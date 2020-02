„Potečou s*ačky.“ Křeček jmenován. A děje se něco strašného, to Česko nezažilo

Dnes Stanislav Křeček složil svůj slib, aby se mohl stát nástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. Původně to mělo být do rukou předsedy komunistů Filipa. Ale kvůli zdravotním potížím se skládání slibu ujal Tomio Okamura. Což se nesetkalo s velkým pochopením chvilkařů a souputníků Jakuba Patočky, který chce Křečkovi bránit ve vstupu na úřad. Ozvalo se: „Je teprve únor a už to vypadá, že Okamura bude jmenovat Křečka ombudsmanem. Tímhle tempem někdy v listopadu regulérně potečou z kohoutků sračky.“

Již jsme vás informovali o akci, kterou v Brně chystá aktivista Jakub Patočka proti nástupu ombudsmana Stanislava Křečka do úřadu. „Pan Křeček nemá kvalifikaci daný úřad spravovat, prezident jej proto neměl navrhnout a Sněmovna jej proto neměla zvolit. Odpírám České republice v dané věci poslušnost. A budu rád, když se ke mně přidáte. Je třeba říct: Dost," zní krátké vysvětlení důvodů pro demonstrativní akci.

Původně k zabránění vstupu mělo dojít už dnes, ale nakonec je celá akce odložena na čtvrtek. Nebo možná až na pondělí. Proč tomu tak je, vysvětlil Patočka v diskuzi akce: „Přátelé, termín akce se posouvá ze zítřka na čtvrtek, protože pan Lidským-právům-sice-nerozumím-ale-budu-je-chránit teprve zítra skládá slib. Buďte ale připraveni na případnou další změnu, protože vzhledem k jeho pověstné pracovní morálce není vyloučeno, že nastoupí až v pondělí. Každopádně den předem do zpráv všem pošlu detaily. Díky za zájem a těším se na setkání.“

Jako zájemkyně o čtvrteční událost se přihlásila Jana Valdrová Kyselová, lingvistka zabývající se lingvistikou genderových a sexuálních identit.

K Patočkovu protestu se přihlásilo 144 lidí, téměř 900 pak uvedlo, že mají o akci zájem. Kolik lidí nakonec dorazí, je však otázka, kterou bude možné zodpovědět až po proběhnutí celého protestu.

S Křečkovým nástupem do funkce se pojí ještě jedna komplikace. Veřejný ochránce práv skládá za normálních okolností slib do rukou předsedy Sněmovny. Jenže její předseda Radek Vondráček je na služební cestě v Thajsku a v Laosu, jak informují Seznam Zprávy. Zastoupit jej měl předseda komunistů Vojtěch Filip. Toho ovšem dnes záchranka převezla do nemocnice s podezřením na infarkt. Slib tak dnes v poledne Křeček složil do rukou dalšího místopředsedy Sněmovny, Tomia Okamury.

Tato zpráva zřejmě jen přilila olej do ohně. Jaký je názor těch, kdo hodlají proti Křečkovi demonstrovat, na Tomia Okamuru, snad netřeba popisovat. Komentátor Deníku Referendum, ve kterém Patočka zveřejnil své zdůvodnění protestu, Petr Bittner už zprávu komentoval na Facebooku: „Je teprve únor a už to vypadá, že Okamura bude jmenovat Křečka ombudsmanem. Tímhle tempem někdy v listopadu regulérně potečou z kohoutků sračky.“

Komu složil Křeček slib do rukou už si všimli i na Chvilkové skupině, sdružující fanoušky Minářova spolku. „Nově zvolený veřejný ochránce práv (PRÁV!) měl skládat slib do rukou komunisty. Ten však byl odvezen do nemocnice. Ochránce lidských práv tedy bude skládat slib do rukou neonacisty. Ona by to byla utopie, kdyby to nebyla pravda,“ ozvala se Michaela Kudláčková.

Pavel Blažek dodával, že Okamura je spíše populista a demagog. „Okamura je nácek. Sice hloupý, a tudíž méně nebezpečný než oba Klausovci, ale nácek,“ nesouhlasila další diskutující.

„Začínám vážně uvažovat, do které země se odstěhovat. Na tento hnůj by se nedalo dívat, ani kdyby to byl film... A ona je to realita v mé drahé zemi... Smířit se s tím NELZE. Takže zbývají dvě možnosti. Bojovat, nebo utéct. Bojovat se nám daří, ale bezvýsledně... Útěk je možná slabošská volba, ale než žít v tomhle hnoji a přihlížet tomu, co se tu 30 let po revoluci může dít a děje... Možná to bude jediná volba...“ rozhodila zpráva Soňu Knaiflovou Tomancovou.

Obecně byly reakce na zprávu o nahrazení Vojtěcha Filipa Tomiem Okamurou negativní a objevovaly se názory: „Když nemáte komouše, dejte tam nácka,“ či „To je jak z receptu od Babici. Když nemáte Filipa, hoďte tam Okamuru, on ten blivajz stejně někdo zbaští,“ nebo dokonce „Proč nepověří rovnou mlátičku Ondráčka? Svůj k svému.“

Psali jsme: Za Šabatové se tunelovalo, udeřil Křeček a Džamila Stehlíková nadskočila. Havlisti budou nosit odznak jako Židi? pálila. Skončí to u soudu, musíte vidět Je to možné? Vojtěch Filip odvezen do špitálu. A tenhle z toho má srandu, jde i o Křečka Nově zvolený ombudsman Křeček dnes složí slib Šabatová se loučí s funkcí ombudsmanky: Dělala jsem, co jsem mohla. Oceňuji lidský přístup úřadu



