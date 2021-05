„Přes měsíc jsem Pavla Zemana neviděla. Kde a kdy jsem na něj tlačila?“ Benešová si ťuká na čelo

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vzdal funkce, jeho mandát zanikne ke 30. červnu. Na tiskové konferenci následně Zeman sdělil, že cítil tlak od ministryně spravedlnosti Marie Benešové, což mu bralo sílu. Sama Benešová odmítá, že by na Zemana tlačila. Píše to server Novinky.cz.

„Tlaky jsou poměrně velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné,“ poznamenal Zeman ke svému odchodu. Píšou to mimo jiné například Novinky.cz. Jako hlavní tlaky uvádí právě ty od šéfky resortu justice Marie Benešové.

Zároveň také uvedla, že Zemanův krok ji překvapil, odmítla i to, že by oním tlakem měla být zmiňovaná kárná žaloba, již chtěla Benešová na Zemana podat. Zatím tak však neučinila. „Nedávno jsem k tomu poslouchala pana Šlachtu v televizi, kde měl stejný názor, že je tady dozor, dohled, a dál to nejde. To znamená, že Zeman nemůže predikovat, jak kauza Vrbětice dopadne, to je velmi odvážné. Myslím si, že to i trochu zpolitizoval, protože na takových schůzkách neměl co dělat. Byl to můj názor,“ poznamenala Benešová.

Novinářům o Zemanově konci po dnešním zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že kabinet vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. Zeman svůj krok oznámil dopisem, ve funkci skončí po deseti a půl letech.

Odejít chtěl již dříve, zůstával však kvůli vyšetřování vrbětické kauzy. Ve chvíli, kdy je již zveřejněná, se Zeman nebojí, že by se to celé „zaseklo“. Věří i v to, že státní zastupitelství bude pracovat dál stejně jako pod jeho vedením.

Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí.

