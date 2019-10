„Pane Šídlo, já nelustruji všech 1500 lidí v ČRo.“ Drsný spor má dohru, přidal se i Ovčáček

Ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann zavítal do Debatního klubu. Rozhodl se uvést na pravou míru informace, které o něm rozšířil spolupracovník Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Proti Neumannovi však neusedl Luboš Xaver Veselý, ale kontroverzní poradce ředitele Českého rozhlasu Jiří Fencl. Debata se ubírala směrem, se kterým Neumann při příchodu na debatu nepočítal.

Pánové se přeli mimo jiné i o Českou televizi. Fencl ji označil za „netransparentní spolek začerňující smlouvy“. Pravda je, že Česká televize nezveřejňuje např. platy svých zaměstnanců a v zájmu ochrany osobních údajů začerňuje i některé smlouvy.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 8345 lidí

Fencl ale kritizoval nejen veřejnoprávní televizi. Vzal to od podlahy a zkritizoval všechny novináře. To oni nám tu podle jeho názoru vládnou a Česko přivedli do bídného stavu.

„Tak je v čele novinářského stavu, který dostal tuhle zemi do stavu, kdy je absolutně ekonomicky závislá na Německu. Tahle země je ekonomický kripl, je vykradená, platí několik bilionů korun ročně někam jinam, lidi mají třetinové platy, drahé bydlení a dluhy, to je výsledkem práce novinářů mainstreamových a kolem České televize,“ neváhal vypustit z úst Fencl.

„Vy jste byl přece v Lidovkách v roce 1997, když bylo Sarajevo proti Klausovi, byl jste v Hospodářkách zástupcem šéfredaktora, byl jste šéfeditor na ČT24, takže jste přímý účastník těchto záležitostí, jejichž výsledkem je ožebračení tohoto státu a národa, zotročení, protože tento stát nemá nic, a ještě tleskáte nasunování migrantů do téhle země. To vše je důsledek práce novinářů,“ nedal se zastavit poradce ředitele rozhlasu.

Neumann poté Fencla požádal, aby svá tvrzení podložil fakty, protože o fabulacích, které nelze doložit, nemá smysl diskutovat.

V jednu chvíli se pánové dostali do velmi ostrého sporu.

„Já se divím, že nasloucháte vy pořád nějakému Ústavu nezávislé žurnalistiky, nadačním fondům nezávislé žurnalistiky a bojujete tady proti jednomu národu, velkému notabene, jako xenofobové, rasisti a antisemiti. To jsou vaše nálepky. Já bych tohle nikdy nepoužil,“ provokoval Fencl svého oponenta.

„Jaké nálepky?“ zeptal se Neumann.

„Tyhle. Ty -ismy. To říkám. Jste antiruský, antisemitský, rasistický,“ vyložil mu svůj názor.

„Omlouvám se, ale já se tady nenechám urážet a to, abyste mě nazýval jako antisemitu, jako rasistu, já se omlouvám, ale skutečně končíme. Toto nemám zapotřebí. Opravdu ne. Buď se okamžitě omluvíte, nebo končíme,“ ohradil se Neumann.

„Ani náhodou. Vy se omluvíte tomuto národu,“ oponoval Fencl.

Neumann se opět začal smát. „Takže vy zastupujete národ?“ zeptal se Neumann.

„Já jsem z něj vzešel, z obyčejného lidu, prostého, vyrůstal jsem mezi hovínkama, jsem na to hrdý a nikdy ho nezradím,“ prozradil Fencl.

Neumann prohlásil, že o takovýchto výpadech se nedá normálně diskutovat, rozloučil se a odešel.

Když debatu zhlédl politický komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich šídlo, položil na sociální síti Twitter prostou otázku. „Opravdu tenhle člověk pracuje jako poradce generálního ředitele Českého rozhlasu? A můžeme vědět, co mu radí a za kolik?“ požádal.

Poznámku přidal i poslanec Jiří Dolejš (KSČM). „No, zní trochu jako nějaký vševěd z Aeronetu,“ konstatoval zákonodárce.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do debaty se vložil ředitel komunikace Českého rozhlasu Jiří Hošna, který prohlásil, že Jiří Fencl není poradcem ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.

„Jiří Fencl v žádném případě NENÍ poradcem generálního ředitele. GŘ žádné poradce nemá. Názory prezentované panem Fenclem jsou jeho názory soukromými. Rozhodně nejde o oficiální stanoviska či postoje ČRo a ČRo se s nimi neztotožňuje,“ uvedl Hošna na Twitteru.

Jenže Fencl v debatě s Neumannem sám říká, že je poradcem generálního ředitele a že své angažmá v Českém rozhlase chápe jako hlavní pracovní úvazek. Jindřich Šídlo k tomu poznamenal, že Fencl tedy lže i o tom, co dělá. „Ok, takže teď víme, že lže i o tom, co dělá. A co tedy tento expert pro ČRo dělá? A proč?“ zeptal se.

„Zabývá se na dohodu analytikou mediálního trhu. To je všechno,“ odvětil Hošna. Když chtěl Jindřich Šídlo vědět, co přesně to znamená, dozvěděl se v obecné rovině, že Fencl dostává úkoly od analytického oddělení rozhlasu. Konkrétnější informaci už nedostal.

„Pane Šídlo, upřímně, já nevím. Já nemám prolustrováno všech 1500 lidí v ČRo. V každém případě vám ale můžu říct, že se pan Fencl již nebude vydávat za něco, čím není,“ přislíbil Hošna.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček označil dotazy po náplni práce za hon na Jiřího Fencla a předpověděl, že tento člověk bude tlačen k ukončení spolupráce s veřejnoprávním médiem. To vše, podle Ovčáčka, jen proto, že Fencl vyslovuje názory, které se liberálům nelíbí.

Psali jsme: Krysy vylezly z kanálů... Fendrych se pustil do Štěpána Kotrby, ale ten si to nenechal líbit Česká média jsou pod tlakem, uvádí Evropská novinářská federace Dolínek se rozplýval nad ČT. Zpravodajství, absolutní špička. A kanál pro děti je ještě lepší Zm*d Ondráček? Pavel Novotný jede dál. A vynadal čtenářům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.