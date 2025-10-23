ČEZ: Klíčové budovy v Temelíně monitoruje nový systém

Energetici tak mohou online sledovat stav budov, které tvoří klíčovou ochrannou bariéru mezi reaktory a životním prostředím. Úprava je součástí programu obnovy zařízení a přípravy temelínské elektrárny na více než šedesátiletý provoz. Modernizace vyšla ČEZ na desítky miliónů korun.
Jak působí předpínací lana na více než metr tlusté betonové stěny nebo jaký vliv na ně má venkovní i vnitřní teplota. To jsou parametry, které odborníci v Jaderné elektrárně Temelín sledují u budov oddělujících místní reaktory od životního prostředí. Nedávno nasadili pro kontrolu klíčových temelínských budov nový systém. Přesně 168 speciálních optických senzorů doplnilo dosavadní tenzometrické snímače, které elektrárna využívá od začátku provozu.
„Jedná se o technologii, která se úspěšně využívá při sledování stavu přehrad a mostů. Před ostrým nasazením v prostředí jaderné elektrárny jsme systém odzkoušeli na železobetonových nosnících v našem výzkumném ústavu v Řeži,“ uvedl Petr Vomáčka, vedoucí projektu za ÚJV Řež.
Moderní čidla technici rozmístili na pozice původního systému. Tím zachovají i kontinuitu měření. Přenos signálu zajistí moderní optická vlákna. „Dosud jsme získávali data jednou měsíčně pouze v čase jejich stažení. Nově máme přístup k datům za libovolný časový okamžik,“ konstatoval Pavel Kratochvíl, vedoucí stavebních systémových inženýrů Jaderné elektrárny Temelín.
Vedle kontinuálního měření je nová metoda o jeden řád přesnější. Původní systém měřil na setiny milimetru, nový umožňuje změřit hodnoty v tisícinách milimetrů, tedy ještě o dva řády přesněji, než je například tloušťka lidského vlasu. Pro Temelín je to další z příkladů modernizací, kterými postupně prochází.
„Elektrárnu chceme provozovat přes šedesát let. Proto průběžně měníme a modernizujeme zařízení na konci životnosti a zavádíme i nové efektivnější kontrolní metody. Díky nim můžeme například mnohem lépe plánovat údržbu. Tady jde navíc o klíčovou bezpečnostní bariéru a detailní znalost jejího stavu je pro nás naprosto zásadní,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Ochranná budova kolem reaktoru (kontejnment) - Důležitá budova, která odděluje reaktor od životního prostředí. Odolá například zemětřesení nebo tornádu. Je vysoká 56 metrů, stěny jsou silné 1,2 metru. Betonová konstrukce je vyztužena 132 ocelovými lany v délce od 95 do 190 metrů. Každé je spleteno z 478 menších drátů.
ÚJV Řež se ve své divizi Integrita a technický inženýring zabývá zvyšováním bezpečnosti a životnosti jaderných elektráren, provádí výpočty, zkoušky a analýzy vlastností materiálů, provozní kontroly zařízení a jejich kvalifikaci pro jaderné provozy, včetně programů řízení stárnutí.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 13,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva