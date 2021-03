„Paní Němcová, nemluvte za ty lidi, kteří leží na JIPkách!“ Debata o Zemanovi se pořádně vyostřila. Veleba se pustil do senátorky

reklama

Podle Němcové ani v koronakrizi není Zeman prezidentem dolních deseti milionů. „Ani jednou za osm let, kdy sedí v nejvyšším úřadu, nebyl prezidentem všech občanů, jak slíbil a přísahal,“ konstatovala senátorka na adresu současného prezidenta v rámci jeho inauguračního výročí.

Miloš Zeman byl v roce 2013 zvolen v historicky první přímé volbě prezidentem republiky. Úřadu se ujal 8. března 2013. Druhý mandát Zemanovi končí v roce 2023.

Exsenátor Veleba vyslovil zcela opačný názor, podle něj si současná hlava státu vede velmi dobře. „Pan prezident Zeman je naopak velmi činorodý, velmi dobře plní roli deseti milionů, do které byl zvolen,“ myslí si.

„Nechci provokovat, ale mohl bych mluvit o pražské kavárně, tam samozřejmě žádnou společnou řeč nikdy nenajde,“ pokračoval Veleba.

Naopak sepsul představitele opozice: „Není to dlouho, co předseda ODS Fiala říkal, že odborníci říkají, že roušky nejsou potřeba. A není to tak dlouho, co se slavila pandemie na pražském Karlově mostě,“ zmínil některé opoziční přešlapy.

Fotogalerie: - Prostřený most

„V době covidu prezident Zeman oslovil národ celkem pětkrát, nezaznělo nic důležitého, jen útoky,“ namítá Němcová.

„Měla jsem pocit, že to vždy byl projev, kde se neuměl pan prezident vyvarovat toho, aby si nevyřizoval účty se svými oponenty,“ zmínila konkrétně umělce, herce, novináře a další.

Veleba senátorku usměrnil: „To jsou jen obecné pocity a floskule, že něco řekl a lidé byli nespokojení,“ mávl rukou. Připomněl, že situace byla pro Česko zcela nová. „To je takové povrchní, říkat, co měl a neměl. Nikdo nevěděl, co pandemie udělá, ani pan prezident, ani prezident Spojených států,“ zdůraznil.

Zemanovy projevy hodnotí v souhrnu velmi kladně: „Vždy přišly v pravou chvíli, vždy mluvil uvážlivě, adresně, důrazně a nic nepřikrášloval. A jestli se někdo cítil dotčený... na prezidenta se také dost často útočí nevybíravým způsobem,“ namítl Veleba.



Stranou nezůstala ani otázka vakcinace. Zeman zpochybnil schválenou očkovací látku na úkor ruské vakcíny Sputnik, která v Česku schválená není. Podle Veleby rozhodně neudělal chybu. „Kdyby zde byly vakcíny a byl jich dostatek a moloch EU plnil, co slíbil, tak do toho nemusí prezident vůbec zasahovat,“ přičetl Zemanovi další plus, že zasáhl opět v pravou chvíli a požádal o ruské a čínské vakcíny.

Senátorka Němcová zásadně nesouhlasila: „Kolem akce prezidenta je spousta nejasností. Řekl, že tak učinil na prosbu Babiše, který pak řekl, že žádnou prosbu neměl. Je to stejná hra, jeden druhého drží v šachu, aby drželi svou moc,“ domnívá se Němcová.

„Není dobré gesto prezidenta, aby svým občanům doporučoval neschválené vakcíny a tlačil na ústav léčiv, aby na ně dal atesty,“ hrozila se politička, která by si neověřenou vakcínu dát rozhodně nenechala. Zemanovo jednání označila za další vstřícný krok k Rusku a k Číně.

„Prezident pouze vyvažuje jednostrannou politiku, která směřuje jenom k těm firmám. A nebudeme si říkat, že to není velký byznys,“ reagoval na její slova Veleba.

Němcová se rozčílila, že lidé potřebují mít jistotu v podobě prověřeného léku. „Nenecháme si do sebe dát věci, o kterých si nejsme jistí, že by nám mohly pomoct,“ argumentovala senátorka.

Od Veleby přišlo poté důrazné upozornění: „Ale mluvte za sebe, paní Němcová. Nemluvte za ty lidi, kteří leží na jipkách,“ napomenul Němcovou, která dodala, že ani v Rusku nemá Sputnik úspěch.

Následně se zamyslela, zda za poslední rok udělal prezident Zeman něco správně. „Je to vztah k Izraeli, za ten já jsem vděčná,“ ocenila prezidentovu dlouhodobou zahraniční politiku.

Na výzvu najít něco, co prezident Zeman pokazil, Veleba nedokázal konkrétně odpovědět. „Samozřejmě má nějaké nedostatky, ale nezlobte se, netuším. Pro mě je pan prezident majestát, jako byl prezident Havel. Má vynikající paměť, je vynikající rétor. Mluví v pravý čas a úderně, možná někdy mluví příliš tvrdě, ale svou roli plní více než dobře,“ vyjmenoval místo kritiky spíše pozitiva.

Prezident Miloš Zeman se nechal také v uplynulém týdnu slyšet, že v září by mohl být s epidemií fakticky konec, to si Němcová nemyslí. „V žádném případě konec v září nebude. Uzdravování společnosti bude trvat několik let,“ zmínila především vzdělávací a ekonomickou rovinu.

Přesně tento prezidentův názor je to, co lidi spojuje, zdůraznil senátorce následně Veleba. „Dává jim naději. Důležité je, aby zde byly co nejdříve vakcíny a očkovalo se, aby se lidé zklidnili. V tomto směru prezident dělá to, co dělat má. Mluví hlasem občanů,“ uzavřel bývalý senátor Jan Veleba.

