„Pr*ser“ s uhlím. „Fiala se chytí za hlavu, co způsobil.“ Půjde to konečně výš?

Skončí uhelné elektrárny? Například skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače dokonce hovoří o ukončení těžby uhlí a provozu uhelných bloků již v příštím roce. Píše o tom Energetický deník, zmiňuje mimo jiné to, jak energetické firmy volají po státní pomoci. Za to, že se o konci uhlí píše, je vděčný bývalý ministr Vladimír Budinský. „Další stupeň bude, až to pochopí Síkela. Pak to snad někdo vysvětlí Fialovi. Ten se chytne za hlavu, co způsobil, a pak to možná konečně půjde říci von der Leyen,“ řekl. Podle něho je současná situaci „pr*ser“.

reklama

Druhý největší výrobce elektřiny v Česku Pavel Tykač uvažuje o odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a dvou uhelných lomů na Mostecku již během příštího roku. Řekl to minulý týden pro Seznam Zprávy a rozproudil tím diskusi o tom, kam se ubírá česká energetika.

„Nastavení evropského trhu s elektřinou nutí společnost Sev.en Česká energie uzavřít své elektrárny pravděpodobně na jaře 2025. Předpokládaná cena elektřiny od roku 2025 kvůli dovozu zahraničního plynu a ceně emisní povolenky nepokryje fixní a variabilní náklady našich elektráren. Také výhled do dalších let ukazuje, že při stávajících tržních parametrech náklady nepokryjeme,“ řekla k tomu mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová. Jak dodává Energetický deník, je možné, že jde o tlak na získání finanční pomoci od státu.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 27984 lidí

„Přesně, jak jsme vám říkali. Příští rok zavře uhelné elektrárny Tykač, další rok ČEZ. Následky si asi dokážete představit,“ poznamenal podcaster Michal Půr.

„Dobrá zpráva je, že německá média jako Bild už pravidelně upozorňují, že tamní vláda zakrývá skutečný stav věcí v energetice a zásadně nedává cenový výhled. Dělá to totiž i ta česká. Blíží se vypnutí uhelných elektráren (některých možná už letos) a náhradní zdroje neexistují, čísla chybí i v nové státní energetické koncepci, zejména pokud se týká jádra. A takhle bychom mohli pokračovat dál. Podle všech dostupných průzkumů přitom lidé očekávají hlavně energetickou bezpečnost a soběstačnost. A tu nedostanou,“ pokračoval v rozboru tématu.

„Česká energetika se řítí do velkého problému, a to nejen kvůli hrozícímu odstavení uhelných elektráren s podílem až 40 % na celkové výrobě. Za současných tržních podmínek se nevyplatí stavět nové elektrárny,“ okomentoval svůj článek následně na sociálních sítích David Tramba.

Česká energetika se řítí do velkého problému, a to nejen kvůli hrozícímu odstavení ?? uhelných elektráren s podílem až 40 % na celkové výrobě. Za současných tržních podmínek se nevyplatí stavět nové elektrárny. ?? https://t.co/t6kw3QYKqb — David Tramba (@TrambaDavid) March 5, 2024

„Už to, že se česká a nejen česká energetika řítí do průseru, pochopil i Tramba. Další stupeň bude, až to pochopí Síkela. Pak to snad někdo vysvětlí Fialovi. Ten se chytne za hlavu, co způsobil, a pak to možná konečně půjde říci von der Leyen….“ popsal twitterový účet Konec uhlí – Nová energie, který patří bývalému ministrovi Vladimíru Budinskému.

Už to, že se česká a nejen česká energetika řítí do průseru, pochopil i Tramba.

Další stupeň bude, až to pochopí Síkela. Pak to snad někdo vysvětlí Fialovi. Ten se chytne za hlavu, co způsobil, a pak to možná konečně půjde říci von der Leyen …. https://t.co/s7dGKOAfKf pic.twitter.com/vnsw3s6WhI — Konec uhli – Nova energie (@NovaUhli) March 5, 2024

Psali jsme: Zeman (PRO): Skutečně zvoní uhelným elektrárnám umíráček? Macron přijel do Česka a dal rozhovor. Hned mu připomenuli Mnichov Zbyněk Fiala: Trumpa se jentak nezbavíte Ustupují a ustupují. Nový velitel nadává a Ukrajinci jsou zoufalí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE