„Přijeď. Dálnice ti bude úzká.“ Hospody s testem: Co národ rozjel, Babiš do Čau lidi nedá

Zpráva o povinném testování na zahrádkách hospod v případě, že se zákazník nemůže prokázat očkováním na covid, nebo nedávno prodělanou nemocí, vzbudila mezi Čechy vlnu nevole. Místopředseda vlády Karel Havlíček po tomto oznámení na twitteru musel čelit hromadě naštvaných či rezignovaných vzkazů. Češi vidí, že počty nakažených prudce klesají a teploty naopak rostou. V lidech evidentně sílí touha začít opět normálně žít. Někteří naštvaní občané Havlíčkovi vzkazují třeba to, aby se k nim do hospody klidně vydal na kontrolu, že něco zažije. A nic pěkného to nebude.

reklama

„Zahrádky restaurací otevírají od 17. 5. v režimu max. 4 hosté u stolu, pokud nejde o osoby ze společ. domácnosti. Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal onemocnění covid-19,“ stojí v Havlíčkově prohlášení na twitteru. Na novinku už stihli reagovat někteří restauratéři, a to hlavně obavami, zda se jim budou zákazníci chtít prokazovat nějakými potvrzeními. Ze všeobecné nálady je patrné i to, že mnoha hospodským se do žádných kontrol nechce, ať už z principu, nebo proto, že nechtějí odhánět klienty.

Zahrádky restaurací otevírají od 17. 5. v režimu max. 4 hosté u stolu, pokud nejde o osoby ze společ. domácnosti. Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal onemocnění covid-19. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 10, 2021

A jak se Havlíčkovo oznámení protíná s realitou? Hodně napoví reakce, které jeho příspěvek vyvolal na twitteru. „Před hospodama už teď kompletně narváno, nikdo žádný testy,“ píše v reakci na Havlíčkovo prohlášení uživatel ghostbane. Vládu nádavkem posílá do hajzlu.

Uživatel Martin má z celé situace spíše chmury. „Přestávám to vidět růžově v tom našem fochu,“ píše. Zajímá ho, jakým způsobem se bude toto opatření reálně kontrolovat, jaké jsou případně sankce za jeho porušení a také, kdo v případě přestupku ponese odpovědnost – hostinský? „Připadá mi to, že už nevíte, jak nám to znepříjemnit,“ vzkazuje Havlíčkovi.

Filip Arvanitopoulos se domnívá, že nové opatření jen přispěje k tomu, že si lidé otevřou vlastní garážové výčepy, nebo se s pivem a dalšími nápoji uchýlí na zahrady. „Nic s tím neuděláme. Trh se hodně změní. Nějaká část lidí se ke kvalitě vrátí. Bude to ale trvat,“ předvídá. Za sebe pak ubezpečuje, že se zákazníkům přesto pokusí dodávat služby v nejvyšší možné kvalitě.

„Jste banda fašistů,“ napsal Havlíčkovi rovnou od podlahy místopředseda Svobodných Luboš Zálom. „Doufám a věřím, že většina majitelů hospod nebude buzerovat své hosty a požadovat po nich nějaký dokument o zdravotním stavu nebo testu. Pokud tohle chcete, postavte si tam Hamáčkovy esenbáky,“ vyzval Havlíčka.

Uživatel Zdeněk Fekar k tomu připodotknul, že kontrola covidu na zahrádkách nedává absolutně žádný smysl, když si host může s jídlem nebo s nápoji sednout třeba o kousek dál na veřejnou lavičku, a to zcela bez kontroly.

Uživatelka Dana zasypala místopředsedu Havlíčka otázkami k novému opatření. „Všiml jste si, že zahrádky mají celkem vysoké stropy a jsou dobře větrané?“ ptá se například. Dále ji zajímá, zda je Havlíček ochotný poskytovat obsluze své osobní údaje, zda ví, že je obsluha po hostech nesmí vyžadovat, padl i dotaz na to, zda Havlíček zná zkratku GDPR, nebo zda je dvojnásobný ministr z této planety.

„Karle, pískej konec,“ vzkazuje Havlíčkovi uživatelka Jana K. Podle ní vláda čím dál více dokazuje, že je „bandou debilů“. „Běžte se podívat ven. Kdo ještě dodržuje jakákoli opatření? Všem jste jen pro smích,“ uzavírá.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 79% Nechci 15% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 351 lidí

Uživatel Mirďas666 místopředsedu Havlíčka vyzval, aby nová opatření k nim do podniku přijel zkontrolovat. „Přijeď k nám na kontrolu, šmejde, jestli máš odvahu. Dálnice ti bude úzká, jak ti nakopeme prdel,“ zve Havlíčka.

Uživatel Ludovít si pro změnu zaspekuloval, jak dlouho nová opatření vydrží. Vyšlo mu, že to nebude ani do data, ke kterému mají být zahájena. „Hele, já to vidím tak, že nejpozději zítra vyleze makak Andrej Babiš a řekne, že vůbec neví, kdo to vymyslel, že to nechápe a že je to samozřejmě nesmysl,“ napadlo ho.

Psali jsme: „Uchopení moci! Plán. Biden, ČT, opozice.“ Černocký, kandidát do Rady ČT, našel spiknutí Katastrofa pro nemocnice: Jde o peníze. Piráti bijí na poplach Testy v hospodách: Už vzniká mapa, kde je mít nemusíte Kalousek: Jo, tenkrát. Dnes si s majetkovým přiznáním může ministr vytřít...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.