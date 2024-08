„Poněkud řídké.“ Zahradil si popovídal s Foltýnem

V srpnu došlo ke zrušení pořadu 168 hodin, který po osmnáct let v neděli večer moderovala Nora Fridrichová. Relace byla opakovaně v průběhu let terčem kritiky veřejnosti i politiků a v řadě případů se jím musela zabývat Rada České televize kvůli stížnostem na nevyváženost nebo porušování Kodexu České televize.

Kritiku svého pořadu Fridrichová odmítá s tím, že „vedení České televize i jejího zpravodajství ho opakovaně veřejně haní“. Generální ředitel zrušení pořadu mimo jiné komentoval slovy, že Fridrichová nesprávným vedením některých reportáží „poškozuje hodnoty“ veřejnoprávní televize a „ohrožuje všechny.“

„Rizikem pro novináře není prezident, premiér nebo předseda nějaké strany, ale rizikem je jeho vlastní šéf,“ reagovala Fridrichová v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. „Všichni dali zaříznutí pořadu zelenou,“ zmínila Fridrichová a dodala, že za tím mohly být politické tlaky. „Z ČT vytéká hnus, aby ospravedlnili naše zrušení,“ uvedla také Fridrichová a v rozhovoru pro jiné médium zase uvedla, že „vedení České televize lže a lije špínu“ a Fridrichová se za něj stydí.

Opakovaná veřejná kritika od Fridrichové směrem k vedení ČT i vedoucímu zpravodajství Michalu Kubalovi je podle Zahradila jen kopáním kolem sebe od někoho, kdo ztratil své výsadní postavení v televizi. „Televizní šlechta přichází o pozice, takže už kope kolem sebe. Další spacáková revoluce jako v roce 2000 z toho ovšem nebude. Zato se veřejně vypere nějaké špinavé prádlo, což je vlastně dobře. To totiž může – a bude – zajímat koncesionáře. Protože to všechno platí,“ uvedl Zahradil, že se alespoň vyčistí atmosféra ve veřejnoprávní televizi, kterou lidé mnohdy neradi platí.

Televizní šlechta přichází o pozice, takže už kope kolem sebe. Další spacáková revoluce jako v roce 2000 z toho ovšem nebude. Zato se veřejně vypere nějaké špinavé prádlo, což je vlastně dobře. To totiž může - a bude - zajímat koncesionáře. Protože to všechno platí. pic.twitter.com/Ikce0hI0AC — Jan Zahradil (@ZahradilJan) August 14, 2024

Zahradil se také přidal k diskusi pod příspěvkem vládního koordinátora pro potlačování dezinformací, plukovníka Otakara Foltýna. Ten se dříve vyjádřil v tom smyslu, že lidé adorující současný ruský režim jsou svině a Foltýn to poté na svém facebooku vysvětloval.

„Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je sv*ně. Aby bylo jasno, můj výrok zněl: Lidé obdivující a blahořečíčí tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův ... jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen sv*ně,“ uvedl Foltýn.

„Tedy pro pány Daniely Vávry a další manipulátory: Pakliže kdokoliv obdivuje současný kremelský režim (i po tom, co i úplný idiot ví, kam vede kremelská agrese), je nezbytně jedním z výše uvedeného. To není radikalizace populace, to je prosté nazývání věcí pravými jmény,“ dodal Foltýn a přidal fotografii Emanuela Moravce, který se za protektorátu stal podle Foltýna „odpornou kolaborantskou sv*ní kolaborující s agresívním režimem okupujícím tanky cizí území.“

Právě na tento příklad reagoval Zahradil, který tvrdí, že podobný popis jako na Moravce by mohl sedět i na prezidenta Petra Pavla. „Ano, ano, pane plukovníku, není nutno chodit tak hluboko do historie. Např. je všeobecně znám případ člověka, který schvaloval naši okupaci sovětskými tanky, vstoupil do KSČ a jako příslušník ČSLA se připravoval k obraně normalizačního režimu, z této okupace vzniklého, načež po pádu tohoto režimu se přizpůsobil novým podmínkám a dnes zastává vysokou ústavní funkci. Jak byste nazval jeho?“ ptá se Zahradil.

Podle Foltýna ale v případě Pavla toto neplatí, protože se z mladické nerozvážnosti poučil a po revoluci se vydal správným směrem. „Velmi snadné milý Watsone. Plk. Moravec se z perspektivního a respektovaného odborníka propracoval na člověka sloužícího ve vysoké pozici v kolaborantské vládě. Vámi zmíněný prezident se z indoktrinovaného mladíka sloužícího na nízké pozici socialistické ČSSR popracoval na zachránce desítek Francouzů v Bosně a respektovaného a důstojného prezidenta. Ale ten rozdíl je Vám samozřejmě znám,“ vidí rozdíl Foltýn.

Zahradila ale toto vysvětlení úplně nepřesvědčilo. „Děkuji za reakci, aspoň něco. S tou nízkou pozicí bych ovšem nesouhlasil. Stejně tak tvrzení o nešťastně indoktrinovaném mladíčkovi neobstojí. Podle mě šlo o normální oportunismus, resp. názorovou přizpůsobivost. Což už je charakterová vlastnost,“ má jasno Zahradil.

Ten celou komunikaci sdílel na svém profilu na síti X s tím, že Foltýn očividně jen opakuje Pavlova slova z prezidentské kampaně a více nad tím neuvažuje. „Strategicky jsem si zakomunikoval s plk. Foltýnem, inspirován jeho poznámkou o E. Moravcovi coby příkladu svině (s čímž souhlasím). Oceňuji, že alespoň odpověděl. Leč argumentačně je to poněkud řídké, spíše PR mytologie z volební kampaně. Z tohoto mraku opravdu pršet nebude,“ dodal Zahradil.

Strategicky jsem si zakomunikoval s plk.Foltýnem, inspirován jeho poznámkou o E.Moravcovi coby příkladu “svině”(s čímž souhlasím). Oceňuji, že alespoň odpověděl. Leč argumentačně je to poněkud řídké, spíše PR mytologie z volební kampaně????‍>?. Z tohoto mraku opravdu pršet nebude??. pic.twitter.com/kzqIED9yln — Jan Zahradil (@ZahradilJan) August 12, 2024

