„Politická tupost první třídy.“ Expremiér se drsně pustil do Petříčka

O dostavbu jaderné elektrárny Dukovany se povede lítý boj. Někdejší šéf ČSSD a bývalý předseda vlády Jiří Paroubek by hledal alternativy řešení. Když už se však vláda rozhodla Dukovany dostavět, měla by hledat v zájmu občanů co nejracionálnější a nejlevnější variantu. Zaměřuje se na to, jakou roli v této záležitosti hraje šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD. Pozastavuje se nad tím, že ani „nepípl“, když byli Číňané z tendru zcela vyřazeni.

Úvodem Paroubek upozorňuje, že pokud by byly ponechány ve veřejném výběrovém řízení na dostavbu Dukovan pouze firmy typu Westinghouse, měli bychom v budoucnu pěkně drahou elektrickou energii. My, tedy čeští občané, ale také české firmy.

Přesto česká pravice už dlouho pléduje za to, aby do tendru nebyli zařazeni Rusové a Číňané, neboť jsou prý bezpečnostním rizikem pro stát. „No, nějak mně uniká, v čem by vlastně to bezpečnostní riziko mělo být. Že by nám třeba Rusové anebo Číňané nechtěli do dokončených nových bloků jaderné elektrárny dodávat palivo? Ale vždyť je to pro ně byznys, proč by to dělali,“ přemítá expremiér.

Zaráží jej, že v tomto případě nepřišla ze strany ministra zahraničí Tomáše Petříčka reakce. „Je zajímavé, že v tomto případě ministr zahraničí Petříček ani nepípl. Přitom strategická linie zahraniční politiky vlády nebyla změněna tak, jak by si to přáli ideoví přátelé Petříčka ze stran české pravice. Nepochybně o tom sní i Petříček, Poche a celá parta ‚reformátorů‘ v rámci ČSSD,“ podotýká Paroubek.

Ministr Havlíček udělal logický krok tím, že jeho ministerstvo dalo investorovi (ČEZ) souhlas se zahájením bezpečnostního posouzení, a to vůči uchazečům: EDF, KHNP, Rosatom a Westinghouse. Tyto firmy dostanou předběžnou dokumentaci a budou požádány o předložení souhrnné informace, týkající se struktury nabídek a naplnění bezpečnostních požadavků.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Těžko se však Paroubkovi chápe, proč byl čínský uchazeč vyloučen ze soutěže. „Část opozice tím také argumentuje, že nechápe, proč Číňané ne a Rusové ano. Rusové mají přeci jen jednu výhodu, že jaderné elektrárny u nás stavěli vesměs jejich předchůdci a ruské firmy dnes dodávají do jaderné elektrárny palivo, palivové články. Ty se ukázaly být levnější a kvalitnější nežli předtím dodávané americké palivové články,“ uvádí.

Celý text ZDE

Naopak Petříček propásl dobrou příležitost mlčet, když se pustil do ministra za hnutí ANO a útočil přitom na Rusy. „To je politická tupost první třídy,“ hrozí se Paroubek a dodává, že převažující část levicového elektorátu, o který se v minulosti opírala ČSSD, byla rusofilská. „To nepochybně zůstalo dodnes, kdy zbývající část někdejšího obřího elektorátu ČSSD je ještě stále rusofilská,“ podotýká.

„Pokud k Rusům bude korektní Havlíček, ministr za hnutí ANO, bude to další pobídka k tomu, aby i ti zbývající voliči ČSSD začali stříhat ušima a říkali si, že buď Petříček, nebo oni, jsou jaksi mimo. Zkrátka, je to nejlepší cesta, jak nahnat další část elektorátu ČSSD do náruče hnutí ANO,“ připomíná Paroubek.

„Už dlouho nepochybuji o tom, že se Petříček přes veškerou svou dobrou vůli už dávno rozešel s obhajobou zájmů obyčejných českých občanů, kteří ještě před deseti lety masově volili ČSSD. Je to prostě další jeho obří politická chyba. Těmito svými chybami odpuzuje voliče ČSSD. Pokud by se snad z božího dopuštění stalo, že by Petříček, Šmerda a spol. na virtuálním sjezdu vyhráli, ukáže to, kam se ČSSD politicky posune,“ uzavírá někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, který v takovém případě věští propad strany na 1 až 2 procenta.

