Ministryně Černochová: Za čtyři roky těžko lze udělat zázraky

Luboši, promiň, ale tohle vše jsi tu psal již opakovaně a nikdo to, podle reakcí followerů a (ne)odrazu v médiích, nebere vážně. Asi to bude i tím, že teď máš jít zas prý na vnitro, takže obrana pro Tebe byl jen vedlejšák a posouváš se po šachovnici, jak šéf potřebuje. Dokonce bych řekla, že tyhle chytře znějící, ale velmi zavádějící řádky, za Tebe píše někdo z uvažovaných adeptů na MO. Nechám se překvapit... Ale k věci:
To, že v letech 2022 a 2023 klesly výdaje na obranu k HDP fakt není určující. Ano, škrtli jsme z rozpočtu naplánované pořízení BVP, která jsi ty ani za 3 roky nebyl schopen pořídit (čtenář si srovná s tím, co jsme za čtyři roky zasmluvnili my - BVP CV90, F-35, C-390, Leopard 2A8 a mnohé další). A co jsme jako teda měli dělat? A za to, že za Vás bylo HDP minimální, opravdu nemohu. Radši se podívej na reálné výsledky, co kdo dojednal a zasmluvnil...
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Netransparentnost a utajované smlouvy: To je mantra hnutí ANO, ale my postupujeme zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. A ne kvůli tomu, že bychom chtěli tajit nějaké "zlodějiny", ale proto, že doba je úplně jinde. Protože smlouva na vojenské technologie prostě není smlouva na opravu silnice třetí třídy. Já si dokonce myslím, že Ty víš, proč tak postupujeme. A kdybys dělal dobře svou opoziční práci, tak se se všemi smlouvami můžeš seznámit. Ale to by zkrátka nebylo ono. Radši voláš po tom, aby všechny smlouvy pro naši armádu mohli vidět i v Kremlu nebo v Pchjongjangu.
Odchody vojáků: Prosím, už dost! Tys prakticky zastavil nábor. Platy jsi navyšoval jen minimálně, na rok jsi je taky zmrazil. My jsme postupovali koncepčně a změnili spoustu věcí, ať jde o moderní náborové prostředky, jako VNS, změnu vyhlášek a norem, novelu 221, a finálně i skokové navýšení příjmů VZP. Výsledkem je nejvyšší zájem o vstup do armády v letošním roce za víc než 20 let.
Za čtyři roky těžko lze udělat zázraky, když tam jeden před ním byl ministr na vedlejšák, protože vnitro se muselo uvolnit partnerovi ze socdem s červeným svetrem, a ten další před ním ze stejné strany tam doslova spal. Jsi čtyři roky "stínovým ministrem obrany" a nepředložil jsi žádný ucelený materiál, jak dál s naší obranou v současné realitě bezpečnosti v Evropě. Jen tu vykřikuješ, ale místo reálného zájmu o obranu naší země utíkáš (asi) zas z "Valů na Letnou". Kdo tohle může brát vážně? Tak prosím dost!
Mgr. Jana Černochová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV