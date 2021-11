„Pak že jsou Romové pitomci. Myslí jim to!“ Nechtějí vakcínu. A Češi si všimli

reklama

46letá Maria Demeterová z Ostravy se očkování obává. Zároveň však říká: „Na Slovensku nám zemřeli dva bratranci a jednomu zesnula i manželka, tak nevím, co mám dělat. Co myslíte, mám si píchnout toho Johnsona?“ Reportér jí pak podle všeho radí, ať se očkovat nechá. Ona sama však znovu opakuje, že se bojí, protože lidé po očkování umírají. Reportér se ji tak snaží milosrdnou lží k očkování přimět, říká jí, že v Ostravě na očkování nikdo neumřel. „Nevím to jistě, určitě ale umřelo mnohem víc lidí na covid než na následky vakcíny, to jsou úplně nesrovnatelná čísla,“ objasňuje Demeterové reportér.

Další oslovená žena, Věra Horváthová z Trnkovce, odmítá, že by jí škodil smog z blízké Nové huti (Liberty Ostrava). Zato má jasno, že škodí vakcína. „Já vůbec nevěřím, že je tu nějaký covid, že existuje. Vakcínu si vymysleli záměrně k zabíjení lidí, kterých je moc. A to se těm bohatým pánům vůbec nelíbí,“ má jasno Horváthová.

A reportér k tomu dodává, že tuto poplašnou zprávu slyšel od Romů poměrně často. Mimo jiné zaslechl i to, že premiér Andrej Babiš (ANO) prý chce zlikvidovat všechny Romy, aby jim nemusel platit sociální dávky.

Horváthová se reportérem k očkování přesvědčit nedá, podle ní spousty lidí zemřely a vláda přesná čísla tají. „Jednou jsem přišla za doktorkou, že mě bolí na plicích. Poslala mě na testy a v nemocnici mi řekli, že mám covid a musí mě hospitalizovat,“ zmiňuje žena a vyvrací, že šlo o covid. Podle ní měla jen zápal plic, který si následně vyléčila vodou a studenou Pepsi-Colou.

„Kdo neumře po první vakcíně, chcípne po druhé. A když ne, tak po třetí anebo po čtvrté anebo po desáté. Mají to dobře vymyšlený,“ podotkla následně žena.

Dalším odpůrcem očkování je i 24letý Lukáš Čonka, který tvrdí, že vakcína může zabít. „Nikdy! V životě ne! Hnus,“ začnou následně skandovat děti, které rozhovor poslouchají.

Na sociální síti, kde Prima svou reportáž promovala, se pak rozjela bouřlivá diskuse. Mnozí zmiňují zejména to, že Romové zkrátka mají větší pud sebezáchovy.

„A pak že jsou Romové pitomci... Jen jiná komunita, ale myslí jim to dobře, milují život. A umí se za něj prát a když je zle, drží spolu. Máme se co učit v tomhle směru,“ poznamenala například jedna z uživatelek.

„Lidi, to je opravdu podezřelé, když nutí k očkování, ale následky už řešit nebudou, takže loterie: Píchni, vydrž, nebo si klidně chcípni, ale my za to nebereme zodpovědnost, ale píchnout si to musíš, co to je? Za podvod? Když tvrdí, že jsou vakcíny bezpečné, tak měla být plná zodpovědnost za následky," podotkl další uživatel v diskusi.

„Mají pud sebezáchovy,“ komentuje pak Romy další uživatelka. A další uživatel dodává v obdobném duchu: "U Romů je mnohem více zachovaný pud sebezáchovy. Máme se od nich v tomto směru hodně co učit. V této době je mnohem více než kdy jindy důležité dát na vlastní instinkty.“

„Jenže Romové jsou odolní a navíc mají rozum. Nebo je to možná pud sebezáchovy,“ opakuje stejnou myšlenku i další uživatel. „Když v Čechách bylo jen pár výskytů, byli jsme všichni rádi za hadrové roušky, o nějaké vakcíně nebyla vůbec řeč. V médiích říkali, že se něco zkouší a něco vyrábějí výrobci léčiv a najednou veřejně všichni tvrdí, že vakcína je dávno odzkoušená a že nám nic nehrozí. Ta naše paměť, to je teda bída,“ dodal.

