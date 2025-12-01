Příliš měkký Zelenskyj. Na Ukrajině se rýsuje budoucnost

01.12.2025 12:24 | Zprávy

Rýsuje se mírová dohoda o ukončení války na Ukrajině. Jedním z klíčových ruských požadavků je omezení sil armády na 800 tisíc mužů. Ale zdá se, že realita může být ještě mnohem horší. V budoucnu by se Ukrajina mohla inspirovat u Izraele. Nelze vyloučit, že Ukrajinu teď nečeká nic pěkného. Podle jednoho z veteránů položil základy této neveselé budoucnosti Volodymyr Zelenskyj už v roce 2019.

Příliš měkký Zelenskyj. Na Ukrajině se rýsuje budoucnost
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Zatímco Rusové dál posílají na Ukrajinu jeden dron za druhým a zabírají další a další metry ukrajinské půdy, Američané, Evropané a Ukrajinci dál řeší mírový plán, s nímž přišel 47. prezident USA.

Jedním ze sporných bodů je i omezení sil ukrajinské armády. V původním plánu, o kterém z Evropy zaznívalo, že je v podstatě jen kopií ruských požadavků vůči Ukrajině, byl uveden strop 600 tisíc mužů. Po tom, co se do debaty vložili evropští partneři Ukrajiny Trump nechal tento strop navýšit na 800 tisíc mužů.

Server Kyiv Independent k tomu poznamenal, že je zvláštní omezovat velikost armády, která se jen brání a nikoli armády útočníka, ale i když je to z hlediska serveru požadavek nehorázný, realita je taková, že ekonomicky, případně velikostí dostupných lidských zdrojů bude Ukrajina po válce reálně mít mnohem míň než 800 tisíc mužů.

Ukrajinský vojenský analytik a major ve výslužbě Oleksij Hetman serveru sdělil, že 300 000 vojáků by stačilo, ale pouze pokud by vojáci byli profesionální a pravidelně cvičeni, aby byli připraveni na náhlou změnu situace.

„Po válce nebudeme potřebovat v ozbrojených silách téměř milion vojáků, jako je máme dnes, protože nemáme ani dostatek cvičišť, kde by tito lidé mohli provádět výcvik a bojovou koordinaci,“ řekl Hetman listu Kyiv Independent.

Základním úkolem všech Ukrajinců bude prostě a jednoduše odradit Rusy od toho, aby na Ukrajinu vtrhli znovu. Další body mírové dohody, jak je popsala např. agentura Reuters, zahrnují vyřešení rusko-ukrajinských sporů, které se objevily v posledních třiceti letech. K obnovení dialogu by mělo dojít i mezi NATO a Ruskem.

Ukrajina by současně měla obdržet blíže nespecifikované „robustní bezpečnostní záruky“. Pokud by v budoucnu Ukrajinci napadli Rusko, o tyto bezpečnostní záruky přijdou. Pokud Rusko znovu napadne Ukrajinu, Ukrajině se podle dohody má dostat ze strany Západu, jak vojenské pomoci, tak dojde i k obnovení protiruských sankcí.

Ukrajina má získat finanční pomoc od Západu s tím, že Američané dostanou přístup k ukrajinským nerostům. Rusové budou přizváni do G8.

Má být také vytvořena skupina USA, Ukrajiny, EU a Ruska, která bude dohlížet na dodržování ustanovení této dohody. Rusko si na základě této dohody schválí zákon, kterým si samo legislativně zakáže útočit na Evropu.

Ukrajinský major a politolog Andrij Tkačuk naznačil, že Ukrajina by se mohla inspirovat v tom, jak funguje Stát Izrael, kde v ozbrojených silách část svého života slouží muži i ženy a v případě potřeby jsou schopni bránit svou zemi.

„V tomto ohledu se musíme podívat na izraelský příklad, kde se armáda může během jednoho dne zdvojnásobit,“ řekl Tkačuk listu Kyiv Independent. „Věřím, že je to správná věc a že by každý měl absolvovat výcvik a být připraven k mobilizaci do armády,“ dodal.

Jeden z ukrajinských veteránů, který brání svou zemi proti Rusům od roku 2014 a který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Constantine, prohlásil, že k současné neblahé situaci položil základy Volodymyr Zelenskyj, když se v roce 2019 ucházel o úřad prezidenta.

„Všem veteránům i aktivním vojákům je bolestně zřejmé, že Zelenskyj se k moci dostal na základě sloganů o usmíření. Chtěl se podívat Putinovi do očí, aby našel klid, a jednou z jeho slavných frází na Ukrajině během prezidentské kampaně bylo: ‚Abyste zastavili válku, musíte prostě přestat střílet‘,“ napsal veterán.

A hned pokračoval.

„Jeho naivní chápání geopolitiky vedlo k nedostatečným investicím do ukrajinské armády, protože věřil ruské propagandě a sám ji šířil. Udělal chybu, která nás draho stála, ale poučil se tvrdě, bohužel za jeho chyby zaplatili největší daň ukrajinští veteráni z let 2014–2016. Příliš mnoho mých přátel bylo zabito, protože byli předvoláni na vojenskou službu až v den invaze,“ napsal Constantine, který poukazoval na to, že dnes se dá dohledat, jak se Zelenskyj choval k armádě mezi lety 2019 až 2022 a jak podcenil to, co bude armáda potřebovat.

 

 

autor: Miloš Polák

