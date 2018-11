„Plácáte nesmysly jak bába z pavlače!“ Ivan Vyskočil účtuje s kritikem, který z veřejnoprávního média poplival vyznamenané umělce. Exkluzivní dopis jen na PL

„Sestava osob z kultury a umění, které 28. října 2018 převzaly na Pražském hradě státní vyznamenání, je mimořádně výmluvná. A smutná,“ uvádí hned na začátek své glosy Josef Chuchma. Poté se vyjadřuje jak k Jiřímu Krampolovi, tak k Ivanu Vyskočilovi. Stručně popisuje jejich profesní životopisy a pak poukazuje na dobu po revoluci. „Za bezmála třicet polistopadových let nevytvořil nic, co by se zapsalo do dějin českého herectví,“ píše v souvislosti s Jiřím Krampolem. Po stránce polistopadové éry nešetří ani Ivana Vyskočila. „Od počátku devadesátých let je na volné noze – a nic...“ tvrdí Josef Chuchma.

Uvádí také jména, která by zřejmě na místě vyznamenaných spíše viděl. Zmiňuje například režiséra Jana Nebeského, nebo herce a režiséra Miroslava Krobota. „K hudbě snad jen tolik: jak by bylo pěkné namísto Ondřeje Hejmy či Michala Davida spatřit na čestném místě na Hradě například dirigenta Václava Lukse nebo pěvce Adama Plachetku,“ píše také ve své glose Chuchma.

Celá glosa Josefa Chuchmy ZDE

Anketa Udělil Miloš Zeman letos státní vyznamenání správným osobnostem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 7114 lidí Herec Ivan Vyskočil se rozhodl na kritikova slova reagovat a posílá mu svou odpověď prostřednictvím ParlamentníchListů.cz (celý dopis Ivana Vyskočila najdete dole, pozn. red.).

„Už během obřadu nás pan prezident upozorňoval, kolik nám přijde nejen gratulací, ale i kopanců,“ píše na úvod s tím, že ale také dostal celou řadu krásných blahopřání od kolegů, které třeba ani léta neviděl.

„Vy sám byste měl především vědět, že umění není sportovní výkon, že zde nemůžete určit, kdo doběhl první a kdo skočil o pět centimetrů výše. Někomu se líbí Vlach a jinému Valdauf. Ale pozor! Sami muzikanti ani jednu muziku nezatracují! Naopak si někdy rádi střihnou dechovku,“ vysvětluje v dopise Ivan Vyskočil Josefu Chuchmovi a dále píše: „Opřel jste se do Michala Davida. Možná jsem na nedostatečné ‚umělecké‘ výši, ale já, a se mnou, jak vím a slyším, většina v této zemi, si raději poslechneme Michala Davida, než Plastic People. Ale v žádném případě nejsem pro to Plastiky zakazovat, či v jejich činnosti jakkoliv omezovat,“ uvádí Ivan Vyskočil a dodává také, že jeho a Jirku Krampola odsunul kritik ve své glose kamsi do divadelního sklepa, který by měl být podle Chuchmy zřejmě zasypán.

V závěru kritikovi vzkazuje, že i on přece má možnost kandidovat na prezidenta. „A budete-li zvolen, odměňujte ty, které uznáte hodny vaší úcty,“ píše Ivan Vyskočil Josefu Chuchmovi a slibuje mu, že v takovém případě bude ctít jeho výsostné právo prezidenta a rozhodně mu do toho nebude kecat.

Fotogalerie: - Ceremoniál na Vítkově

Fotogalerie: - Defilé nejen vojenské techniky

Rozruch kolem Davida i Lorencové

Kolem toho, kdo dostane a kdo naopak nedostane z rukou prezidenta Zemana státní vyznamenání, se vedou diskuse už tradičně každý rok. Tentokrát vyvolalo asi největší „rozruch“ ocenění pro Michala Davida. Někteří tvrdili, že si hudebník vyznamenání rozhodně zaslouží, neboť baví svou hudbou už tři generace a stále vyprodává sály. Odpůrci prezidentova rozhodnutí zase připomínali dobu před revolucí s tím, že je pro ně David symbolem socialistické éry a vyjmenovávali jména těch, kteří by podle nich byly k vyznamenání „povolanější“. Velkou diskusi pak vyvolalo i vyznamenání pro novinářku a političku Janu Lorencovou, nebo třeba i novináře Erika Besta. I ohledně těchto jmen padaly například na sociálních sítích velmi rozdílné a často velmi ostré názory.

Dopis Ivana Vyskočila:

Vážený pane Chuchmo,

Přečetl jsem si váš článek uveřejněný v PL , Zhnusení nad Zemanem oceněnými umělci.

Už během obřadu nás pan prezident upozorňoval, kolik nám přijde nejen gratulací, ale i kopanců. Nejsem tedy nijak překvapen. Dostal jsem celou řadu krásných a hřejivých blahopřání i od kolegů, které jsem třeba leta neviděl. I já jsem na vyznamenání pyšný a vím, že mám proč. I pár kopanců dorazilo, ale na to jsme zvyklí. Už Gogol v Revizorovi má krásnou větu od školního inspektora. „Každý do toho kecá, každý chce ukázat, že tomu taky rozumí.“ Nejvíce rozumů může člověk pochytit v české hospodě, kde je odborníkem každý, kdo má díru do zadku. Ale tam se to čeká a tam je to také v pořádku. Proč se tedy pozastavuji nad vaším článkem?

Vy přece jste kritikem už dlouho a sledujete tedy dění v oblasti umění. Vy sám byste měl především vědět, že umění není sportovní výkon, že zde nemůžete určit, kdo doběhl první a kdo skočil o pět centimetrů výše. Někomu se líbí Vlach a jinému Valdauf. Ale pozor! Sami muzikanti ani jednu muziku nezatracují! Naopak si někdy rádi střihnou dechovku. Opřel jste se do Michala Davida. Možná jsem na nedostatečné „umělecké“ výši, ale já, a se mnou, jak vím a slyším, většina v této zemi, si raději poslechneme Michala Davida, než Plastic People. Ale v žádném případě nejsem pro to Plastiky zakazovat, či v jejich činnosti jakkoliv omezovat. Při diskuzích okolo jeho vyznamenání jsem nejvíce ocenil Martu Kubišovou. Ta by měla důvod být zahořklá, a přesto ona za všechny řekla, že Míša je vynikající muzikant a ocenění měl dostat už dávno. To řekla respektovaná osobnost M. Kubišová! Zpěvačka, která má za sebou dlouhou a úspěšnou uměleckou karieru! A pak přijde nějaký Chuchma a ví to ze všech nejlíp?

Mne a Jirku Krampola jste odsunul kamsi do divadelního sklepa, který by asi dle vás měl být zasypán. Namísto nás jste vyzdvihl jiné. Jako Jana Nebeského, nebo Krobota. S Honzou Nebeským jsem byl a pracoval v DSKN v Libni. Hodně jsem trpěl při představeních, na které přišlo většinou tak osm diváků, a ještě čtyři o pauze odešli. Do mé poetiky se tedy netrefil a dodnes zastávám názor, že divadlo bez diváků je jako sex bez ženský. Tedy stejná onanie. Pan Krobot je jistě dobrý divadelní režisér, ale vidět jeho filmové pokusy, jako byla Díra u Hanušovic? Ty rozhodně díru do návštěvnosti kin neudělaly! Zeptejte se některých filmařů, kteří vám jako já řeknou, že větší sračku v životě neviděli! (Třeba Z. Trošky. Myslete si o něm, co chcete, ale film umí!)

K naší herecké práci je potřeba i notná dávka štěstí. Já ho díky Bohu měl a přál bych ho i jiným, zejména začínajícím kolegům. Tak jsem pracoval s vynikajícími režiséry, Bočanem, Jirešem, Juráčkem, Moskalykem, Holým a Kachyňou a dalšími, včetně zahraničních. Kdybych nezanechal stopu, asi by se dodnes nepromítaly filmy, ve kterých jsem hrál a skoro nikdy malé role. Mnohé z nich dostaly mezinárodní ceny. (Útěk, Malého Zlatého Lva v Benátkách, Perličky na dně, právě povídka Romance.) S Jirkou jsme si u Bočana zahráli v zakázaném filmu Pasťák a Jirka tam byl vynikající. Ale to vám nic neříká, protože patent na soudy máte vy. Moc jsem přemýšlel o tom, zda vám napsat. Ale proboha, vždyť vy jste téměř z oboru a plácáte nesmysly jak bába z pavlače.

Máte ale úžasnou možnost. Kandidujte na prezidenta a budete-li zvolen, (to se klidně může stát) odměňujte ty, které uznáte hodny vaší úcty. Odměňte Krobota i Nebeského a na mě se neohlížejte. Já si asi budu myslet své, ale jelikož jsem v této branži dlouho a dobře vím, že někdo má rád holky a jiný zase vdolky, jak říká lidová moudrost, tak jim to budu přát a kolegiálně jim k vyznamenání pogratuluju.

A vám slibuji, pane Chuchmo, že budu ctít vaše výsostné právo, jako případného prezidenta a rozhodně vám do toho nebudu kecat.

Ivan Vyskočil

Psali jsme: Oceněný Zdeněk Zbořil promlouvá k těm, co řvali před Hradem, i ke Kalouskovi: Žádné pussy... Úplně neznámí lidé. Chtějí na sebe upozornit, tak nadávají těm, kteří celý život něco dělali! Jiří Krampol na PL zametl s těmi, kteří nadávají umělcům za to, že dostanou vyznamenání od Zemana Nevychovaná nána křičí ve třídě na prezidenta. Bába řve na Babiše... S takovou demokracií běžte do p*dele! Herec Ivan Vyskočil vypěnil „Kdo je pan Klus? A tohle řekl Hrušínský v roce 1988, ne?!“ Nejen Vítězslav Jandák ostře reaguje na to, čím tito dva rozbouřili český internet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora