„Premiéra mám zmáknutýho, kšefty tečou jak chlast, se v tom můžeme koupat!“ Přinášíme zásadní informace o oblasti, na kterou jsme roky nesáhli

ParlamentníListy.cz se na oblast veřejných (IT) zakázek po mnoho let příliš nesoustředily. Zajímaly nás zejména politické osobnosti. Jenomže v tomto ohledu je nutné vědět, že jeden aspekt bez druhého nefunguje. Pakliže zná podnikatel ty správné politiky a úředníky, může prakticky cokoli. Handlovat, domlouvat, ale především těžit, vydělávat, vydělávat a znovu vydělávat. V rámci úvodního textu k dané problematice se zaměříme na jednu konkrétní zakázku v Národní knihovně České republiky, která je spojena s firmou INOWIT.

Dotyčná firma má podle webových stránek řadu schopností: stará se o audit, poradenství, pronajímá specialisty a rovněž se zabývá management consultingem. Pakliže by ale někdo přece jen potřeboval pomoc, může si kliknout na záložku v menu technická podpora. Stejně učinily také ParlamentníListy.cz. Bohužel jsme nepochodili. Firma, která získává desítky milionů ze zakázek, má tuto sekci jaksi nefunkční. Místo konkrétních jmen jsme si tak mohli přečíst leda chybovou hlášku „debug is not available, and/or you are not logged on. To see a full backtrace of the Exception, do one of the following“.

Nefunguje, nefunguje...

Ani jeden ze dvou našich zdrojů, oba se samozřejmě dlouhé roky pohybují ve stejném prostředí, o firmě INOWIT nehovořil příliš pěkně. „Většina lidí si ji spojuje s podnikatelem Křížem, dříve vlivným člověkem s politickým krytím,“ uvedly shodně. „Jejich cílem byly veřejné zakázky za každou cenu,“ doplnily tyto dva zdroje. O dotyčném podnikateli Křížovi se toho moc neví. Server Seznam.cz o něm před několika dny napsal: „Kousek od Příbrami leží luxusní sídlo. Dva a půl hektaru louky, rybník a honosný zámek. ‚Život na zámku – jak jste si jej vždy přáli zažít‘ vábí zámecký hotel Panství Dlouhá Lhota zákazníky, které tu jedna noc vyjde na více než tři a půl tisíce korun. Majitelem tohoto panství je pražský ‚kníže‘ Jaroslav Kříž, o jehož vlivu a kontaktech donedávna vědělo jen pár zasvěcených lidí.“

Že se dá na IT zakázkách pro státní správu parádně vydělat, už asi nepochybuje nikdo. Jenomže ParlamentníListy.cz postava Jaroslava Kříže ani tak nezajímala. Šli jsme po konkrétních zakázkách, na nichž lze doložit zhoubnost a jednoduchost systému zároveň.

Dne 16. ledna 2019 podepsal generální ředitel Národní knihovny ČR Martin Kocanda písemnou zprávu zadavatele o zadání veřejných zakázek. Jedná se vlastně o pár stran papíru. Nic složitého pro člověka, o jehož odvolání se na Ministerstvu kultury spekuluje přibližně sedm měsíců. Z podkladů lze vyčíst, že Národní knihovna potřebovala IT specialisty. Za ty ostatně doposud utratila až nepředstavitelné peníze. Že by se chystala na horší časy, kdy papírové knihy nahradí monitory a čtečky? Zmíněný Kocanda podepsal papír k zakázce, jejímž zadavatelem byla NK ČR. V tu chvíli byla Národní knihovna zastoupena Ivo Gottwaldem. Muž s velmi zajímavým příjmením je náměstkem sekce ekonomiky a provozu NK ČR a podle našeho vysoce postaveného zdroje z resortu kultury „je to chlap, který jde pro prachy přes mrtvoly“. Co přesně to znamená, ukážeme později.

Ta byla sjednána na zhruba 15 milionů korun a zúčastnily se jí tři společnosti. Total Service a.s., pravidelný příjemce obrovských peněz ze státních podniků, dále INOWIT a.s. a jako třetí pak akciovka ALEF NULA. Všechny firmy jsou z Prahy. Nikdo jiný se nehlásil. Že by nebyl důvod? „To ani omylem, ta smlouva je zlatý prase, ale všichni věděli, že to je marný, že to je domluvený, že knihovna jede s Inowitem desítky milionů, takže to nemělo smysl,“ uvedl jeden z našich zdrojů s mírným zoufalstvím v hlase.

I přesto se našli dva odvážlivci, kteří se po bok INOWITU přidali. A tady musíme zpomalit.

Příprava zakázky a podkladů si vyžádala mnoho času a úsilí. O to paradoxněji vypadá následující konstatování, které popisuje, proč se jeden z účastníků, konkrétně Total Service a.s., nakonec nedostal na cílovou pásku jako první. Firma Total Service a.s. totiž nedodala profesní životopisy. Jinak by byla vyhrála, její nabídka byla nejnižší.

„Důvodem našeho vyloučení nebylo jen nedodání profesních životopisů, ale i certifikátů pracovníků realizačního týmu. Bohužel jsme v průběhu přípravy originálů dokumentů (životopisů a certifikátů) na doložení splnění této části kvalifikace zjistili, že jeden z požadovaných certifikátů na technického specialistu nemáme a neumíme zajistit adekvátní náhradu. Jednalo se z naší strany o administrativní chybu a toto jsme sdělili zadavateli, který rozhodl o našem vyloučení,“ upřesnila za Total Service Ivana Kuhnová.

Hodnoticí komise byla ve složení Petr Kukač, Daniel Dolejš, Miroslav Holomek, Tomáš Jakl a Šárka Pazderková. Rozhodování bylo zřejmě velmi rychlé.

Shrňme fakta. Vysoká cena znamenala prohru, chyba nebyla napravena, čímž INOWIT mohl slavnostně podepsat další z mnoha smluv, kterou s Národní knihovnou uzavřel. A to v opětovném složení: firma, náměstek, generální ředitel Kocanda.

Mimochodem, první smluvní vztah mezi Národní knihovnou a společností INOWIT je datován v roce 2015. Do té doby v Národní knihovně firma nepůsobila. Od roku 2015 bylo společnosti INOWIT na základě realizace smluvních plnění vyplaceno málo uvěřitelných 57 025 409,83 koruny.

Podle rámcové smlouvy, kterou INOWIT vyhrála na výše popsané bázi, jí jen za letošní rok bylo vyplaceno 2 978 463,40 koruny. ParlamentníListy.cz samozřejmě nejvíce zajímal důvod a konkrétní práce. Víme totiž, že Národní knihovna má víc než deset vlastních IT odborníků. I přesto nemá problém s utrácením desítek milionů korun za externí dodavatele. Co přesně tedy firma za ony miliony udělala? Podle tiskového oddělení NK byla tato částka za opravy, údržbu, servisní podporu a nákup hardwaru, konkrétně 4x switch L3.

Tomu se ovšem odborníci smějí. „Je to zlatý důl, terno. Kříž musí mít radost,“ uvedl jeden z nich na adresu údajně mocného podnikatele v oboru jedniček, nul, drátů a kabelů.

Jenomže nám nestačilo ani to. Chtěli jsme přesnější podklady, údaje, přehled hodin a ceny. Ty jsme nakonec získali.

Národní knihovna si pořídila čtyři páteřní 10GE L3 síťové přepínače Huawei CE6856-48T60-HI v ceně 1 154 388,40 koruny. Kromě toho firma INOWIT odpracovala neuvěřitelných 870 hodin, a to včetně koronavirové pandemie a všeobecného zavírání firem, podniků a institucí. Průměrná sazba za hodinový výkon zaměstnanců firmy jsou skoro dva tisíce. I když zde bychom měli zastavit. Podle otevřených zdrojů lze vyčíst, že ještě v roce 2018 neměla INOWIT a.s. jediného zaměstnance na hlavní pracovní poměr a na dohodu platila jednoho jediného člověka…

I přesto je natolik úspěšná, že jí Národní knihovna poslala několik desítek milionů korun a podepsala s ní několik desítek smluv. „Národní knihovna neposuzuje personální politiku dodavatelských společností,“ uvedlo tiskové oddělení Kocandovy – Gottwaldovy „firmy“.

„Tam padlo, že premiér je podchycenej, že mu byl někdo z Inowitu na svatbě, to jsem skutečně slyšel,“ uvedl tento náš zdroj. Kdo to mohl být, na to jsme se zeptali přímo ve firmě INOWIT. Marně. Neodpověděl nikdo. A tak jsme se obrátili na premiéra Andreje Babiše, zdali náhodou výše uvedený podnikatel Kříž nebyl hostem jeho svatby. „Toho pána vůbec neznám, na svatbě rozhodně nebyl, je to lež,“ sdělil premiér pro ParlamentníListy.cz.

Tím ovšem nekončíme. Bohužel. Čím více jsme pátrali po jménech a konkrétních firmách, tím obludnější mapa se před námi rozprostírala.

„Zjistěte si, kolikrát byl například v Národní knihovně úředník našeho resortu (kultury) Josef Praks, vedoucí samostatného oddělení projektového. Chodil tam často a stále řešil kšefty. Stejně tak se podívejte na to, na jakých zakázkách pracovali Aleš Vokřál, Daniel Chroust a kdo připravoval podklady k EU dotacím na resortu kultury. Dále pokračujte firmou Asseco a potom se soustřeďte na firmy KSP Computer & Services, Your System, AVE Bohemia a jména Vácha, Dženan Mašič. Pak možná alespoň trochu pochopíte, co se děje nejen pod zcela liknavým okem Luboše Zaorálka,“ uvedl náš vysoce postavený zdroj, který si nepřál být jmenován. „Těm lidem sáhnete na stovky milionů, což už pro ně může být obrovský, doposud nepoznaný problém, držím palce,“ uzavřel.

Tématu se ParlamentníListy.cz budou věnovat i nadále.

