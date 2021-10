„Ostuda kapitalismu.“ Půlroční zálohy pro rodinu? 142 tisíc korun. Hřib pomáhá. A miliardář Písařík? Ten přesouvá majetek

reklama

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 70% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 18088 lidí

Stát se snaží ostatní dodavatele energií přimět k tomu, aby ke klientům zkrachovalé Bohemia Energy přistupovali co nejohleduplněji. Bývalá ministryně spravedlnosti a advokátka Daniela Kovářová však vládu Andreje Babiše (ANO) vybízí k mnohem razantnějšímu zákroku.

„Mluvím s lidmi, jimž vzrostly náklady 6×. Taky mi to přišlo. Bože, to je děsné. Mnozí mí klienti a známí nemají žádné rezervy. I pro rodinu dvou učitelů je zvýšení záloh z 5.500 Kč na 24.000 likvidační. Stát to nemůže nechat na nich a strop záloh nic neřeší. Slyšíš, Strakovko?“ obrátila se na vládu sídlící ve Strakově akademii.

„Co by měla vláda udělat? Urychleně novelizovat zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Paragraf 2 odst. 3: Prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch. Když může vláda regulovat ceny na dráze, ceny cigaret a pitné vody, proč by nemělo být zastropované to nejzákladnější, co člověk potřebuje k životu: bydlení,“ rozvedla svou myšlenku Kovářová.

Pomocnou ruku se snaží lidem podat také pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Oslovil jsem ředitele Pražské energetiky (PRE) a Pražské plynárenské (PPas), kteří teď zajišťují dodávky elektřiny a plynu bývalým zákazníkům Bohemia Energy, aby se jim snažili zajistit co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobý odběr. Vážím si toho, že mou výzvu berou vážně,“ sdělil pirátský primátor hlavního města.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Investor a akcionář společnosti ČEZ Michal Šnobr se pustil do odcházející vlády Andreje Babiše a speciálně do ministra dopravy, ale také ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra za ANO Karla Havlíčka.

„Bývalí klienti Bohemia Energy v těžké finanční situaci právě viděli na ČT24, jak náměstek ministerstva práce a sociálních věcí školil dvojministra Havlíčka a fakticky zesměšnil rádoby připravenou vládní pomoc, plus vyjevil realitu situace – ‚nepřipravený‘ chaos. Strašný! Po 3 týdnech je pomoc v nedohlednu!“ rozčílil se Šnobr v pátek po 9. hodině večer na twitteru.

Na jednoduchém grafu se rozhodl ukázat, v jak hlubokých problémech se bývalí klienti společnosti Bohemia Energy ocitají.

„Mám pocit, že je stále nepochopeno, co klienti #BohemiaEnergy a spol. nyní zažívají. Níže jen zjednodušené schéma toho, co se stalo + naznačující ‚past‘, ve které jsou, tj. riziko vysokých účtů od DPI vs. uzavření fixace v ne zrovna vhodnou dobu. Pomoc státu alespoň koordinací?“ položil otázku v souvislosti se zveřejněným grafem.

Ekonomický publicista, autor žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků Miroslav Motejlek dal jasně najevo, co si o majiteli Jiří Písaříkovi a jeho ženě Haně myslí. „Manželé Písaříkovi jsou ostudou kapitalismu,“ napsal bez okolků.

Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15859 lidí

Společnost Bohemia Energy vznikla v roce 2005. V roce 2019 dosáhly tržby Bohemia Energy 23 miliard. Majetek rodiny Písaříkových česká odnož časopisu Forbes v roce 2020 odhadla na 7 miliard korun.

Už v roce 2010 podala společnost ČEZ oznámení o nekalých soutěžních praktikách Bohemia Energy na Státní energetickou inspekci. Jako důvody uvedl ČEZ údajné neetické postupy podomních obchodníků Bohemia Energy, jejich klamavé praktiky a podávání zavádějících informací zákazníkům ČEZ. Bohemia Energy se tehdy bránila, že s podomním prodejem skončila už v roce 2009 a ukončila spolupráci s některými externími spolupracovníky právě pro jejich údajné problematické chování.

Psali jsme: Havlíček jedná s ERÚ o možném stanovení stropu záloh pro klienty Bohemia Energy Rada pro lidi v „průs*ru“ s Bohemia Energy: Obvolejte rodinu, i když se hádáte. Zálohy zaplatit musíte, jinak vás vypnou Zima hrůzy začíná. Bývalí klienti Bohemie přestávají doma topit Peklo EU. Mladí lidé, prosím... Babiš se slavnostně rozloučil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.