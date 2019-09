„Péro v zadku mi vadí.“ Foldyna to rozbalil a sjel Emmu Smetanu, když napadla jeho příznivce

Patří poslanec Jaroslav Foldyna do ČSSD? Podle posledního hlasování ano. Ale tuto otázku právě s ním řešila Emma Smetana. Spolu s právy homosexuálů. Foldyna trval na tom, že je tolerantní a že člověk s pavím pérem v zadku nereprezentuje sexuální menšiny. Řeč přišla i na ministra Petříčka. Foldyna má za to, že ministr nepoznal reálný život a dodal, že si to myslí i lidé komentující na zpravodajských serverech. „Není to názor nejfrustrovanější části společnosti?“ ptala se moderátorka DVTV a Foldyna ji zpražil.

Úvod patřil neúspěšnému hlasování o vyloučení Jaroslava Foldyny z řad ČSSD. Poslanec řekl, že je rád, že ustál hlasování o jeho vyloučení ze strany, i když ho podle svých slov „dvakrát neřešil“. Smetana připomněla jeho slova o tom, že sociální demokracie je mrtvá, a zeptala se, proč je rád, že zůstal v mrtvé straně. Foldyna pravil, že vzhledem k tomu, že sociální demokracii spoluobnovoval v roce 1989 spolu s Milošem Zemanem, tak má stále naději, i přesto, co teď vidí. Souhlasil se Smetanou, že on zůstal stejný, ale strana se změnila. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 4% Nepřipomenu 96% hlasovalo: 1589 lidí

„Ten soud, kdo do ČSSD patří, vždycky rozhodnou voliči. A když se podíváme na ty volební výsledky, soc. dem. měla 3 % v evropských volbách, tak já myslím, že ti, kdo do ní nepatří, jsou ti, kdo s těmi hesly šli do volebního klání. Já jsem s tím nešel, já jsem měl jiné heslo,“ vysvětlil svůj postoj k tomu, kdo by měl opustit ČSSD.

Smetana pak zmínila výroky předsedy pražské ČSSD, Petra Pavlíka. Při zmínění jeho jména se Foldyna zasmál. „Základními principy soc. dem. jsou tolerance, rovné zacházení s lidmi, solidarita. V čem je Jarda Foldyna solidární nebo tolerantní? On se každého, kdo je jiný, snaží onálepkovat a pomluvit. Žádný normální bílý heterosexuální muž se necítí ohrožen žádným pochodem gayů, a už vůbec ne ve své sexualitě,“ řekl Pavlík pro Novinky.cz a Smetana Foldynu s těmito slovy konfrontovala.

„Je naprosto úsměvné slyšet toto od kolegy Pavlíka. Já jsem tolerantní. Ale nejsem tolerantní k tomu, když někdo prosazuje silou svůj názor, když mě někdo přesvědčuje z moci toho, že v médiích má určitá privilegia,“ prohlásil poslanec a dovysvětlil, že míří právě na liberalismus a genderismus, se kterým se údajně sociální demokracie sžila a který podle něj likviduje a napadá základní principy společnosti. Smetana se ještě ptala, jak přišel na to, že je to ideologie násilná. Foldyna to zdůvodnil tím, jakou preferenci ideologie údajně dostává v médiích a v politice.

Moderátorka se pak zaměřila na jeho výrok o „polonahých deviantech s pavím pérem zaraženým v prdeli“, což byl Foldynův komentář k pochodu Prague Pride. Foldyna opět trval na tom, že tolerantní je, protože lidé s jinou sexuální orientací se podle něj nevyznačují tím, že chodí s pavím pérem zaraženým v zadku, ale žijí normálním životem. Dodal, že sám nikoho nepronásledoval a pronásledování prohlásil za chybné, ale nepovažuje za nutné se tím honosit. Za důležitou, honosení hodnou věc označil fungující rodinu, která podle něj v Evropě vymírá, protože státy ji dostatečně nepodporují. Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

Smetana se zeptala, proč se s ním tolik kolegů názorově rozchází. Foldyna argumentoval, že podstatný, možná i větší počet základních členů se s ním shoduje. „Já se tady nechci bavit o pár funkcionářích, kteří se v tomto se mnou rozcházejí, protože s nimi o tom mluvím, protože jsou předsedy nějakých celků nebo se dostali do Poslanecké sněmovny a v této chvíli cítí pod tlakem toho mainstreamu že musí takto hovořit.“ K tomu přišel doplňující dotaz, zda veřejná kritika kolegů není chyba. Podle Foldyny ne. Připomenul, že zažil dobu, kdy byla tato kritika zakázána a jeho otec kvůli tomu přišel o práci. „Myslím si, že v listopadu 1989 jsme se měli změnit, ale jak vidím a cítím, obloukem se vracíme tam, odkud jsme vyšli,“ řekl.

„Není to názor nejfrustrovanější části společnosti?“ tepala dále moderátorka. „Vy je máte za frustrované? Jsem rád, že to říkáte, paní redaktorko,“ vracel Foldyna osočení a prohlásil, že on komentátory z řad uživatelů za frustrované nemá. Souhlasil, že mladé a schopné tváře sociální demokracie potřebuje. Ale být členem Mladých sociálních demokratů a projít si Bruselem, je dle Foldyny, i pokud má člověk vzdělání, stále málo na to, aby se z člověka stal politik.

„Čím konkrétně Jaroslav Foldyna přispívá ČSSD?“ ptala se Smetana dál. „Tím, že je v ČSSD,“ zněla krátká odpověď. Foldyna pak odpověď rozvinul, že jeho vyjádření jsou kladně přijímána těmi, kdo byli původní voliči sociální demokracie, než se strana zliberalizovala do tříprocentního výsledku ve volbách.

Smetana se pak snažila z Foldyny vydolovat, zda by v případě vyloučení vstoupil do SPD nebo do Trikolóry, případně do jiného subjektu. Nicméně poslanec mínil, že o něčem takovém moc neuvažuje, důležité pro něj je, aby se strana shodovala s tím, co prosazuje. V ČSSD hodlá zůstat do té doby, než názorový rozpor bude neúnosný.

Celý rozhovor ZDE

