„Posunuli jsme se do s*aček.“ Umělec-vůdce listopadu 89 o Zemanovi, Babišovi a prohře Drahoše

Režisér Igor Chaun, jeden z listopadových vůdců roku 1989, se s tím v rozhovoru pro Info.cz nemazal. Zdůraznil sice, že třicet let od revoluce je co slavit, ale brzy na to doplnil, že s prezidentem Milošem Zeman a premiérem Andrejem Babišem, jsme se přesunuli do sudu marasmu. Použil i slovo „sra*ek“.

Třicet let po revoluci má Chaun stále radost z toho, že komunisté padli. Dodnes na listopad 1989 vzpomíná jako na silný moment. Současně však cítí jisté zklamání z polistopadového vývoje. I to však k demokracii patří. Podle Chauna k ní patří i to, že někdo hodí věnec od premiéra Babiše (ANO) z Národní třídy do koše. „I to je projev demokracie,“ zdůraznil. Za jednoznačně pozitivní označil skutečnost, že máme svobodu, máme pluralitu názorů.

Fotogalerie: - Kocábův Vabank

Anketa Je Václav Moravec vyvážený ve skladbě hostů, které zve do svých pořadů? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3534 lidí

U obyčejných lidí dokáže pochopit, že někteří lidé výročí sametové revoluce neslaví. „Ale u vedoucích představitelů státu to pochopit nedokážu. Tam, když se distancují, tak to není dobré znamení,“ varoval Chaun. Tím, co o listopadu dnes říká prezident Miloš Zeman, např. že na toto výročí údajně chodí „fašistická úderka Kaputin“, už nemá cenu řešit. „Ono už nemá cenu se tím zabývat, on je schopen říct cokoliv, jakkoli to obrátit, převrátit. Viz teď bizarní kauza Tataři,“ připomněl Chaun pozvání prokremelského tatarského spolku na Hrad.

Osobně by prý v roce 1990 nevěřil, že o třicet let později bude předsedou vlády, bývalý komunista a spolupracovník komunistické státní bezpečnosti Andrej Babiš (ANO). Navíc bude u moci díky podpoře komunistů. Chaunovi přijde absurdní, že právě komunisté dnes podporují vládu jednoho z českých miliardářů.

„Já se domnívám, že jsem tady svědky bizardního divadla, jehož nitky sahají někam úplně jinam. Přece to musí ten komunista, který je pořád do jisté míry ovládán z Moskvy, tak on přece musí dostat nějakou direktivu. A proč on podporuje velkokapitalistu? A kde tenhle ten velkokapitalista získal prvotní jmění? Odkud se vynořil? To je realita třicátého výročí. Další je ta obskurní parta na Hradě,“ prohlásil Chaun. V době své volební kampaně – nekampaně si podle něj prezident Miloš Zeman jen hrál na transparentnost a jeho sponzorři dnes tají, co se děje v Lánské oboře a jinde.

„Oni teď říkají, uznejte nám, vyhráli jsme ve volbách, ale nebylo to tak čisté, byly tam pololži,“ připomněl Chaun, který druhé zvolení Miloše Zemana prezidentem považoval za nemožné. „Potom, co on předvedl v rámci svého prvního prezidentského období, a z těch největších perel bych asi jmenoval to potácení se nad korunovačními klenoty, které mě osobně zasáhlo, jeho sprostá slova jeho soudně dokázané lži, a bylo toho hodně, tak já jsem nevěřil, že se najde ve společnosti síla, která bude chtít do svého čela toho starce. A ono stačilo jednoduché heslo – stop Drahošovi a migrantům,“ kroutil hlavou Chaun, který se dodnes podivuje nad tím, že Zeman zvítězil tím, že rozdělil společnost a zasel v ní nenávist. Prezident Zeman působí na malost a na nejnižší pudy,“ shrnul svůj názor na prezidenta Chaun. Miloš Zeman skutečně postupuje podle hesla rozděl a panuj, věří Chaun. Proto si vymyslel pražskou kavárnu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že v 80. letech se lidé také smáli, když se o Brežněvovi těsně před smrtí říkalo, že je zdráv. Nelze se proto divit, že se řada lidí dnes směje Zemanovi.

I kvůli prezidentovi a premiérovi má pocit, že se nám blíží další plíživá normalizace. V průběhu let se tak Chaun poučil, že demokracii nestačí vybojovat jen jednou, je třeba o ni bojovat stále dokola. Bohužel dnes lidem často stačí Babišův marketing, ve kterém premiér míhá takřka nesmíchatelné věci. Třeba jako když naznačuje, že je dobře, že čerpáme evropské dotace, když si od nás zahraniční vlastníci firem vytahují dividendy.

„To je naprosto nesmyslné míchání dvou ekonomických pojmů, ale ti lidé mají pocit, že to ten Babiš dělá vlastně správně, když čerpá dotace,“ pravil Chaun.

Alternativu vůči Babišovi vidí v TOP 09, ve STAN nebo v Pirátech. „Mě se líbí vystoupení zástupců TOP 09, STAN i Pirátů. Ale zatím se tomu marketingovému tanku v kombinaci demagogie a sociálních úplatků snaží držet těch 30 až 33 procent. Babiš má 33 procent i navzdory kauze Čpí hnízdo, kde podle režiséra jednoznačně došlo na politické tlaky. Jak si může pan (Jaroslav) Faltýnek dovolit říct, že dostane vyšetřovatele do tepláků?“ pozvedal obočí Chaun. Přitom ještě Stanislav Gross opustil premiérský post, protože nedokázal vysvětlit, kde vzal peníze na koupi bytu v hodnotě asi 4 milionu korun. „My jsme se kvalitativně posunuli do většího sudu marasmu, když nepoužiju slovo sra*ek,“ vyložil svůj pohled Chaun.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současně ale zná podnikatele, kteří začínali doma v garáž a dokázali ve svobodných letech vybojovat velké firemní imperium, z něhož má užitek celé Česko.

Psali jsme: VIDEO Tohle Šimon Pánek z Člověka v tísni neuvidí rád. Jeho kamarád z revoluce mluví o muslimech. Bez obalu Dědek přešel z trenclí na pleny. Největší trapas od Husáka. Prezident choré mysli. Další várka ohlasů na hradní happening, jsou tam i velmi známá jména Inaugurační projev Zemana? Exhibice duševně nemocné osobnosti! Za vše mohou jeho voliči, teď musím poslouchat to nemocné svinstvo, rozjel se zhrzený Chaun Hezké holky, děti, dělníci! Umělec natáčel koncert Ortelu a kavárnu nepotěší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.