„Osvobozený Babiš“: Miroslava Němcová má strach. A padl silný dohad o Miloši Zemanovi

„Malý krok pro Jaroslava Šarocha, nebezpečný krok pro demokratickou společnost,“ tak začal status bývalé předsedkyně Poslanecké sněmovny za ODS Miroslavy Němcové na Facebooku. Němcová vyčetla několik bodů souvisejících se stíháním Babiše a předseda Koruny České napsal: „V zájmu Zemana není Burešovi pomáhat, ale držet ho co nejdéle za koule, aby byl Bureš co nejslabší a Zeman mohl expandovat dle vlastní libosti…“ Je to konec právního státu?

Němcová na Facebooku zveřejnila pár bodů ohledně pozastavení trestního stíhání Andreje Babiše. Pozastavení, jež je dle jejích slov překvapivé a vzbuzující obavy. Co tedy napsala? Vypsala sedm bodů, které lze konstatovat k této aféře. Údajně se jedná o doložená fakta a citace z otevřených zdrojů.

Prvním faktem, na který poukazuje, je to, že Babiš byl na žádost Policie ČR dvakrát vydán k trestnímu stíhání. Navíc lhal opakovaně o vlastnictví Čapího hnízda. Dalším bodem, který Němcová napsala, je to, že byl stíhán více než tři roky. Dále napsala, že si vrchní státní zástupkyně Bradáčová stěžovala na to, že vyšetřování brzdí obstrukce ze strany obžalovaných, kteří neposkytovali policii požadované materiály.

Třetím bodem byla premiérova manželka. Tedy to, že nebyla vyslechnuta. Nebyla vyslechnuta údajně z toho důvodu, jak Němcová napsala, že měla mít zdravotní potíže. Přitom však Monika Babišová jezdila po světě s manželem po zahraničních cestách a sociální sítě měla zavalit rozvernými fotkami ze soukromých cest. Dále zmínila poslankyně Němcová to, že nebyl vyslechnut Andrej Babiš mladší, těsně před doručením obvinění byl odvezen na Krym; Němcová poukazuje na to, že Krym je Ruskem okupovaný. Pak byl přemístěn do Švýcarska, kam za ním loni v listopadu přijel otec na partii šachů. Němcová si stěžovala, že se tomu říká normálně ovlivňování svědků.

Pátým bodem Němcové je dlouhá doba, kterou měl státní zástupce Šaroch na posouzení důkazů. Důkazů, které byly shromážděny policií. Prý mohl vyšetřování dávno zastavit, pokud by měl tedy málo důkazů, to neudělal. Naopak minulý rok odmítl žádost Babišových právníků na zastavení stíhání a prý opakovaně žádal o prodloužení doby. Dalším bodem je Benešová, tedy ministryně spravedlnosti Benešová. Změna názoru Šarocha totiž přišla tři měsíce po příchodu této ministryně. Nakonec Němcová poukazuje na to, že budoucí vývoj má v rukách vedení Městského státního zastupitelství v Praze a také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Tímto poznatkem zakončila Němcová výčet bodů, které lze říct k vyšetřování. Na konci statusu pak zmínila, že Babiš má obří převahu ekonomické moci, mediální moci a taky moci politické. To vše prý vyvrací základy právního státu.

Celý status zní takto:

„Malý krok pro Jaroslava Šarocha, nebezpečný krok pro demokratickou společnost.

Rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení trestního stíhání předsedy vlády v kauze Čapí hnízdo je překvapivé, změna jeho názoru vzbuzuje vážné obavy. Podle doložených faktů a citací z otevřených zdrojů lze konstatovat:

1) Policie ČR žádala dvakrát Sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Pokaždé byl Sněmovnou vydán. Od počátku případ dozoroval státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ve věci vlastnictví Čapího hnízda premiér opakovaně veřejně lhal.

2) Vyšetřování trvalo více než tři roky. Uskutečnily se prověrky postupu státního zástupce i Policie ČR, které neshledaly v samotném vyšetřování pochybení. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v dohledové prověrce konstatovala, že vše brzdí zejména obstrukce ze strany obžalovaných, kteří neposkytovali policii požadované materiály.

3) Některé otevřené zdroje uvedly, že nebyla vyslechnuta premiérova manželka. Důvodem omluv měly být její zdravotní potíže. Mezitím Monika Babišová doprovázela premiéra na zahraničních cestách a rozesílala po sítích rozverné fotografie ze svých soukromých akcí a cest.

4) Nepodařilo se vyslechnout Andreje Babiše mladšího. Premiérův syn byl těsně před doručením obvinění odvezen na Ruskem okupovaný Krym. Posléze se přemístil do Švýcarska, kam za ním vloni v listopadu otec zajel na partii šachů. Normálně se tomu říká ovlivňování svědků. Od té doby otec vážně nemocného syna nenavštívil. Stíhání premiérova syna poté policie vyloučila k vlastnímu řízení.

5) Státní zástupce Jaroslav Šaroch měl na posouzení důkazů shromážděných policií proti předsedovi vlády a dalším obžalovaným dlouhou dobu. V případě nedostatku důkazů mohl vyšetřování dávno zastavit. Místo toho ještě vloni odmítl žádost premiérových obhájců o zastavení trestního stíhání a opakovaně žádal o prodloužení termínu vyšetřování.

6) Změna právního názoru státního zástupce Šarocha přichází tři měsíce po výměně na postu ministra spravedlnosti.

7) Další vývoj má v rukou vedení Městského státního zastupitelství v Praze a také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Andrej Babiš má tak obří převahu moci ekonomické, mediální a politické, že tato nerovnováha vyvrací základy ještě dobře neukotveného právního demokratického státu.

Miroslava Němcová“

Jaká je diskuze? Například Romana Lusková napsala: „Díky, paní Němcová, moc si Vás vážím.“

Patrik Havel soudí, že lepší dárek Babiš k narozeninám dostat nemohl.

Jiří Olmer napsal: „Naprosto stručné a výstižné. Bohužel zde už se nežije v právním státě.“

Na to však zareagovala Marie Sedláčková, napsala: „Jiří Olmer, právní stát by podle vás byl asi stejný proces jako s Horákovou! Pokud státní zástupce nemá dost důkazů a zruší trestní stíhání, tak to není právní stát? Dalo se to čekat od příznivců ODS,“ A opět reagoval Jiří Olmer: „Marie Sedláčková, já vám neberu váš názor, ale můj to není!!!“ Do diskuze pod komentářem se zapojil Miloš Kopeček: „Marie Sedláčková, ANO prchale.“ Martin English napsal něco o možné kariéře Němcové, bude z ní státní zástupce? „Když rozhodne státní žalobce opačně, než si přeji, tak budu zpochybňovat právní stát a práci našich státních zástupců? Paní Němcová tady napíše 7 bodů, mohla by už odejít z politiky a začít studium práv... Třeba by z ní byl skvělý státní zástupce :)“ Barbora Brábníková napsala: „Jiří Olmer, pak ale nemá smysl tady zůstávat...“ Helena Koubová, která se zapojila též do diskuze, s Němcovou souhlasí: „Souhlasím s pí. Němcovou, protože i člověka nevzdělaného v právních otázkách, to jsem já, ale člověka, který se zajímá o pol. dění ve státě, překvapí tento krok J. Šarocha, který se 4 roky zajímá o případ p. Babiše a po této době !!!!! najednou svoje pátrání a studie a nevím co ještě, TAKTO přehodnotí... To mi připadá přinejmenším velmi podezřelé a divné, nehledě k tomu, že pan prezident již zasílá gratulaci… CO TO JE?????“ Do diskuze se opět vrací Jiří Olmer, napsal: „Barbora Brábníková, to ano? Být mi 20let, tak jsem pryč, ale je mi 67,“ a diskuzi zakončila Milena Vrana, napsala: „Helena Koubova, hlavně s rudou Marií Benešovou v zádech se Šaroch trochu připos... A co těch 270 mega za neuskutečněnou reklamu, ale zato odepsaných z daní? Tleskejte, AB je pašák. Z toho také nic nebude, ale zkuste vy podvádět finančák. Zajišťovací příkaz ihned.“

Zato Radim Špaček, předseda Koruny České má na věc jiný, dosti odlišný názor. Napsal:

„Bureš před pár dny prostřednictvím poslaneckého klubu svých zaměstnanců ve Sněmovně mohl zablokovat projednání ústavní žaloby na Zemana. Čímž by žaloba spadla pod stůl marným uplynutím lhůty. Jenže nezablokoval, a poslal tak na Hrad decentní upozornění, že taky ještě něco může.

Dnes dostal z Hradu jasný vzkaz o dvou bodech:

1. fšecko nejlepčí k narozeninám

2. vidíš, že to jde, když se chce, ale konečné rozhodnutí není třeba uspěchat. Musíš být ještě hodně hodný, aby to pro tebe dopadlo dobře definitivně.

Takže Bureš svými zaměstnanci žalobu smete v naději, že se tak zalíbí pomstychtivé kreatuře na Hradě a nejpozději pod stromeček dostane dárek v podobě definitivního zastavení stíhání. V tom se ale mýlí – v zájmu Zemana není Burešovi pomáhat, ale držet ho co nejdéle za koule, aby byl Bureš co nejslabší a Zeman mohl expandovat dle vlastní libosti. K tomu má Zeman ve vládě Benešovou, kterou Burešovi nepodstrčil proto, aby kauzu zametla, ale aby pod ní přikládala podle potřeby a pokynů hradní obludy.

Kdyby měl Bureš koule (a strategické myšlení), žalobu na Zemana by podpořil a nechal poslat na Ústavní soud. Sice by byl krátce na to obžalován, jenže soudní líčení se dá zdržovat a natahovat na spoustu způsobů, takže je velká šance, že Ústavní soud odvolá Zemana dřív, než v soudním líčení začne dokazování. A po pádu Zemana může Bureš okamžitě zamést s Benešovou a dostat se tak ze smrtícího sevření hradních kleští.

Jenže to by musel mít aspoň tu jednu kouli...“

Příspěvek mu okomentoval dokonce i bývalou ministryní obrany Šlechtovou oceněný účastník třetího odboje, tedy protikomunistického odboje, Dušan Šrámek. Napsal: „A pak ses probudil s plnejma gaťema.“

