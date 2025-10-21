Premiér Fiala: Chci ujistit občany, že žádná škoda nehrozí

21.10.2025 18:10

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí poslání návrhu státního rozpočtu do sněmovny

Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Je jasné, že hnutí ANO obelhalo své voliče a žádný slibovaný vlastní návrh státního rozpočtu na příští rok nemá. Proto se potřebuje opřít o podklady současné vlády. Ty byly v souladu se zákonem odeslány do Sněmovny a jsou každému k dispozici.

Andreji Babišovi se navíc díky skandálům jeho možných koaličnícah partnerů zjevně nedaří sestavit funkční vládu tak rychle, jak původně chtěl. Ostatně z dovolené se to nedělá zrovna lehce.

Chci ujistit všechny občany, že žádná škoda nehrozí. Dosud totiž ani nebyla ustavena nová Sněmovna. Až ta totiž může seriózně řešit rozpočet na příští rok.

Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání. Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problému sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
autor: PV

