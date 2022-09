„Pane Babiši, vaše rodina skákala po stromech, jedla banány a čichala si k zadku.“ Šlechtic kvůli TOP 09 už „trestán“

reklama

Babiš v krátkém videu prosí voliče, aby šli k volbám do Senátu, které budou střetem hnutí ANO a pětikoalicí: „Už tento pátek a sobotu jsou velice důležité volby, volby do Senátu. V naší zemí ovládá pětikoalice vládu, Parlament i Senát. Hnutí ANO se poprvé v historii povedlo dostat do druhého kola senátních voleb 18 kandidátů.

Je to symbolický střet hnutí ANO a pětikoalice. Prosím, pomozte nám tuto novou totalitu rozbít. Jděte k volbám a volte naše kandidáty,“ žádá bývalý premiér.

Následně hovořil ke kandidátu hnutí ANO Jaromíru Dědečkovi a varoval před jeho soupeřem Czerninem: „Náš kandidát do Senátu Jaromír Dědeček byl první, který našel odvahu tady v regionu upozornit třeba na to, že jeho protikandidát Tomáš Czernin pobírá téměř stomilionové dotace od státu.

O jeho soupeři, panu Czerninovi, vám něco řeknu. Je to kamarád Markéty Pekarové Adamové, která lidem radí, aby si vzali teplý svetr místo toho, aby zastropovali elektřinu. Byl to Czernin, který jako stávající senátor s klidem přihlížel ke zdražování energií. Byl to on, který přihlížel, jak kvůli nečinnosti vlády firmy propouštějí lidi. A podle všeho byl to také on, který zatajoval i to, že ona slibovaná pomoc vlády lidem a firmám bude ve skutečnosti jiná, než slibovali před komunálními volbami,“ zdůraznil Andrej Babiš s prosbou, aby lidé dali hlas Jaromíru Dědečkovi.

„Jde o každý hlas. Tyto volby jsou referendum o vládě. Tato vláda se o vás nestará. Proto máme nejvyšší ceny elektřiny, plynu, topení a potravin v Evropě. A pozor! Volební lístky tentokrát nepřijdou do schránek, dostanete je ve volební místnosti. Moc vám za to děkuju,“ uzavřel Andrej Babiš.

Náš kandidát do Senátu Jaromír Dědeček byl první, který našel odvahu tady v regionu upozornit třeba na to, že jeho protikandidát Tomáš Czernin pobírá téměř stomilionové dotace od státu. O jeho soupeři, panu Czerninovi, vám něco řeknu. pic.twitter.com/F3T3BSRRa7 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 29, 2022

Czernina se v reakci na Babišova slova zastal česko-švýcarský politik a finančník Jiří Lobkowicz, pocházející z knížecí mělnicko-hořínské větve rodu Lobkoviců.

„Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy,“ nebral si Lobkowicz na Babiše servítky.

Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy. pic.twitter.com/7rMI1TyYHJ — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) September 29, 2022

Jeho komentáře se chytl následně šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl: „Tak už se zase smí nadávat do opic a mávat banánama. Hu! Hu! Hu!“ napsal.

Své k tomu řekla také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Pane obžalovaný poslanče. Jste to vy, kdo poslední týdny sestává v soudní síni kvůli podezření z neoprávněně pobíraných dotací. Na toastový chleba jste vzal dotaci 100 milionů korun. Tomáš Czernin je dobrý hospodář, kterému ukradl majetek režim, pro který jste vy hrdě pracoval,“ vzkázala bývalému předsedovi vlády.

Pane obžalovaný poslanče. Jste to vy, kdo poslední týdny sestává v soudní síni kvůli podezření z neoprávněně pobíraných dotací. Na toastový chleba jste vzal dotaci 100 milionů korun.



Tomáš Czernin je dobrý hospodář, kterému ukradl majetek režim, pro který jste vy hrdě pracoval. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 29, 2022

„Dědeček je zjevně debil bez elementární šance na zvolení. Celé je to legrační, jako by se někteří z pražské kavárny báli, že ti může někdo projít, ty koště zlodějské. Nemůže,“ vyjádřil svůj názor i řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS).

Dědeček je zjevně debil bez elementární šance na zvolení. Celé je to legrační, jako by se někteří z pražské kavárny báli, že ti může někdo projít, ty koště zlodějské. Nemůže. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 30, 2022

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Jičín postoupili dosavadní senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a krajský zastupitel Jaromír Dědeček (ANO). Czernin získal 28,99 procenta hlasů, druhý Dědeček dostal 26,17 procenta hlasů.

