„Přijď nám to říct do očí!“ Vojtěch dětem: Budete platit. A je zle

Tento přístup zaměřený především na mladou generaci, která je nejméně proočkovaná a pro vakcíny se nijak nehrne, vysvětloval o den později ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Víme, že největší problém, kde je nejmenší proočkovanost, je mladší generace, jsou to lidé od 16 do 30 let. Volba výher je tak cílená na tuto generaci, ale samozřejmě může přijít kdokoliv.“ V Česku se už několikátý den v řadě zvyšuje počet nově nakažených, navíc roste i reprodukční číslo, které aktuálně uvádí, že jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí 1,45 dalšího. A hlavní hygienička Pavla Svrčinová upozornila, že za opětovným rozmachem epidemie jsou právě mladí neočkovaní lidé, kteří nehledí na opatření a druží se bez omezení.

Povinnost hrazení testů by se měla vztahovat i na děti

Vláda však nezůstává jen u pozitivní motivace, ale v duchu metody „cukru a biče“ přichází i s opatřeními, která by váhající měla přimět nechat se očkovat. Nahrává jí i to, že se ve společnosti mění nálada ohledně dvojího standardu, který ještě v březnu lidé většinově odmítali. Podle nejnovějších průzkumů 76 procent lidí očekává, že očkování bude znamenat rozdělení populace na dvě kategorie. Očkovaní si podle nich zaslouží výhody. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už také oznámil, že testy pravděpodobně přestane stát od září proplácet. Pokud by zůstala povinnost prokazovat se bezinfekčností, očkovaní by ušetřili, zatímco neočkovaní by museli platit.

V rozhovoru pro dnešní deník Právo ministr Vojtěch zopakoval, že od 1. září už pojišťovny nebudou hradit testy na covid. Na otázku, jak to bude s dětmi staršími dvanácti let, odpověděl: „V tuto chvíli předpokládáme, že by se povinnost hrazení testů měla vztahovat i na ně.“ Jako by nestačilo, že od září budou neočkované děti povinny nosit ve škole roušku, zatímco plně vakcinované děti ji mít nebudou muset. Už i dvanáctileté děti a jejich rodiče se tak dostávají pod tlak, aby byly očkované, ještě více to bude patrné u vícečetných rodin, které by při společných akcích podmíněných prokázáním bezinfekčnosti mohlo přijít testování pěkně draho.

Jde jen o vyděračskou kampaň, na diskriminaci si vláda netroufne

Podle Tomáše Nielsena, oceněného titulem Právník roku 2018, jde o další zcela nemravnou úvahu, která má tlačit už i děti k očkování. „Připomínám, že k očkování dobrovolnému, prostřednictvím látek, které jsou stále ve stadiu klinického hodnocení. Pokud by vláda postupovala touto cestou, dovrší tím sérii diskriminačních mimořádných opatření a soud podle mě nebude mít jinou možnost než opatření, založená už i na ekonomické a sociální diskriminaci, zrušit. Zejména v situaci, kdy plošné testování bezpříznakových lidí nedoporučuje už ani Světová zdravotnická organizace WHO. I ta již uznala, že takové testování nemá pro prevenci epidemie žádný význam, což řada z nás tvrdí už více než rok. Osobně věřím, že jde ze strany vlády jen o další vyděračskou kampaň propagující očkování, že si ale v praxi nedovolí diskriminovat sociálně slabší rodiny a děti proti těm bohatším,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Také lékař Miroslav Havrda, původní profesí neurolog, nyní podiatr, považuje zmíněné vyjádření za zcela nehoráznou rétoriku ministra zdravotnictví. Přesto Adama Vojtěcha zve na první zářijovou sobotu do centra Prahy, kde se uskuteční shromáždění, na němž chtějí Svobodní s Trikolórou a se Soukromníky ze společné volební kandidátky vyjádřit svůj postoj k proticovidovým opatřením. „Čekám, že 4. září bude plné Staroměstské náměstí, a tak se může přijít podívat a vysvětlit to občanům z očí do očí. Zdraví lidé se přece netestují. O tom, kdo bude testován a na jaký patogen, rozhoduje lékař, který pacienta vyšetřil. Rada Evropy rozhodla letos 27. ledna hlasováním č. 2361 o zákazu ustanovení povinnosti očkování členským státům EU. Není možné na neočkované občany vytvářet nátlak a také nesmějí být diskriminováni,“ říká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Havrda.

Opatření přerůstají ve státní násilí proti určité skupině obyvatel

Stínový ministr zdravotnictví za pravicové uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci jde však ještě dál. „Pokud udělá ministr zdravotnictví to, co slibuje, je nejspíše zločinec a bude souzen. Rozhodovat bude nepochybně Ústavní soud a dále případně Soud pro lidská práva ve Štrasburku. Zde jsou již patrné jasné prvky covidofašismu, což je státní násilí proti určité skupině obyvatel, která se chová zodpovědně a slušně. V případě, že ve volbách uspějí kandidáti tzv. bruselské pětky – Piráti, STAN, TOP 09, lidovci, ODS – nebo vládní ANO, ČSSD a komunisté, kteří schválili pandemický zákon, budeme na spravedlnost čekat podstatně déle. Bude více škod a bude více nešťastných lidí. Pokud zvolíme nové poslance se zdravým rozumem, kteří hodlají dodržovat zákony, budeme se mít lépe. Každý ať se rozhodne sám,“ nabádá lékař.

