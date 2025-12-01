Příliš měkký Zelenskyj. Na Ukrajině se rýsuje budoucnost

Zatímco Rusové dál posílají na Ukrajinu jeden dron za druhým a zabírají další a další metry ukrajinské půdy, Američané, Evropané a Ukrajinci dál řeší mírový plán, s nímž přišel 47. prezident USA.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Server Kyiv Independent k tomu poznamenal, že je zvláštní omezovat velikost armády, která se jen brání a nikoli armády útočníka, ale i když je to z hlediska serveru požadavek nehorázný, realita je taková, že ekonomicky, případně velikostí dostupných lidských zdrojů bude Ukrajina po válce reálně mít mnohem míň než 800 tisíc mužů.
Ukrajinský vojenský analytik a major ve výslužbě Oleksij Hetman serveru sdělil, že 300 000 vojáků by stačilo, ale pouze pokud by vojáci byli profesionální a pravidelně cvičeni, aby byli připraveni na náhlou změnu situace.
„Po válce nebudeme potřebovat v ozbrojených silách téměř milion vojáků, jako je máme dnes, protože nemáme ani dostatek cvičišť, kde by tito lidé mohli provádět výcvik a bojovou koordinaci,“ řekl Hetman listu Kyiv Independent.
Základním úkolem všech Ukrajinců bude prostě a jednoduše odradit Rusy od toho, aby na Ukrajinu vtrhli znovu. Další body mírové dohody, jak je popsala např. agentura Reuters, zahrnují vyřešení rusko-ukrajinských sporů, které se objevily v posledních třiceti letech. K obnovení dialogu by mělo dojít i mezi NATO a Ruskem.
Ukrajina by současně měla obdržet blíže nespecifikované „robustní bezpečnostní záruky“. Pokud by v budoucnu Ukrajinci napadli Rusko, o tyto bezpečnostní záruky přijdou. Pokud Rusko znovu napadne Ukrajinu, Ukrajině se podle dohody má dostat ze strany Západu, jak vojenské pomoci, tak dojde i k obnovení protiruských sankcí.
Ukrajina má získat finanční pomoc od Západu s tím, že Američané dostanou přístup k ukrajinským nerostům. Rusové budou přizváni do G8.
Má být také vytvořena skupina USA, Ukrajiny, EU a Ruska, která bude dohlížet na dodržování ustanovení této dohody. Rusko si na základě této dohody schválí zákon, kterým si samo legislativně zakáže útočit na Evropu.
Ukrajinský major a politolog Andrij Tkačuk naznačil, že Ukrajina by se mohla inspirovat v tom, jak funguje Stát Izrael, kde v ozbrojených silách část svého života slouží muži i ženy a v případě potřeby jsou schopni bránit svou zemi.
„V tomto ohledu se musíme podívat na izraelský příklad, kde se armáda může během jednoho dne zdvojnásobit,“ řekl Tkačuk listu Kyiv Independent. „Věřím, že je to správná věc a že by každý měl absolvovat výcvik a být připraven k mobilizaci do armády,“ dodal.
Jeden z ukrajinských veteránů, který brání svou zemi proti Rusům od roku 2014 a který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Constantine, prohlásil, že k současné neblahé situaci položil základy Volodymyr Zelenskyj, když se v roce 2019 ucházel o úřad prezidenta.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
A hned pokračoval.
„Jeho naivní chápání geopolitiky vedlo k nedostatečným investicím do ukrajinské armády, protože věřil ruské propagandě a sám ji šířil. Udělal chybu, která nás draho stála, ale poučil se tvrdě, bohužel za jeho chyby zaplatili největší daň ukrajinští veteráni z let 2014–2016. Příliš mnoho mých přátel bylo zabito, protože byli předvoláni na vojenskou službu až v den invaze,“ napsal Constantine, který poukazoval na to, že dnes se dá dohledat, jak se Zelenskyj choval k armádě mezi lety 2019 až 2022 a jak podcenil to, co bude armáda potřebovat.
It's painfully obvious to all veterans and the active military that Zelenskyy came on appeasement slogans to power. He wanted to look into putins eyes to find peace and one of his famous in Ukraine phrases during the presidential campaign was "to stop the war you just have to… https://t.co/goZ7kYa7WE— ? Constantine ? (@Teoyaomiquu) November 30, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.