osobní historii starších poslanců.
Další uživatelka reagovala podobně kriticky: „Kritizovat někoho, kdo celý produktivní život strávil v PSP a o reálném životě nic neví, je OK. Kritizovat to ve 22 letech, když ví ještě méně, to je dost legrační,“ napsala komentující.
Jiný z diskutujících upozornil na styl jejího vystupování: „Fascinující je, jak s úsměvem pronáší úplné nesmysly. Když se jí moderátorka zeptá, jak to ví, tak začne blábolit něco o financích. A evidentně jí to je úplně jedno. Typická aktivistka, fakta jsou jí ukradená,“ napsal s tím, že očekával od nové generace politiků větší pokoru.
Objevily se však i umírněnější hlasy. Jeden z nich napsal: „Držím mladým poslankyním palce, ale tohle trochu bolí,“ naznačil, že chápe, že mladí politici mohou mít jinou optiku, ale jejich projev by měl být věcnější.
Další z komentářů se snažil situaci zasadit do širšího kontextu: „Chápu, že může mít takový názor, ale pohřbila to tím, že ona neví, jak na tom Benda v jejích letech byl. Plus sama má začátek v Parlamentu věkově stejný. Mladá krev ano, ale nesmí se tak shodit,“ uvedl diskutující, který i přes kritiku přiznal, že generační výměna ve Sněmovně je potřebná.
Více lidí se zároveň shodovalo na tom, že její argumenty nebyly zrovna přesvědčivé, ale zároveň vyjádřili souhlas s hlavní myšlenkou, že v české politice převažují starší poslanci, kteří nezastávali zájmy mladých lidí. Podle několika komentářů je proto dobře, že se do Sněmovny dostává více mladých, kteří mohou přinést nový pohled na problémy mladé generace, i když jejich vystupování zatím působí neotesaně.
autor: Natálie Brožovská