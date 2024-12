„Podvod.“ Zeman sejmul jak vládu, tak ANO a SPD

Bývalý prezident Miloš Zeman byl hostem pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Podle něho parlamentní volby 2025 rozhodnou tři témata. „Digitalizace stavebního řízení, výrok premiéra Fialy o německých mzdách a teď máme třetí průšvih, který se jmenuje státní rozpočet,“ vyjmenoval.

Miloš Zeman pochválil vystoupení Miroslava Kalouska na CNN Prima NEWS, kde kritizoval státní rozpočet z pera Zbyňka Stanjury. Podle Zemana je návrh rozpočtu špatně. „Nadhodnocuje příjmy, podhodnocuje výdaje,“ řekl Zeman s tím, že se Stanjura soustředí v rozpočtu na zbytečné detaily, jako jsou výnosy emisních povolenek, otázka obnovitelných zdrojů, platy nepedagogických pracovníků, což jsou desítky miliard,“ řekl Zeman ve vysílání TV Nova.

Ing. Miroslav Kalousek



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ukázal, co jej na rozpočtu skutečně zajímá. „Mě ale zajímají dvě věci, které jsou stovky miliard. První je, že návrh rozpočtu naprosto nerealisticky předpokládá, že v příštím roce poroste HDP o 2,7 procenta. To je tak idiotský odhad, že se dá srovnat s Fialovým odhadem, že za čtyři roky doženeme německé mzdy. Jenom v tomto roce bude růst HDP přibližně jedno procento. Předpokládat, že se to ztrojnásobí za rok, a to v době, kdy je průmysl v krizi a my jsme nejprůmyslovější zemí EU, je prostě utopie a v podstatě podvod,“ spočítal to Miloš Zeman ministru Stanjurovi.

„Vláda, tady bych zkritizoval i SPD a ANO, schválila zrušení superhrubé mzdy, což byl populistický krok,“ řekl a připomněl, že Národní ekonomická rada vlády sama mezi svých třináct bodů vedoucích ke konsolidaci veřejných peněz uvedla i návrat superhrubé mzdy. „Uvědomte si, že v dnešních cenách je to 120 miliard,“ s důrazem poznamenal Zeman. To je podle Zemana klíčová složka, protože deficit je přes 200 miliard, a přitom by se dal jednoduše a rychle snížit o zmíněných 120 miliard.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to takzvaná dvojitá negace. Zrušit zrušení superhrubé mzdy. Tedy vrátit daně z přijmu fyzických osob na původní hodnotu,“ navrhl. Superhrubou mzdu v závěru svého vládnutí prosadilo hnutí ANO. Pro zrušení pak hlasovaly s ANO také ODS a SPD.

Kam by Miloš Zeman sáhl dál, aby ušetřil? „Jsem zásadním nepřítelem dotací na obnovitelné zdroje. Tam se dá ušetřit i několik desítek miliard korun,“ vyčinil ministru Stanjurovi Zeman za to, že při konsolidaci rozpočtu není dost razantní směrem, kde by razantní měl být. „Každý energetický zdroj by měl soutěžit svojí schopností, nikoliv tím, že dostává dotace.“

Komu to Miloš Zeman hodí v nadcházejících sněmovních volbách? „Mému srdci jsou blízké všechny opoziční strany, ale jsem věrný volič hnutí ANO,“ podotkl.

Ve volbách chtějí Motoristé porazit ODS. Petru Macinkovi ovšem Zeman vyčetl, že se označují za ODS revival. To podle něho znamená, že Motoristé chtějí zavádět zemi zpět do politiky ODS jako takové. To se Zemanovi nelíbí. „Pokud Motoristé budou chtít ve volbách uspět, bude muset Filip Turek odejít z Evropského parlamentu a být lídrem Motoristů,“ myslí si Zeman. Podle něho za úspěchem Motoristů vo volbách do Evropského parlamentu může jen Turek.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nejlepší koalice je ta jednočlenná,“ zkonstatoval Zeman. Andreji Babišovi jsou podle Zemana nejblíže dvě politická uskupení. A to koalice STAČILO! a Motoristé sobě. Kateřina Konečná už podle Zemana udělala to, co by měl udělat i Turek. Konečná se vzdala svého postu v Evropském parlamentu s tím, že koalici STAČILO! povede do sněmovních voleb. Třetím uskupením do koalice s ANO je pak podle Zemana Okamurova SPD. Zeman nevylučuje ani to, že „z trosek koalice SPOLU by někdo mohl být v Babišově vládě“.

Je jednobarevná vláda výhodná i pro občany? „Jednobarevná vláda má jednu výhodu. Nemusí uzavírat kompromisy. Kompromis je vždycky horší řešení, protože je to průnik množin dvou špatných řešení. Kompromis není nic jiného, než že umocňuje špatnost obou řešení na obou stranách,“ vysvětlil po zemanovsku bývalý prezident výhody jednobarevné vlády.

Miloš Zeman se vyjádřil i k situaci v Sýrii. „Uvědomte si, že jsou to v podstatě dědici Islámského státu. Ti, co neměli rádi Asada, by teď neměli jásat, protože po jednom zlu nemusí přijít dobro, ale může přijít jiné, a ještě větší zlo,“ citoval Zeman francouzského spisovatele 16. století Michela De Montaignea. „A to je situace v dnešní Sýrii. Obnova Islámského státu,“ uzavřel Zeman.

Donald Trump podle Zemana bude chtít válku na Ukrajině ukončit. „Myslím, že se Donald Trump setká s Putinem. Jako nadsázku beru, že chce válku Trump ukončit do 24 hodin. Ale i kdyby ji ukončil do 24 dnů, tak by to bylo velmi dobré,“ přeje si Zeman ukončení války na Ukrajině.

Psali jsme: Převrat v Rumunsku? Biden a Brusel? Drsná slova z blízkosti Trumpa Výborný Okamurovi: Putin, řekněte to Já nejsem populista, vysvětluje Fiala. To je takový, co nemá rád elity Rajchl vyzval Nerudovou na debatu o Rusku. Sešitek s nápovědou může mít s sebou