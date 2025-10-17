Veteráni z Ukrajiny do ČR? Ne. A rodiny vrátit. Tvrdý vzkaz politiků

Národní centrála proti organizovanému zločinu se již připravuje na ukončení války na Ukrajině. Obává se totiž, že demobilizovaní vojáci, kteří prošli válečnou frontou, se pohrnou ze země a s největší pravděpodobností zakotví právě v České republice.
Naše země v poměru k počtu obyvatel totiž přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků vůbec. Vojáci aktuálně bojující ve válce zde mají své rodinné příslušníky a budou chtít za nimi spíše než jejich rodiny zpátky na Ukrajinu. To může vést k nárůstu kriminality včetně přísunu nelegálních zbraní, které si vojáci odnesou z války.
„Je tady ale jedna reálná hrozba, že ta válka jednou skončí a za ženami s dětmi, které tady jsou a pracují, přijdou muži ze zákopů. Žít několik let v zákopu znamená obrovskou frustraci a člověk v té frustraci může dělat řadu věcí,“ řekl ČTK a Českému rozhlasu šéf NCOZ Jiří Mazánek a doplnil, že by mohlo jít například o ozbrojené gangy.
ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky napříč stranami s anketní otázkou, jak by se těmto hrozícím nebezpečným jevům měla Česká republika bránit nebo jak jim přímo předejít.
„Jsem rád, že aspoň určité složky naší policie si uvědomují vysoké riziko spojené s možností přesunu činnosti banderovských skupin z Ukrajiny na naše území. Bude to složitý boj, ale může mu pomoci například i podobný postup jako zvolilo Polsko, které omezuje postupně sociální dávky vyplácené zvláště nepracujícím Ukrajincům. Dalším krokem by mělo být obnovení vízové povinnosti, zrušení placení zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince a jejich rodinné příslušníky. Jednoduše řečeno zrušit sociální a další benefity, které lákají Ukrajince k přemístění do ČR. Pozor, mohou se dát do pohybu až statisíce Ukrajinců například i z Polska, díky omezením, které tam už zavádějí. Jak to řešit? I u nás by měl nastat návrat k normálu a dlouhodobý pobyt Ukrajinců by měl být legální jen s platným vízem. A navíc by se tak dalo na sociálních dávkách a na zdravotním pojištění ušetřit až 2 miliardy Kč měsíčně, které jsou hrazeny z peněz našich občanů. Problémy, které tady způsobila Fialovo-Rakušácká proukrajinská soldateska v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, ve školství, ale i kriminalitě jsou hlubší, než se na první pohled může zdát. Jejich řešení nebude jednoduché ani levné,” reagoval poslanec za SPD docent Miroslav Ševčík.
Senátor Zdeněk Hraba upozorňuje, že předejít také kriminalitě bude strašně složité. „Už jen díky přežitému schengenskému systému volného pohybu uvnitř EU. Bude nutné posílit tedy jednak policii, která se přepokládanému druhu kriminality bude věnovat, a samozřejmě hlavně cizineckou policii. V posilování na vnějších hranicích EU, vzhledem k tomu, co se děje zejména na západě, nevěřím. Tady pojede každý stát ‚za své‘. Jako tomu bylo v době covidu,“ sdělil Hraba.
„Obavy NCOZ jsou zcela na místě, ale osobně se více obávám návratu ruských vojáků, kteří prošli brutální válkou a často se vracejí do prostředí plného násilí a bezpráví. V případě Ukrajiny jde o lidi, kteří bránili svou vlast a většina z nich se po návratu bude chtít zapojit do civilního života, nikoliv páchat trestnou činnost. Česká republika by se měla zaměřit hlavně na prevenci a integraci těch, kteří k nám případně přijdou – nabídnout jim podporu, psychologickou péči a jasná pravidla. Klíčové je také posílit spolupráci bezpečnostních složek a včasné sledování rizikových skupin,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Postoj strany Motoristé sobě tlumočil poslanec Matěj Gregor. „Dle našeho názoru by se neměla udílet dlouhodobá povolení k pobytu ukrajinským veteránům pouze na základě pobytu jejich rodiny. Je to bezpečnostní hrozba pro Českou republiku,“ varuje.
„Něco podobného v našich obcích a městech nesmíme vůbec připustit vytvořit. Předpokládám ovšem, že prevenci připravila současná vláda hned zpočátku, když chystala příchod uprchlíků. Pokud ne, a zůstává to na vládě nové, tak jsou tu jen dva pohledy. Koncem války skončí status uprchlíka, a celé rodiny by měly odejít. Ne muži přijít. A pokud tu chtějí zůstat, musí splnit klasické procesy. V případě jakéhokoli excesu pak okamžitě vyhostit. To je celé. Na prvním místě musí stát zájmy našich občanů, našich obcí a měst. Bez pardonu,“ má jasno senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
„Je naprosto zásadní tomuto jevu předejít. Jedná se o esenciální bod bezpečnostní problematiky v naší zemi. Z historie je známo, že muži vracející se z válečného konfliktu trpí velmi často posttraumatickým syndromem a představují riziko pro sebe i okolí. Proto je klíčové ukončit institut dočasné ochrany a připravit se na tuto hrozící druhou vlnu ukrajinské migrace. Naší prioritou je bezpečnost občanů České republiky. A je zcela nesporné, že příliv bývalých vojáků z Ukrajiny by okamžitě vyústil ve zvýšení násilné kriminality na celém našem území. Proto je naší povinností této hrozbě za každou cenu předejít a vůbec ji na našem území nepřipustit,“ sdělil redakci poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
Senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta před takovým vývojem varuje již delší čas. „Od začátku války na Ukrajině varuji přesně před tímto scénářem. Česká republika nesmí nikdy dopustit zcelování rodin na našem území, a tedy aby se demobilizovaní vojáci přidali ke svým manželkám a dětem, které už u nás jsou. Demobilizovaní vojáci, kteří zažili násilí a častokrát odcházejí z fronty s psychickými potížemi, představují obrovské bezpečnostní riziko pro naše obyvatele. Ještě pořád současný ministr vnitra Rakušan tento problém vůbec neřešil a podle mě ho ani nechápal v celé své šíři, a proto bude velice důležité, kdo zasedne na vnitro v nové vládě. Kromě stabilizace policie je to jeden z prvních úkolů, které musí nový ministr řešit,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
Jasně se vyjádřil i poslanec SPD Tomáš Doležal. „Zcela jednoznačně uplatňováním přísné vízové a azylové politiky. Pokud válka skončí, nebude jediný důvod těmto lidem umožnit vstup do naší země, natož jakákoli povolení k pobytu,“ řekl.
„S každou vlnou masové imigrace vždy stoupá riziko nárůstu kriminality. Ať už je to vlna z Afriky, z Arábie nebo Ukrajiny. Není žádný geniální nový recept, jak tomu čelit. Pouze a jedině reforma azylové politiky a posílení policejních bezpečnostních složek. Není to ale nic nového. Před 20–30 lety se u tohoto typu kriminality používalo termínu ‚ruskojazyčné gangy‘. Už tehdy šlo především o Ukrajince,“ reagovala senátorka Daniela Kovářová.
Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná doufá, že nová vláda zajistí řešení. „Věřím, že nastupující vláda Andreje Babiše a Tomia Okamury dostojí svým slibům a žádné takové migranty do naší země nepustí,“ řekla redakci.
„Jaký příchod demobilizovaných vojáků k nám? Ukrajina přece chystá ofenzívu, slavně vítězí a její vojáci budou pochodovat po Rudém náměstí. Nebo snad přišly jiné komunikační karty? Ale teď vážně. Válka dříve či později skončí. Kdo tedy bude Ukrajinu obnovovat, když odtamtud všichni odejdou? Je to úplně obráceně. Musíme udělat všechno pro to, aby se podstatná část Ukrajinců vrátila domů, a ne se chystat na další. Ostatně, pokud bude na Ukrajině mír, nebude žádný důvod, abychom Ukrajincům poskytovali azyl, natož abychom je živili. A jasně dlouhodobě říkáme, že trváme na revizi všech Ukrajinců v ČR od roku 2022,” uvedla poslankyně za SPD a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.
autor: Radim Panenka