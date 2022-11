„Přituhuje. Opravdu demonstrují.“ O Vrabelově akci zazněla zlá slova. Ale s obavami

reklama

„Shodou okolností jsem byl na Národní, když tam procházel pochod ‚druhé strany barikády‘ jak letos, tak před dvěma lety. Předloni tam byli anticovid aktivisté, letos parta od Vrabela, Rajchla a spol. A musím říct, že přituhuje,“ poznamenal reportér Info.cz Honza Palička.

„Před dvěma lety bylo hlavní téma covid, na ulici byly roušky, kdo neměl, toho nepustili ani zapálit svíčky. V anticovid pochodu ji pochopitelně neměl nikdo a na rozdíl od ostatních je policajti nebuzerovali, ale co už. Zpětně to byla taková neškodná pakárna. Antirouškaři v zásadě vykřikovali jen pitominy typu ‚covid je podvod‘, ‚sundej si ten hard z huby‘, ‚chceme volně dýchat‘, ‚odmítáme náhubky‘ a podobný věci. Moudrý to nebylo, ale vyloženě společensky škodlivý s odstupem dvou let taky ne,“ dodal Palička.

„Jistě, můžeme se bavit o nějaký korelaci a kauzalitě toho, že tihle antirouškaři se někde nakazili a pak jsme se jim skládali na drahý léčení, že se od nich ať už přímo nebo zprostředkovaně nakazil někdo, kdo zemřel. Ale na to jednoznačná čísla nemáme. Každopádně došli na Národku, kde do tý doby byl klid a pohoda, chvíli dělali bordel pokřikama, píšťalkama a řehtačkama a pak někdo pustil českou hymnu. A v ten moment antirouškaři zanechali svého a spolu s ostatními zpívali hymnu. Bylo až pozoruhodný, jak ta hymna dokázala lidi aspoň na malou chvíli sjednotit a ulidnit. I po jejím doznění byly ty slovní výměny o dost smířlivější a v zásadě končily v duchu ‚shodneme se, že se neshodneme‘ a obě skupiny se daly svou cestou,“ zmínil.

„Včera se na Národku někdy navečer přihnal dav, kterému budu po jeho zhlédnutí z bezprostřední blízkosti říkat dezoláti a lůza zcela beze studu. Vyloženě zlí, nasraní ježidědkové a ježibáb v doprovodu neonacistů. Z některých to na metr daleko táhlo jak z lihovaru. Přišli tam vyloženě s cílem ‚ukradneme si to tady pro sebe‘ a nijak to neskrývali. Hodnoty, které 17. listopad přinesl, tito lidé nenávidí, stejně jako nenávidí ty, kteří je tam přišli oslavit. Sborové pokřiky byly trapárny jako ‚ČT lže‘, ‚Fialovej hnus‘ a obligátní ‚Demisi!‘. Mnohem lepší byla ale sdělení, která účastníci říkali osobně směrem k normálním lidem kolem. ‚Ukrajina prohraje a vy budete viset!‘, ‚jen se směj, až to tu vezmem do rukou, už se smát nebudeš‘, do toho různé variace ‚Smrt ukrofašistům a jejich posluhovačům‘, ‚Havel byl ču*ák‘, ‚Chcípněte, sluníčkáři‘, ‚sundej ten hadr nebo budeš litovat‘ (na holku s ukrajinskou vlajkou). Pár neonácků se chtělo jít bít, ale policie je naštěstí odtáhla,“ podotkl.

„Sečteno podtrženo, antirouškaři před dvěma lety se možná chovali neozodpovědně, možná byly jejich cíle hloupé, ale v zásadě nebyli vyloženě agresivní a zlí. Včera to byla svoloč, co nebýt obklopena policií, tak bude násilnější než esenbáci před 33 lety. Vlastně jsem nikdy takhle zfanatizovaný zlý dav, co kdyby měl možnost, tak bude bez mrknutí oka páchat násilí, ‚aby nám to ukázal‘, neviděl. Rajchl a spol. si tu prostě groomují nenávistnou časovanou bombu, je otázka času než někomu z nich jebne. Přiznávám, že na některé z nich, hlavně na ty neonácky v bundičkách popsaných švabachem nebo bábu s Putinem na triku a podobný, taky vyřvával a slušné to nebylo. Fascinující je, že tyhle ‚vlastence‘ nicméně nejvíc neštvaly osobní nadávky, ale: ‚Putin je zm*d‘,“ uzavřel Palička, následně pak ještě přidal dodatek: „Ty lidi jsou přesvědčený, že tu nějak násilně převezmou moc a budou se mstít. Jistě, nedojde k tomu, můžem je odmávnout jako bandu bezzubých nul v exekucích, ale riziko toho, že pár jedinců z nich individuálně bude násilí páchat, je fakt vysoké.“

Cestovatel a novinář Dan Přibáň se pak k Vrabelově demonstraci vyjádřil rovněž. „Proč je Vrabel a jeho lůza středem pozornosti? Protože oni opravdu demonstrují. Neprovozují předvánoční besídku s hudebním programem. Akce pořádané demokratickou částí národa nemíří ven, je to takové přátelské setkání s kamarády. A hlavně, nemíří proti nikomu a ničemu!“ poznamenal.

